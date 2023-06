¿Por qué Francisco Sagasti y Mirtha Vásquez no cuentan con un retrato en el Congreso?

Fracisco Sagasti fue elegido presidente del Congreso tras la renuncia de Manuel Merino de Acción Popular

El Congreso de la República ha destinado nueve mil soles para la elaboración de una pintura al ólea de la expresidenta del Parlamento, María del Carmen Alva. Su rostro ahora aparece junto al de Manuel Merino, también acciopopulista que ocupó el mismo cargo en el 2020; sin embargo, entre estos dos funcionarios, otro par estuvo a cargo la Mesa Directiva del Poder Legislativo: Francisco Sagasti y Mirtha Vásquez.

Estos dos no cuentan con un retrato que recuerden su paso por la presidencia del Congreso principalmente por cuestiones políticas, según el exoficial mayor del Parlamento José Élice. En conversación con Infobae Perú señaló que “la mayoría de la representación nacional no quiere rendile el más mínimo homenaje a Francisco Sagasti. Lo acusan de caviar y otras barbaridades más”.

Élice recordó que la llegada de Sagasti a la presidencia del Congreso se dio luego de la renuncia de Manuel Merino al cargo. La elección del representante del Partido Morado supuso también asumir las funciones de presidente de la República, “pero no deja de ser presidente del Parlamento y eso debería estar señalado expresa y claramente en la Constitución Política del Perú o en alguna ley”.

Francisco Sagasti asumió la presidencia del Perú tras la vacancia de Martín Vizcarra y renuncia de Manuel Merino

La disyuntiva no había causado mayores problemas en el pasado, pero ante los inesperados escenarios que ha atravesado el Perú durante los últimos años, el exoficial mayor recomienda reflexionar y atender el tema. “No sé si los congresistas estén dispuestos a resolverlo porque se dedican a otras cosas que no sirven para nada. Al no resolver este dilema se generarán mayores situaciones de inestabilidad”, agregó.

José Élice duda que la Oficialía Mayor del Congreso se atreva a actuar frente a esta situación “porque tienen que pensarlo cinco veces si sus acciones tendrán algún tipo de consecuencia política o vaya a ser interpretado como una acción de contradicen los intereses del Parlamento”. En conclusión, la develación de los retratos respondería al interés de aquellos con poder en el Congreso vigente.

Retratos en marcha

Si bien Mirtha Vásquez estuvo a cargo de la Mesa Directiva mientras Francisco Sagasti se desempeñaba como presidente de la República, el exoficial mayor asegura que esta no ostentó el cargo de presidenta del Congreso. Ella fue elegida como primer vicepresidenta y como tal se ocupó de las funciones de presidenta mientras el representante del Partido Morado se encontraba en Palacio de Gobierno.

Lady Camones integró la Mesa directiva junto a María del Carmen Alva de Acción Popular

Por otro lado, Lady Camones sí fue elegida presidenta del Congreso en una votación del Pleno del Congreso. Es así que el periodista René Zubieta ha señalado que el espacio debajo del retrato de María del Carmen Alva se encuentra reservado para la representante de Alianza para el Progreso. “A ella ya se le tomó la foto para el respectivo retrato”, escribió desde su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que a mediados de julio del 2022, Camones logró 73 votos para ser la próxima presidenta del Congreso; sin embargo, poco más de un mes después, la representación nacional aprobó una moción de censura en su contra. Esto luego de ser protagonista de conversaciones filtradas en las que también participó el líder de su agrupación política, César Acuña Peralta.

En el pedido de censura se indicó que los audios, publicados por el portal de investigación periodística Epicentro, contienen “pruebas suficientes” de que el líder de su partido, César Acuña, ordenaba a Camones la aprobación de la ley de creación de un distrito para favorecer su candidatura a gobernador de la región norteña de La Libertad.