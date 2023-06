Bryan Reyna se pronuncia por ataque de su padre a reporteros de Rodrigo González: “Se cometió un error y pido disculpas”

Bryan Reyna, futbolista de Alianza Lima, se pronuncia por ataque de su padre al equipo de prensa de ‘Amor y Fuego’.

Bryan Reyna, futbolista de Alianza Lima, se pronuncia mediante sus redes sociales, luego de que su padre, Luis Roberto Reyna Velásquez ataque con un bate las lunas de la movilidad del equipo de prensa de ‘Amor y Fuego’.

El seleccionado peruano explicó, que el jueves 5 de junio, regresaba en su camioneta junto a su padre a su casa, cuando se percató que un automóvil negro con lunas polarizadas comenzó a seguirlos, señaló que en un principio pensó que eran delincuentes que los querían asaltar.

“El día de ayer retornando del aeropuerto de nuestro viaje con la selección, mi padre y yo fuimos perseguidos y cerrados por supuestos ‘periodistas’ a lo largo de todo el camino hacia mi casa”, explica.

Pero, luego en su comunicado señaló que confirmó que eran los periodistas que lo venían “acosando” desde antes de viajar a Corea para los partidos amistosos que realizó la selección peruana de fútbol.

“El acoso es permanente, los tengo grabados y fotografiados haciendo guardia todo el tiempo fuera de mi casa o donde esté sin respetar mi vida privada y familiar. Muchas personas no comprenden que solo soy futbolista y mi trabajo no depende de estar en escándalos. No vivo de eso”, dijo el jugador.

Asimismo, Bryan Reyna reconoció que su padre Luis Roberto Reyna Velázquez se excedió y no actuó de forma civilizada ante una situación incómoda como lo que vivió con el equipo de reporteros de Willax TV.

“Sé que se cometió un error y pido disculpas del caso por el accionar de mi padre, quien tendrá que hacerse responsable de sus actos, pero comprendan que todo tiene un límite y con la inseguridad que vivimos actualmente en nuestro país, ser perseguido por un auto con lunas polarizadas genera preocupación para cualquier ciudadano”, detalló.