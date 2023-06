Ricardo Rondón entre lágrimas recibe su trofeo de ‘El Gran Chef Famosos’: “Sí se puede hacer televisión buena”

La noche del 21 de junio se celebró la final del reality culinario, ‘El Gran Chef Famosos’, que tuvo como ganador al exconductor de ‘En Boca de Todos’, Ricardo Rondón. El artista preparó tres platillos que tuvieron el mayor puntaje por parte de los jurados y alzó el trofeo del vencedor indiscutible, dejando a Karina Calmet en segundo lugar de la competencia.

Sumamente emocionado, Ricardo agradeció la oportunidad de participar en este nuevo proyecto y no dudó en dedicar un emotivo mensaje a los jurados Giacomo Bocchio, Javier Masías, Nelly Rossinelli y en especial a José Peláez, a quien tildó de ‘ser la cara de esa televisión que todos reclamaban’.

“Dije por qué no probar con algo que me hace feliz conmigo mismo porque estaba pasando por algo personal. Javier, celebro y respeto a las personas que son muy inteligentes, soy enamorado de la sabiduría. Nelly, tu ternura, tu mirada, tu protección ha sido tan especial como tu manera de ser colaboradora y solidaria”, dijo en un inicio Ricardo muy emocionado.

Ricardo Rondón ganó el título de 'El Gran Chef Famosos'. (Rayo en La Botella)

“Maestro Giacomo, si conocí a alguien gentil, amable, señor en toda la extensión de la palabra, es usted. Le agradezco mucho y tengo el placer de haberlos conocido. Peláez, tienes el privilegio de ser la cara de esa televisión que todos reclamaban, si se puede hacer televisión buena, tengo 30 años en esto, si se puede hacer buena televisión y con respeto, tú eres el pionero de la nueva televisión. Nunca firmé un autógrafo a un niño y ahora se me acercan”, dijo el artista con los ojos llenos de lágrimas de emoción.

El Gran Chef Famosos inicia una nueva temporada

Hoy, jueves 22 de junio, el programa de Latina ‘El Gran chef Famosos’ inicia una nueva temporada del reality culinario que sigue captando más adeptos. Como ya habían confirmado los seis primeros, faltaba la mitad. Así que la temporada 2 del reality culinario contará con grandes actrices, personalidades del espectáculo y cantantes.

Mr. Peet

Alessandra Fuller

Jimmy Santy

Mónica Torres

Laura Spoya

Junior Silva

Belén Estévez

Katia Palma

Mauricio Mesones

Antonio Pavón

Jesús Neyra

Natalia Salas

¿Qué hacen con los alimentos que quedan en ‘El gran chef: famosos’?

En redes sociales se consultaban que era lo que hacían con los alimentos que no se utilizaban. Ante esa inquietud, la productora Ana María Roca-Rey contó al diario La República que los ingredientes que no usan los participantes no son desechados, como muchos especulaban, sino que buscan darle otro fin. Es por ello, que la producción ha firmado una alianza con la Casa Ronald McDonald. Aquí su respuesta.

“Se dona desde el primer día. Cada cierto tiempo lo cambiamos porque se utiliza y se debe ir reponiendo porque las verduras, frutas, se van deteriorando. Antes de que pase eso y se tenga que botar, hicimos una alianza con la Casa Ronald McDonald que está frente al canal. Hablamos con ellos y estaban muy agradecidos. Nos hicieron una plaquita linda”, precisó.