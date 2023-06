La lucha de Ebelin Ortiz en la industria del entretenimiento como afroperuana, su pasión por el arte y su marcado rechazo a Magaly Medina

Ebelin Ortiz habló sobre la presencia afroperuana en la televisión. (Infobae / Joselyn Herrera / Carlo Fernández)

Desde muy pequeña, Ebelin Ortiz supo que lo suyo eran los escenarios y reflectores. La artista nacional comenzó en la actuación a los seis años en una serie infantil para el Pacto Andino. Asimismo, fue integrante del elenco de Yola Polastri y a lo largo de su trayectoria ha desarrollado su talento como cantante de música afroperuana, conductora de televisión y directora de teatro.

Gran parte de su pasión por el arte se debe al impacto que tuvo en su vida la recordada compositora y coreógrafa Victoria Santa Cruz, a quien adjudica su gusto por lo artístico y que le ha dedicado más de un homenaje. Uno de los momentos que más recuerda fue la primera vez que la vio en un espectáculo y reconoció el arduo trabajo que hacía.

“Haberla conocido en mi primera infancia, donde conocí y reconocí el espectáculo a través de ella y de su participación en el Conjunto Nacional de Folklore, fue algo significativo. Recuerdo presenciar estos maravillosos espectáculos, dirigidos con maestría. Aunque en aquel entonces era solo una niñita y no comprendía completamente, me entretenía mucho. Conocía absolutamente todas las coreografías y recordaba todo lo que decían los participantes”, expresó en esta entrevista con Infobae Perú.

La conductora de televisión contó que su autoidentificación, conocimiento y reconocimiento como joven artista afroperuana empezó en la adolescencia, bajo la continua influencia de Victoria Santa Cruz. Desde entonces, se sintió muy orgullosa de sus raíces, pese a que en la industria del entretenimiento hubo un “retroceso de participación y presencia en los medios como pueblo afroperuano en la década de los 90”, refirió.

Ebelin Ortiz reconoce que con el paso de los años la presencia afroperuana en pantalla ha evolucionado.

“Hoy puedo decirte que me valoran más allá de mi herencia africana. No me llaman solo por ser actriz, y eso es un gran avance para nuestra representación. Es crucial que existan personajes que se identifiquen como afrodescendientes. Es importante que aparezcan en la televisión como personajes afro. En mi caso, empiezo a ver cambios y es un logro significativo”, dijo.

Sin embargo, también resalta que aún persiste el racismo en la televisión peruana y en las productoras que no apuestan por romper los estereotipos: “Es una gran discusión que tengo muchas veces. Se habla de que la televisión está para entretener, pero yo diría que no solo para entretener, porque tienes la responsabilidad de dar un mensaje que siempre tiene que ser positivo para todos”.

La artista nacional entiende que la discriminación es un tema que no va a desaparecer por completo, pero asegura que poco a poco se están dando grandes pasos para que las casas realizadoras incluyan personajes protagónicos de ascendencia afro o se cuenten historias relacionadas con el mestizaje.

“Negrita” o “Zambita”

Muchos son los adjetivos que Ebelin Ortiz ha tenido que escuchar en la calle o por parte de su grupo de amigos. Su cabellera rizada o color de piel han sido motivos para recibir, también por redes sociales, apelativos que, depende del tono en que lo dicen, le afecta o le resta importancia. La presentadora sabe que aún existe una gran lucha por eliminar el pensamiento de que “lo negro, como adjetivo, está relacionado con lo negativo”.

“Comprendo la lucha y las demandas de los demás. No puedes asumir que, por ser negra, mi forma de pensar está determinada. Acepto las críticas de quienes las expresan y lamento profundamente que alguien utilice un término inapropiado debido a su propia frustración. Me entristece cuando leo comentarios de este tipo (racistas), me apena”, señaló.

“Magnolia Merino” y las fuertes críticas

Su amplia trayectoria le ha servido para construir “una coraza” que la protege de las fuertes críticas, como las que recibió cuando interpretó al polémico personaje de ‘Magnolia Merino’, inspirado en la vida de Magaly Medina, en 2008. Según cuenta, tras hacer este escandaloso papel, su carácter fue diferente con respecto a los comentarios negativos que, hasta la actualidad, intentan minimizar su trabajo.

“Esa situación me llevó a fortalecerme y luego enfrentar los ataques que recibo debido a mi perspectiva política, por ejemplo. Interpreté un personaje polémico que generó tanto amor como odio. Estaba consciente de que habría personas a las que les gustaría y otras que no. Parto del punto de vista de que si no me gusta todo lo que veo, ¿por qué debería gustarle y caer bien a todos? A partir de ahí, cuando recibo comentarios desfavorables, no los tomo de manera personal ni permito que afecten mi vida y desarrollo personal”, manifestó.

Ebelin Ortiz revela que, en aquel entonces, “se sintió sostenida” por el equipo de producción, la directora Michelle Alexander y todos los que estuvieron a cargo de la teleserie. Asimismo, asegura que no se arrepiente de ninguno de sus personajes y que volvería a interpretar a Magnolia Merino, pese al revuelo que generó en la farándula peruana.

“Creo que la gente espera que diga ‘me arrepiento de haber hecho...’ pero no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida. Asumo las consecuencias de mis acciones porque soy una adulta responsable. Si tuviera la oportunidad de volver a hacerlo, lo haría sin dudarlo. Incluso si eso significa interpretar un personaje más controversial, siempre y cuando la historia me guste. Soy de las personas que se lanzan a la piscina sin temor”, manifestó a Infobae Perú.

Su sentir tras la extirpación de su útero

Ha pasado poco más de un año desde que Ebelin Ortiz se sometió a una cirugía para extirpar su útero.

“Cuando el ginecólogo me propone hacer esta operación, yo no sentí que perdía algo ni me sentí menos productiva por no tener un útero. Lo tomé como una operación preventiva, pues tenía un mioma y ya para mi edad junto con ser una mujer menopáusica, pues hay algo que ya no te sirve en el cuerpo y eso es el útero”, comentó.

Esta intervención generó grandes interrogantes entre los usuarios en redes sociales, pues se preguntaban cómo iba a hacer la artista para convertirse en madre. Sin embargo, Ebelin Ortiz se dio cuenta años atrás de que no quería ser mamá. Si bien, aún recibe algunos comentarios respecto al tema por parte de su familia o amistades, ella entiende que su momento ya pasó.

“Yo siempre he sido muy fresca en eso. Claro, mi respuesta iba variando con los años hasta que entendí que no quería ser mamá con alguien que no fuera mi compañero. Y cuando digo compañero, no me refiero únicamente a la relación de pareja, sino que me acompañara en el proceso. El vínculo materno y paterno no se rompe nunca. Entonces, uno tiene que hacer este viaje paternal con alguien que te acompañe, que no sea un lastre, que no sea un estorbo”, sentenció.

Dato extra

Ebelin Ortiz se presentará su última función de ‘Victoria a través de mí' este jueves 29 de junio en ‘La oficina’ del distrito de Barranco. La artista está realizando una vez más un homenaje a la compositora afroperuana este 2023.

“Este espectáculo habla principalmente de la autoidentificación, del orgullo, reconocimiento y conocimiento del individuo, del saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Este espectáculo no es solamente un musical, cuento una historia”, complementó.