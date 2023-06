María Pía Copello admite que secuencia de ‘MQM’ fue inspirada en ‘El Gran Chef Famosos’: “Es una moda”

La conductora de Mande quien Mande afirmó que su magazine solo sigue tendencias de la televisión. Video / Edición: Carlo Fernández Castillo / Infobae.

‘Mande quien Mande’ estuvo en el ojo público la última semana luego de que estrenaran la secuencia ‘A cocinar sabroso’ en la que tres famosos se animaban a hacer platillos desde cero para ser calificados. Esta aparición generó que los usuarios en redes sociales señalaran que se trataba de una copia de ‘El Gran Chef Famosos’, pues el espacio de Latina ha ganado gran popularidad.

Las críticas no se hicieron esperar y señalaron que América Televisión se llevaba formatos exitosos de otros canales cuando sus espacios no estaban muy bien. Ante esta situación, María Pía Copello respondió a Infobae Perú sobre estos comentarios y mencionó que solo son ‘tendencias’.

“No es una copia, hay tendencias en la televisión. Hay cosas que se comienzan a poner de moda y uno lo que tiene que hacer es incorporarlas en el programa. Si tú dices: ‘no ha sido nuestra intención hacer eso’, estaría mintiendo”, señaló al inicio.

María Pía Copello responde a comparaciones de 'Mande quien Mande' con 'El Gran Chef Famosos'. (Infobae/Latina)

En otro momento, admitió que el espacio de cocina de Latina tiene llegada al público y esa fue la razón por la que decidieron incorporarlo como secuencia. Sin embargo, no dejó de señalar que se tratan de ‘modas’ en la pantalla chica. “Si la gente está viendo un programa de cocina que ha tenido cierto impacto, pues nosotros también queremos hacerlo porque me parece que es algo divertido, que se pone de moda. Es así, son modas”, comentó.

Por otro lado, marcó distancia y aclaró que no han hecho una copia de ‘El Gran Chef Famosos’ porque su programa no se basa en cocina. “No lo hemos hecho idéntico, el programa no se trata de cocina”, sentenció la presentadora de ‘Mande quien Mande’.

Quiere continuar con la secuencia

Las comparaciones en las redes sociales no han hecho que María Pía Copello se eche para atrás con el espacio de ‘A Cocinar Sabroso’. Aunque no lo confirmó, espera que este segmento en su magazine continúe y desfilen por su set diversos artistas, pero advierte que quiere ver platillos más complicados.

“Espero que siga, es como poner en otra situación a una personalidad. Ojalá vengan más platos complicados, un picante de cuy por ejemplo y que yo también pueda aprender. La secuencia es divertida porque hay muchos que no saben cocinar. La televisión y los momentos están llenos de tendencias y si a mí me gusta algo lo voy a poner, ¿por qué no?”, finalizó al respecto.

'Mande quien Mande' presentó segmento de cocina y usuarios afirman que se parece a 'El Gran Chef Famosos'.

María Pía es embajadora de Ponle Corazón

La figura de televisión se presentó en el albergue Frida Heller para inaugurar la Gran Colecta 2023 de Ponle Corazón organizada por la Fundación Peruana de Cáncer, la misma que busca recaudar un mínimo de 3 millones de soles para la reconstrucción de la casa. De esa forma, más peruanos tendrán la posibilidad de seguir su tratamiento oncológico sin tener que preocuparse de nada. La fundación brinda asistencia integral a pacientes con cáncer que tienen pocos recursos en el país.

En esta presentación, la conductora fue sorprendida con regalos de los pacientes, por lo que mostró emotiva al encontrarse con ellos. “Todos tenemos que ponernos la camiseta de Ponle Corazón. Tengo sentimientos encontrados, porque lógicamente hay cosas en la vida que no se entienden, pero solo nos queda estar a su lado, mucha gente lo logra y siempre estar positivos”, mencionó a Infobae Perú.

Por otro lado, hizo un llamado para unirnos a la colecta con donaciones, las mismas que se pueden hacer a través de medios digitales, bancos y más. “Hay muchos niños adultos que esperan por nosotros. Este es un esfuerzo muy grande, doblar la capacidad para darle la comodidad a los pacientes de cáncer. Donen, la meta mínima es 3 millones de soles, si puede ser el doble, podemos estar ayudando mucha más gente”, finalizó.