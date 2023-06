‘Maldito Cris’: Congresistas opinaron sobre muerte del asesino del sereno de Surco

El delincuente venezolano 'Maldito Cris' tenía varias armas para enfrentar a la PNP. Video: ATV

Christopher Fuentes, alias ‘Maldito Cris’, de 25 años, fue abatido por la Policía Nacional del Perú la tarde de este viernes 16 de junio, por lo que se confirmó su muerte. Este criminal venía siendo buscado desde que asesinó a pleno luz del día al serenos de Surco Luis Manrique Pizarro, en abril de 2023.

Te puede interesar: ¿Quién era el ‘Maldito Cris’, el asesino del sereno de Surco que cometió otros delitos como sicariato y robo a mano armada?

A raíz de este hecho, se supo que este delincuente seguía en libertad a pesar de que había cometido seis homicidios, así como robos y otros delitos, por los que existían dos órdenes de captura en su contra.

En setiembre de 2022, Christopher Fuentes asesinó al suboficial de segunda de la PNP Jhonatan Luis Puga Macedo, en el distrito de San Martín de Porres. También pesaba sobre él una requisitoria por el delito de robo agravado, que había sido ordenada por el duodécimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Comas.

Te puede interesar: El fin del ‘Maldito Cris’: su última fiesta, la persecución y un tiroteo brutal para el que tenía cuatro armas

Además, el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima ordenó que lo detengan por el delito de sicariato, mientras que el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima lo acusó de integrar una organización criminal.

Abatieron a 'Maldito Cris' tras dos meses de que asesinó a sereno en Surco. (GEC)

Estos hallazgos sobre sus antecedentes delictivos hicieron que el Ministerio del Interior (Mininter) ingresara sus datos al Programa de Recompensas y ofrecieran S/80.000 a cambio de datos que ayuden a dar con su paradero.

Te puede interesar: ‘Maldito Cris’, asesino de sereno de Surco, fue abatido en fuego cruzado con la Policía

Sin embargo, una semana después de que asesinó al sereno en Surco, ‘Maldito Cris’ volvió a delinquir. En aquella ocasión, el pasado 21 de abril, lo vieron asaltando un restaurante en Huaral. En esta localidad habría estado refugiándose de forma temporal para no ser capturado, pues bandas criminales que residen allí lo habrían protegido.

Su intento por continuar delinquiendo fue frustrado en medio de un fuego cruzado que se inició entre este sujeto y los agentes antisecuestros de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP), en el límite de los distritos de Los Olivos y San Martín de Porres.

“En medio de un fuego cruzado, agentes antisecuestros de la #Dirincri abatieron al delincuente conocido como ‘Maldito Cris’. El señor comandante general de la PNP, Jorge Luis Angulo Tejada, brindará mayores detalles desde el lugar de los hechos, donde también se capturó a dos sujetos”, indicó la PNP a través de su cuenta de Twitter.

La intervención policial que devino en la muerte del ‘Maldito Cris’ se realizó con el apoyo de herramientas tecnológicas. De esta manera, los efectivos policiales supieron que el criminal se encontraba en las calles con sus cómplices para delinquir.

“(...)En ese momento, fue intervenido en plena vía pública donde se desató la balacera”, detalló Jorge Angulo, comandante general de la Policía Nacional (PNP).

Congresistas opinaron sobre muerte de ‘Maldito Cris’

Los congresistas Alejandro Muñante (Renovación Popular) y Tania Ramírez (Fuerza Popular) opinaron sobre la muerte del ‘Maldito Cris’ en medio de una operación policial que buscaba su detención.

El también vicepresidente de la Mesa Directiva del Parlamento opinó que “el que a hierro mata, a hierro muere”, respecto al abatimiento que causó el fallecimiento del delincuente.

“El efectivo de la Policía Nacional cumplió su deber, no solo de salvaguardar su vida, sino también la de los demás”, comentó.

Alejandro Muñante espera que enseñanza de la Constitución se extienda al fuero militar.

Se sabe que cuatro efectivos policiales quedaron heridos antes del abatimiento de este criminal. Pero las lesiones no fueron graves.

El comandante general de la PNP, Jorge Angulo, precisó que ‘Maldito Cris’ se encontraba armado durante la persecución, por lo que se dio la orden de dispararle si él también buscaba atacar a los agentes.

En tanto, la congresista Tania Ramírez felicitó el trabajo realizado por la PNP.

“Felicitamos a la Policía por su trabajo. Un asesino menos hace un mejor país siempre”, publicó en su cuenta de Twitter.

Tania Ramírez, legisladora de Fuerza Popular, discutió con periodista en plena entrevista.

Carlos Bruce, alcalde de Santiago de Surco, distrito donde ‘Maldito Cris’ asesinó a un sereno, también opinó sobre el abatimiento de este criminal.

“Uno no debería alegrarse de la pérdida de una vida. Mentiría si digo que no estoy muy contento. Estoy muy contento de lo que ha hecho la Policía, de que nos hayan librado de alguien como él. Creo que murió como debió morir. Nos hemos librado como sociedad de una persona que con toda seguridad iba a seguir matando. Así que me parece que es una gran noche, mis felicitaciones a la Policía Nacional”, aseguró en Canal N.