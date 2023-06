A qué hora juegan Alianza Lima vs Paranaense en Brasil: partido por última fecha de Copa Libertadores 2023

Cuán juegan Alianza Lima vs Paranaense en Brasil por última fecha de Copa Libertadores 2023. (Foto: agencias)

Alianza Lima disputó el pasado martes 6 de junio el duelo ante Atlético Mineiro por la quinta fecha de la Copa Libertadores. El duelo se jugó en el estadio Alejandro Villanueva. El resultado no fue favorable para los ‘íntimos’: cayeron 1-0 y quedaron fuera de los octavos de final. Su siguiente enfrentamiento será ante Atlético Paranaense, en donde definirán si clasifican o no a los play off de la Copa Sudamericana.

El partido ante los ‘rojinegros’ se jugará el martes 27 de junio a las 17:00 horas de Perú (19:00 horas de Brasil) en el estadio Arena da Baixada. Los ‘blanquiazules’ tienen la necesidad de quedarse con los tres puntos y esperar que Club Libertad pierda ante el ‘gallo’. En caso caigan o empaten en Brasil, quedaran sin chances de jugar un campeonato internacional.

Los dirigidos por el entrenador Guillermo Salas comenzaron de gran manera su participación en la fase de grupos. En las dos primeras fechas, empataron ante Atlético Paranaense como locales y vencieron al cuadro paraguayo en calidad de visitante, rompiendo su racha de 30 encuentros sin ganar en el torneo de Conmebol.

Alianza Lima vs Atlético Mineiro 1-0: gol y resumen de la derrota ‘blanquiazul’ en Copa Libertadores

A partir de la tercera jornada que las cosas comenzaron a complicarse para el cuadro victoriano: perdieron en su visita ante Atlético Mineiro (2-0) y Club Libertad (2-1) en el estadio Alejandro Villanueva. La última caída ante el ‘gallo’, con gol de Hulk, les ha dejado en el cuarto lugar con cuatro unidades.

El compromiso entre los pupilos del estratega Luiz Felipe Scolari y el ‘gumarelo’ será en simultaneo que el de los ‘blanquiazules’ con los ‘rojinegros’. El recinto del juego será el estadio Defensores del Chaco de Asunción, lugar donde la selección paraguaya juega como local.

En el campeonato local, la situación es distinta. Alianza Lima fue el ganador del Torneo Apertura con una diferencia de siete puntos sobre el segundo. Asimismo, la institución de La Victoria venció 2-0 a Atlético Grau en el primera fecha del Torneo Clausura. Los goles fueron de Hernán Barcos de penal (6′) y Jairo Concha (27′) en el Estadio Nacional.

Alianza Lima venció 2-0 a Atlético Grau en el Estadio Nacional por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1

Así llega Atlético Paranaense

Los ‘rojinegros’ es el siguiente rival de Alianza Lima en la Copa Libertadores. Los dirigidos por el técnico interino Wesley Carvalho están teniendo un momento regular en el torneo del Brasileirao. Ocupan el noveno lugar, a 11 puntos del líder Botafogo.

En sus últimos cinco compromisos han ganado en dos ocasiones, han perdido en dos oportunidades y han tenido un solo empate. En su último partido vencieron a Corinthians por 1-0. El único tanto lo anotó su joven estrella: el delantero Vitor Roque.

Atlético Paranaense está con un entrenador interino, debido a la salida de Luiz Felipe Scolari del cargo. El excampeón del Mundo con la selección brasileña dejó club para tomar las riendas de Atlético Mineiro. Fue presentado el pasado 16 de junio. Llega para reemplazar a Eduardo Coudet en el puesto, quien tuvo roces con la dirigencia de los ‘gallos’.

Soccer Football - Copa Libertadores - Group G - Athletico Paranaense v Atletico Mineiro - Arena da Baixada, Curitiba, Brazil - April 18, 2023 Athletico Paranaense's David Terans celebrates scoring their second goal REUTERS/Rodolfo Buhrer

En la Copa Libertadores, el ‘huracán’ está mejor posicionado que en el campeonato local. El cuadro brasileño ocupa el primer lugar del grupo G con 10 unidades y está clasificado a los octavos de final. En esta última jornada se juega el liderato de la serie ante Atlético Mineiro, que ocupa el segundo puesto y se enfrenta a Club Libertad.

De ganarle a Alianza Lima, los ‘rojinegros’ pasaron como primeros y se evitarán enfrentar a los mejores del torneo. En caso empate o pierda, podría pasar como líder, siempre y cuando el ‘gallo’ pierda o empate ante ‘gumarelo’. En caso Atlético Mineiro gane y ellos empaten o pierdan, quedarán en la segunda casilla y tendría como posibles rivales a Racing Club, Fluminense o Boca Juniors.