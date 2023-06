Viajar a España desde Perú: requisitos que los peruanos deben cumplir para visitar la madre patria

Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay son los países a los que pueden viajar los peruanos solo con su DNI.

Si eres ciudadano peruano y estás planeando viajar a España, es importante que conozcas los requisitos necesarios para poder visitar este país europeo. A continuación, conoce la información detallada sobre los documentos y trámites que debes cumplir para asegurar un viaje sin contratiempos.

¿Qué necesitas saber para viajar a España?

Pasaporte vigente:

El primer requisito fundamental es contar con un pasaporte válido. Asegúrate de que tenga una validez mínima de seis meses a partir de la fecha de ingreso a España. Además, verifica que no esté dañado ni deteriorado, ya que esto podría causar problemas al momento de ingresar al país.

Documentos que justifiquen el objeto y las condiciones de la estancia prevista:

Es importante que puedas demostrar el motivo de tu viaje y las condiciones de tu estadía en España. Para ello, debes contar con documentos que respalden tus planes. Si viajas como turista, necesitarás un boleto de ida y vuelta o un itinerario de viaje que demuestre que tu estadía será temporal y con fines turísticos.

Si tienes planeado hospedarte en un hotel o alojamiento turístico, deberás contar con la confirmación de reserva. En caso de que te hospedes en casa de familiares o amigos, puedes presentar una carta de invitación, aunque debes tener en cuenta que esta carta solo prueba la disponibilidad de hospedaje y no reemplaza los demás requisitos de entrada.

ARCHIVO - Un migrante sostiene un pasaporte mientras espera con el resto de su grupo en un puerto de entrada antes de ser regresado a México en virtud del Título 42 en Brownsville, Texas, el viernes 5 de mayo de 2023. (AP Foto/Veronica G. Cardenas, Archivo)

Realizar la entrada por uno de los puestos habilitados:

Es importante que realices tu entrada a España por uno de los puestos de control migratorio habilitados, como los aeropuertos internacionales o los puertos marítimos designados. Evita intentar ingresar por puntos no autorizados, ya que esto podría generar problemas legales y dificultades para tu ingreso al país.

Probar las condiciones de la estancia prevista y la disponibilidad de medios económicos:

Deberás demostrar que cuentas con las condiciones necesarias para tu estancia en España y que posees medios económicos suficientes para solventar tu viaje. Según la normativa actual, se requiere una cantidad mínima de 100 euros por persona y día, con un mínimo de 900 euros o su equivalente en divisas para cualquier período de estancia.

Puedes acreditar tus medios económicos presentando dinero en efectivo, cheques de viaje o tarjetas de crédito acompañadas de los extractos bancarios correspondientes. También puedes utilizar una libreta bancaria actualizada u otros medios que demuestren la disponibilidad de fondos en tu cuenta.

Sin embargo, ten en cuenta que no se aceptan cartas de entidades bancarias ni extractos bancarios en línea.

No estar sujeto a prohibiciones de entrada:

Es importante que no te encuentres sujeto a prohibiciones de entrada a España. Si fuiste previamente deportado, tienes antecedentes penales o te encuentras en alguna lista de personas no admitidas, es probable que se te deniegue el ingreso al país. Asegúrate de no encontrarte en ninguna de estas situaciones antes de planificar tu viaje.

Es importante tener en cuenta que a partir de mayo, es obligatorio contar con el permiso de viaje ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes). Este permiso se obtiene en línea y tiene un costo asociado. Te recomiendo verificar los requisitos y procedimientos para obtenerlo antes de tu viaje.

¿Cuánto dura la estancia y qué actividades puedo realizar?

Como turista, podrás permanecer por un período máximo de 90 días dentro de un período de 180 días. Es importante destacar que, durante tu estadía como turista, no podrás realizar tareas remuneradas. Si tienes intenciones de trabajar o estudiar en España, deberás gestionar los permisos correspondientes antes de tu viaje.

¿Cuáles son los países de Europa que admiten ingreso con pasaporte?

Si bien estás interesado en viajar a España, es relevante conocer que existen otros países europeos a los que puedes ingresar solo con tu pasaporte. Algunos de ellos son: Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte, Escocia, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Islandia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rusia, Belarús, Macedonia, Montenegro, Mondalvia, República de Montenegro, San Marino, Serbia, Rumania, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania.

¿Cuáles son los países que no requieren pasaporte?

Además de los países europeos mencionados, existen naciones en la región que no exigen pasaporte a los ciudadanos peruanos. Gracias a convenios bilaterales y acuerdos dentro de la Comunidad Andina, los peruanos pueden viajar solo con su DNI (Documento Nacional de Identidad) a países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

¿Qué son las visas doradas y programas de residencia por inversión?

Las “visas doradas” son esquemas de residencia por inversión que permiten obtener un permiso de residencia en un país a través de la compra de una propiedad, una gran inversión o una donación. Estos programas ofrecen la oportunidad de vivir, trabajar y estudiar en el país en cuestión.

Algunos países de la Unión Europea que aún ofrecen visas doradas son:

Malta: Este país ofrece el programa de pasaporte dorado, el cual requiere una inversión mínima de €690,000 . Con esta inversión, se otorga la ciudadanía a los inversores y sus familias.

España: España ofrece una visa de residencia para aquellos extranjeros que invierten en propiedades en el país. La inversión mínima requerida es de €500,000 en bienes raíces. Esta visa dorada permite vivir, trabajar y estudiar en España.

Italia: Desde 2017, Italia también ofrece un programa de visa dorada. Para obtenerla, se requiere una inversión mínima de €500,000 en el país. Los titulares de esta visa pueden incluir a sus familias en la solicitud y disfrutar de un régimen fiscal especial. Después de vivir en Italia durante 10 años, los titulares de la visa pueden ser elegibles para solicitar la ciudadanía italiana.

Grecia: Grecia es otro país que ofrece un programa de residencia por inversión. Anteriormente, el umbral de inversión era de €250,000 en propiedades en el país, pero se incrementó a €500,000 en septiembre de 2022. Los titulares de la visa dorada no están obligados a residir en Grecia para mantener su estatus de residencia. Hasta finales de 2021, Grecia había recibido un alto número de solicitudes para estos programas de residencia por inversión.

¿Qué trámites debo hacer para tener mi pasaporte?

Si necesitas obtener un pasaporte para tu viaje a España, debes seguir ciertos pasos y requisitos establecidos. En primer lugar, debes solicitar una cita en el lugar designado para el trámite del pasaporte. Asegúrate de llegar con al menos 15 minutos de anticipación y llevar contigo la cita electrónica impresa o en formato digital, junto con los otros documentos requeridos.

Durante el trámite, se tomará una fotografía para tu pasaporte siguiendo las normas internacionales de identificación biométrica. Es importante no utilizar gafas o monturas grandes que dificulten la visión de los ojos, no llevar lentes de contacto cosméticos de color, evitar prendas en la cabeza como sombreros o cerquillos, y no tener el cabello cubriendo el rostro. En caso de que tengas alguna discapacidad y requieras asistencia, puedes llevar un acompañante que se identifique con su propio documento de identidad o pasaporte.