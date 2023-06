Daniel Maurate, ministro de Justicia, fue denunciado por estafa, organización criminal y fraude procesal

El ministro de Justicia, Daniel Maurate involucrado en problemas judiciales. | Composición de Infobae

El actual ministro de Justicia, Daniel Maurate ha sido denunciado por estafa, organización criminal y fraude procesal por la venta de un hotel ubicado en la zona rosa del distrito de Lince.

Todo inicia cuando el 2012, el actual ministro de Justicia, funda la empresa TIR y en enero del 2013 nombra como gerente general a Ricardo Valderrama Medrano, que vive en Bellavista. Lo extraño es que este personaje no tenía estudios superiores ni tenía oficio conocido. Pese a todo, el 2017 Maurate le dio poderes especiales para disponer del terreno donde se construiría un hotel en la cuadra 19 de la avenida Petit Thouars.

En setiembre del 2020 la construcción estaba encaminada, pero necesitaban dinero para terminar la obra. Para eso, Ricardo Valderrama Medrano, viajó a Huánuco para recibir un préstamo de 100 mil dólares por parte de la empresa Tabata a través de un contrato mutuo con garantía de un inmueble.

La empresa del titular del Minjus puso como garantía dos departamentos del distrito de La Victoria, donde funciona la empresa TIR, hasta donde Maurate se dirige de forma constante, tal como lo señaló a Cuarto Poder, el portero del edificio. “El ministro de Justicia viene, pero cuadra su camioneta allá con sus guardaespaldas, y luego se va”, dijo el empleado.

Inicio de desavenencias

Edison Rabanal, abogado de la Empresa Tabata, aseguró que la relación con la empresa que le pertenecía al actual ministro fue buena, pero los conflictos empezaron el 26 de marzo del 2021, cuando la empresa de Maurate solicitó otro préstamo. Para ello, firmaron un nuevo acuerdo, un contrato de compra venta del hotel a medio construir en la zona rosa de Lince.

“Esta minuta fue firmada el 26 de marzo del 2021. Tenemos conocimiento que al elaborar una compra venta primero se firma una minuta y posteriormente la escritura pública... Ese día se firmó (el documento) y se establece la voluntad y el acuerdo de ambas partes, donde aceptan el monto y el valor de la propiedad”, señaló Edison Rabanal.

El documento señala que todo se realizó en la ciudad de Huánuco en la notaria Espinoza, el monto por el que se vendió el hotel fue de 350 mil dólares. Al día siguiente de la firma de la minuta, el 27 de marzo vuelven a la notaria para registrar la escritura pública del nuevo propietario. Según la defensa de Tabata, ese día se entregó a Ricardo Valderrama el cheque por 350 mil dólares.

Daniel Maurate no quiso ser parte del reportaje de Cuarto Poder.

“El día 27 de marzo, el señor Ricardo Valderrama Medrano, firmó la copia del cheque donde pone el sello en su condición de gerente general, pone su huella y hay un manuscrito que dice: ‘recibí conforme’”, contó el abogado, quien explicó que el cheque tiene la fecha del 29 de marzo del 2021 porque Valderrama les dijo que ese día lo cobraría en Lima.

Lo extraño es que Ricardo Valderrama se dirige a la agencia Scotiabank en Lince y endosó el cheque a su cuenta personal. Todo parecía andar correctamente hasta que despiden a Ricardo Valderrama de la empresa TIR y el 17 de enero del 2022, Valderrama va hasta las oficinas de la Unidad de Especializada de Estafas de la Policía Nacional para denunciar que fue amenazado de muerte si no vendía el hotel a medio construir.

En la denuncia, Valderrama Medrano acepta que vendió y cobró los 350 mil dólares por el hotel de Lince, pero revela que lo hizo a espalda de los dueños. Es decir, sin el conocimiento de ministro de Justicia, Daniel Maurate. Además, señaló que cuando viajó a Huánuco para la venta del hotel vio a un sospechoso hombre llamado Horacio Canepa, expolítico y abogado procesado por el Caso Odebrecht el 2017. Se le descubrió en Andorra una cuenta a su nombre y se supo que recibió sobornos de la empresa brasileña a cambio de favorecerla en arbitrios con el Estado peruano.

Este personaje explicó a Cuarto Poder que su nombre ha sido mencionado por Ricardo Valderrama porque su hijo es uno de los compradores del hotel del ministro de Justicia, pero no quiso aparecer en el reportaje.

“Pero (Ricardo Valderrama) no ha presentado pruebas de su denuncia... (Y el ministro) no puede decir que no tenía conocimiento. Es algo ilógico”, expresó el abogado de la empresa Tabata.

Edificio ubicado en la cuadra 19 de la avenida Petit Thouars en Lince. | Captura de TV

Movidas en la exempresa del ministro

El ministro Daniel Maurate envió un video al dominical, donde se ve a unos hombres, el 14 de junio del 2022, ingresando de manera ilegal a lo que él considera su hotel, que habrían sido contratados por la empresa Tabata. Pero no hubo denuncia al respecto. Lo que sí hay es una denuncia del 13 de junio del 2022, donde un grupo de venezolanos intentó tomar por la fuerza la obra. La empresa Tabata denunció el hecho y la Policía Nacional detuvo a los matones extranjeros.

Uno de ellos dijo a las autoridades que fue Ricardo Valderrama quien lo contrató, pero él ya no era gerente de la empresa del ministro del Minjus. Aunque una importante transacción podría dar respuesta a este hecho. La defensa de la empresa Tabata señala que a inicios del 2022, Maurate vendió sus acciones a Valderrama, pero dicha venta fue extraña porque Valderrama Medrano había vendido el hotel sin permiso de Maurate. Pero ahora este personaje es el nuevo dueño de la empresa del ministro con el 30% de las acciones y Daniel Maurate es el abogado de la empresa que fundó.

“A mi entender, lo que se busca es quedarse con la propiedad y quedarse con el dinero que se pagó por esa propiedad... Hemos formalizado una denuncia contra Daniel Ysaú Maurate Romero por el delito estafa, organización criminal y fraude procesal”, explicó Edison Rabanal.

Daniel Maurate como abogado de la empresa, ha presentado dos medidas cautelares ante el Poder Judicial. La primera en noviembre del 2022 y la segunda en marzo de este año. Aseguró que su antigua empresa nunca recibió los 350 mil dólares. Estas medidas fueron interpuestas para evitar futuras ventas y para devolverle el inmueble.

Para fortuna del ministro, en abril de este año, el Juzgado Comercial aprobó sus medidas cautelares y el 23 del mismo mes juró como ministro de Justicia. La empresa Tabata ha presentado una oposición a las medidas antes mencionadas y se niega devolver el hotel.

Cuarto Poder precisó que en la declaración jurada de intereses presentada por Daniel Maurate para asumir el Ministerio de Justicia, nunca hizo mención de la empresa inmobiliaria que fundó y de las dos propiedades de la compañía: un terreno en Carabayllo y un otro edificio a medio construir en la zona hotelera de Los Olivos.