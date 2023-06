Alberto Otárola es involucrado en presunto pago irregular de S/41 millones en EsSalud

Alberto Otárola estaría implicado en presunto pago de más de 40 millones de soles a EsSalud.

Alberto Otárola estaría en la mira, pues según acaba de revelar un informe periodístico, el titular del Consejo de Ministros, habría participado del cobro indebido de de S/41 millones en EsSalud, esto por concepto de la adquisición de un lote de pruebas rápidas para diagnosticar el virus de la COVID-19.

Fue el diario el Comercio quien destapó este presunto delito que estaría involucrado la mano derecha de Dina Boluarte.

Según el reportaje del mencionado medio de comunicación, se revelan conversaciones de WhatsApp entre el presidente de EsSalud, Aurelio Orellana, y Alfonso Adrianzén, donde Adrianzén muestra interés en agilizar el pago a una compañía, a pesar de que la Contraloría había detectado irregularidades por parte de la empresa.

Además, Adrianzén propone realizar una reunión “tripartita con PCM” a través de una llamada. Estas conversaciones fueron registradas el sábado 28 de enero de 2023.

Durante ese periodo, Aionia presentó un documento al Ministerio de Trabajo, al cual EsSalud está afiliado, con el fin de solicitar el pago de S/ 41 millones con base en un fallo arbitral emitido por la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Dicha resolución ordenaba a la institución pagar dicha suma correspondiente a la venta de 1 millón 174 mil 800 kits de pruebas rápidas en el año 2020, durante la administración de Martín Vizcarra.

Sin embargo, el pago quedó suspendido debido a que en octubre de 2020, la Contraloría emitió una alerta sobre presuntas irregularidades, incluyendo un posible direccionamiento a favor de Aionia.

Además, se informó que la empresa no cumplió con el cronograma de entrega de los dispositivos y, cuando finalmente lo hizo, estos no cumplían con los estándares médicos establecidos por EsSalud.

Premier Otárola en la mira por presuntos pagos irregulares

Según el diario El Comercio y basándose en la versión de la investigada ex asistenta presidencial Grika Asayag, el premier Alberto Otárola sabía sobre el pago a Aionia.

“(La llamada) es (entre) PCM, el ministro de Trabajo y el presidente de EsSalud, eso es lo que dice el chat”, respondió la exfuncionaria, en referencia a la conversación entre Aurelio Orellana y Alfonso Adrianzén, quien habla de una “llamada tripartita con PCM (Presidencia del Consejo de Ministros)”.

“Se entiende que es el premier [Alberto Otárola]. El presidente de EsSalud no va a hablar con la secretaria (de la PCM). Ellos están en el nivel de premier, (del) ministro”, declaró a El Comercio.

Además, el medio de comunicación, reveló que Grika Asayag está al tanto de la conversación de WhatsApp debido a que el presidente de EsSalud, Aurelio Orellana, quien es conocido de Asayag desde hace tiempo, le mostró dicha conversación.

También indican que esto ocurrió después de que ambos fueran implicados en relación con el pago y una presunta reunión en el restaurante Delibakery en San Isidro, en nombre de Félix Rosenberg, un empresario asociado a Alberto Otárola, quien previamente había sido abogado de Asayag.

“Me dijo que yo no estaba comprometida en este proceso, en este trámite que han hecho, que el trámite venía de otro lugar y en mi nerviosismo le he exigido que me diga de dónde. Es por eso que conozco el contenido de los chats”, aseguró.

Chats serían muestra de pago irregular

El diario El Comercio presentó una serie de conversaciones en donde el entonces ministro Alfonso Adrianzén le insistía al presidente de EsSalud acelerar el millonario pago a Aionia.

En una de las comunicaciones con Orellana, el exministro le reitera el 9 de febrero su malestar por los problemas para ejecutar el fallo arbitral que ordenaba el pago.

“Pese a tus indicaciones, el área financiera quiere fraccionar el reconocimiento del laudo distorsionando su verdadero sentido. Ya no te pido que continúes sancionando a esos funcionarios, pero me parece que este tipo de acciones fuera de libreto dan en la práctica una mala señal”, dice Adrianzén en el chat.