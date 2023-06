Julio Meléndez, el peruano que fue ídolo en Boca Juniors: “Agradecí a Riquelme por darle la oportunidad a un compatriota como Advíncula”

Julio Meléndez fue invitado por Juan Román Riquelme a La Bombonera, donde se le hizo un homenaje, los dos son ídolos de Boca Juniors (Boca Juniors).

El nombre de moda en Boca Juniors es el de Luis Advíncula, el defensor peruano se llevó una ovación de La Bombonera tras jugar 20 minutos lesionado durante la victoria 1-0 sobre Colo Colo en Copa Libertadores. Este hecho hizo que muchos recuerden a Julio Meléndez, defensor nacional que jugó con los ‘xeneizes’ entre 1968 y 1972, convirtiéndose en un ídolo y logrando que la misma ‘12′ coree un cántico dedicado a él: “Y ya lo ve, es el peruano y su ballet”.

Por este motivo, Infobae Perú conversó con el mítico zaguero, quien además de elogiar al ‘Rayo’ y recordar interesantes anécdotas, reveló lo que pudo conversar con Juan Román Riquelme en marzo de este año, cuando fue invitado a Argentina para recibir un homenaje como vieja gloria de la institución.

- ¿Qué opina de la ovación que recibió Luis Advíncula de parte de los hinchas de Boca Juniors?

Contento y feliz, de que un peruano esté triunfando en Boca Juniors, como peruano me siento más contento que ellos mismos. Yo me siento feliz de que dejen en nombre el nombre del Perú en alto. A Boca siempre le agradezco lo que hizo conmigo, me dio prestigio, un reconocimiento increíble. Ya sonaron mis carnavales y ahora le toca a Advíncula. Me pone feliz que otros peruanos jueguen en Boca.

- A Advíncula lo reconocieron por jugar lesionado. ¿Alguna vez tuvo que pasar por eso?

No, en los 7 años que jugué en Boca nunca me lesioné, eso me ayudó a ser siempre titular.

Luis Advíncula fue ovacionado por la hinchada de Boca Juniors en La Bombonera debido a su sacrificio por jugar lesionado (ESPN).

- Hace unos meses recibió un homenaje de Boca Juniors. ¿Pudo hablar con Riquelme?

Me recibieron muy bien, me tomé fotos con figuras como Martín Palermo, Ángel Clemente Rojas y Nicolás Novello. Tengo amistades que me siguen recordando. Fui con mis hijos, nietos y nietas. Entré a las 6 de la tarde, me dieron dos palcos, hablé con Riquelme y me dio cupo para toda la familia. Había hinchas que me decían que sus papás, abuelos o tíos les hablaron de mí, y a pesar de no haberme visto jugar, me tenían respeto y admiración. Fue Riquelme quien me invitó, le dije que verá cómo Advíncula sale adelante. También le di las gracias por darle una oportunidad a un compatriota mío y él me confesó que le gustaría que hubiera más peruanos en Boca Juniors, ellos nos consideran mucho. Él nos valora porque hay una escuela que hemos dejado, no solo yo sino otros peruanos como Nolberto Solano, Lucho La Fuente, el ‘Chino’ Pereda y otros más. Me hubiera gustado que Paolo Guerrero estuviera en Boca, pero tomó la decisión de ir a un clásico rival y la respeto.

Julio Meléndez recibió un reconocimiento en La Bombonera a inicios de marzo del 2023, junto a él estuvieron otros ídolos como 'Rojitas' y Nicolás Novello (ESPN).

- En marzo, cuando fue invitado al partido con Defensa y Justicia, la Bombonera volvió a corear su nombre. ¿Qué sentimientos le produjo escuchar “El peruano y su ballet” después de tanto?

Fue una satisfacción enorme, en los días anteriores, dos de mis nietos me habían dicho que querían ir a Argentina para ver si aún era recordado y querido por la hinchada de Boca Juniors. Por eso me siento contento, en el sentido de que me siguen reconociendo, ya después de 40 años. Estoy feliz, y que reconozcan a un jugador peruano significa mucho, porque no solo me represento a mí mismo, sino al fútbol peruano. En la Argentina, yo creo que el prestigio que he adquirido es por mi disciplina, mi orden, mi mismo estilo de vida. Siento un sentimiento grande, ya no tengo lágrimas para expresar mi emoción. Siento mucho cariño cuando alguien me reconoce y me dice que su abuelo o su tío le hablaron de mí. Eso significa mucho para mí. Yo no solo dejaba mi nombre en alto, sino el de todo el Perú, porque nunca decían Meléndez y su ballet, decían “El peruano y su ballet”. Estoy feliz de la vida por lo que he logrado, he jugado en el mejor equipo del mundo, con la afición más grande del mundo como la Número 12. A todos los jugadores les recomiendo salir, que no se queden, que sigan luchando.

Julio Meléndez en un Boca Juniors vs River Plate. (Agencias)

- ¿Ve a algún peruano en la actualidad con condiciones de jugar en Boca Juniors?

Perú siempre ha tenido grandes jugadores, Alberto Rodríguez, Miguel Rebosio, fueron grandes defensores, todos han tenido condiciones de jugar en Boca Juniors. No soy quién para decir quién puede o no, ya depende de cada chico y su esfuerzo, si fuera por mí, me gustaría que todos los futbolistas peruanos posibles jueguen en Boca alguna vez. A los jóvenes les aconsejaría que no se rindan, que salgan afuera, que conozcan lo que es jugar en el exterior.

- ¿Cómo logró llegar a Boca Juniors?

Hubo un partido del resto de América, fui en reemplazo de Héctor Chumpitaz, fui junto a Perico León y Víctor Lobatón. Fui como reserva, pero terminé jugando como titular. Terminó el partido y me vieron en Argentina. Un día lunes estaba tomando mis traguitos, lo digo así, porque era el día del pelotero el día lunes y me reunía con varios jugadores. Entonces me dijeron que pare, porque al día siguiente me iba a Argentina. Yo pensé que se trataba de la avenida Argentina, al final me subí al avión sin saber a que equipo me iba. Me sorprendí cuando pasamos por Boedo a la oficina de Alberto J. Armando, que me hizo firmar el contrato. Él fue un gran presidente, nos regalo 11 autos cuando campeonamos y dimos la vuelta en cancha de River, eso significó mucho. Luego los vendimos y repartimos la plata con todo el equipo, incluido los suplentes.

Julio Meléndez siempre se caracterizó por su fútbol elegante, salir jugando con el balón dominado y recuperar balones sin necesidad de realizar faltas.

- ¿Qué significó dar la vuelta olímpica en la cancha de River?

Fue espectacular, recuerdo que nos abrieron los caños para que no pudiéramos celebrar ni dar la vuelta olímpica. Teníamos pactado comer en un restaurante con Alberto J. Armando, pero llegamos a las 3 de la mañana, porque se armó todo un loquerío. No podíamos salir de la cancha de River, afortunadamente salimos bien.

- ¿Fue difícil su adaptación a Boca Juniors?

El primer día que llegué fue en febrero del 67 por ahí. Yo quería regresarme porque lo vi muy difícil. Acá el público era de mil, dos mil o máximo tres mil personas, mientras que allá se juega todos los partidos con cancha llena, 70 mil almas en un partido. Yo hablé con mi señora, que estaba en vida, y le dije que quería regresarme, porque sentí la presión, pero en un momento me di cuenta que debía sobresalir en nombre de mi señora y de mis hijos que estaban creciendo, y ahora no me arrepiento. Ahora tengo la satisfacción de que ellos vean como me reconocen. Jugué mi primer partido en la reserva y a la siguiente semana por primera vez como titular, durante los seis años que estuve Boca, nunca contrataron un defensa central, sino que me dejaron seguir dejando bien puesto el nombre del Perú.

Julio Meléndez en el once histórico de Boca Juniors.

- ¿Cuál fue el mejor futbolista al que le tocó enfrentar en Argentina?

Hubo grandes jugadores, mi amigo era Roberto Perfumo, también con Alfio Basile, me llevaba bien, ellos jugaban en Racing. Estaban Aguirre Suárez y Alberto Poletti en Estudiantes, en River estaban Pinino Mas, Ermindo Onega. Todos me querían, todos me respetaban. Entre mis compañeros estaban Ratín, Marzolini, Roma, todos ídolos de Boca Juniors.

- ¿Tuvo alguna anécdota con los hinchas? ¿Lo reconocían mucho en las calles?

Recuerdo que la Gorda Matosas, una conocida hincha de River Plate, vivía en el 11 y yo tenía que tomar mi tranvía para llegar a una cancha que estaba a media hora de la ciudad. Los hinchas de River siempre le decían a la Gorda, a este negro no le decimos nada. Estaba la disputa entre hinchas, pero a mí me querían de todos los equipos.

- ¿Qué recuerda de esa bronca entre Sporting Cristal en Boca Juniors en la Copa Libertadores 1971, en la que el único jugador de campo en no ser expulsado fue usted?

No quise pelear con mis compatriotas. Me encontré con varios jugadores como Eloy Campos, Orlando La Torre, Fernando Mellán, Ramón Mifflin, José del Castillo, Carlos Gonzales Pajuelo o Jesús Peláez. Tuve que ir a separar. Recuerdo que después todos los jugadores fueron detenidos, yo tuve que ir a llevarles pizza. Recuerdo que el presidente de Boca, Alberto J. Armando me llamó y me dijo ‘Ahí te van a recoger, para que vayas a ver a todos tus compañeros’. Yo los consideraba mis compañeros, yo nunca he sido tosco, los he querido y respetado a todos. Eso para mí significa mucho. Yo fui, los encontré todos juntos y al día siguiente salieron.

Julio Meléndez fue uno de los tres futbolistas en no ser expulsados durante la brutal pelea entre Sporting Cristal y Boca Juniors en La Bombonera por la Copa Libertadores 1971.

- ¿Alguna vez lo expulsaron?

Me expulsaron en dos partidos, contra Estudiantes de La Plata y River Plate. En el clásico tuve la dicha y la satisfacción de que Ermindo Onega y Pinino Más me acompañaron hasta fuera del campo en señal de respeto, y el árbitro me dijo ‘Disculpe señor Meléndez, pero tengo que expulsarlo’, por eso salí contento. En esa época cuando te echaban te podías ir preso, luego ibas a entrenar y después de vuelta a estar preso, eso no era vida.

- En esa época se cometían faltas mucho mas fuertes que ahora. ¿Por qué usted no lo hacía?

No se puede meter patadas descaradamente ¿Qué gano metiéndole una patada a un jugador? Romperlo, lesionarlo o haciendo que lo saquen. No me gustaba, me gustaba jugar bien a la pelota, que todos los jugadores sean amigos y sientan la pasión por jugar bien, salir tocando, jugando con la cabeza. Yo siempre mantuve mi calma. A mí los argentinos me quieren mucho, respeté mucho. Hubo un periodista Hugo Blanco, que señaló que en los 90 minutos nunca cometí un foul. Él dijo: ‘Lo he seguido los 90 minutos a Meléndez y él en ningún momento hizo falta’. Fue contra el Racing de Roberto Perfumo, Cárdenas, Basile, etc. Yo tenía el don de la anticipación, Roberto Mouzo me preguntaba como hacía para anticipar y salir jugando. Por eso soy hincha de Rodríguez y los defensas que dirigen el juego.

- ¿Qué le decían sus compañeros cuando usted salía jugando siempre?

Al inicio me gritaban ‘¡negro, reventála, reventála!’, pero yo salía jugando. Era el fútbol que yo tenía. Los rivales también me miraban y me decían ‘negro hijo de m…, que suerte que tenés de quitarme la pelota’. Eso es lo que yo imponía dentro del área. Boca era un equipo guerrero, luchador, pero con mi fútbol nunca se metió. Le agradezco a la número 12 y a las 60 mil almas que iban cada partido a La Bombonera. Por salir dominando, me gané las hinchadas de todos los equipos. Diego Armando Maradona era mi hincha, igual que Pelé y el ‘lobo’ Rodolfo Fischer.

- ¿Tiene alguna anécdota con Maradona?

Diego Armando Maradona fue mi hincha. Él decía que yo era el mejor 2 del mundo. Yo fui el único que entró a saludarlo a su hotel, cuando vino una vez al Perú. Significó para mí que sea mi hincha.

Julio Meléndez fue el único peruano al que se le permitió entrar al hotel de Maradona en una de sus venidas al Perú.

- ¿Y con Pelé?

Una vez que jugamos en un Boca vs Santos, Edson Arantes Do Nascimento me dijo ‘peruano, dile al otro defensor que no meta patadas y que juegue al fútbol’. Entonces yo le dije a Rogel: ‘Estate tranquilo, no metas patadas, ya’. Pero en una jugada, Pelé se enfrentó a Roger, le tiró la pelota larga y Rogel fue con la pierna adelante, le puso el tobillo como una papa y tuvo que salir lesionado. Al terminar el partido Pelé me dijo: ‘Peruano, yo hablé con usted para que no me metieran patadas’. Con Roberto Domingo Rogel, Silvio Marzolini, Rubén Suñé y el ‘Loco’ Sánchez formamos una gran defensa. Pelé me dijo que un día iba a jugar a Santos con él, pero Boca nunca me soltó. Cuando quedé libre ya había otra dirigencia. Recuerdo que se llevaron a mi compadre Ramón Mifflin.

Julio Meléndez enfrentó a Pelé en varias oportunidades durante los duelos míticos entre Boca Juniors y Santos durante los años 60 y 70.

- ¿Cómo fue ser entrenado por Alfredo Di Stéfano?

Fue lo más grande, estuve con él dos años en Boca Juniors y en ambos campeonamos. Él siempre me aconsejaba, me decía que tenía que ser responsable y de que no importaba si solo yo jugaba bien, sino que debía ayudar a que todos puedan salir adelante. Para mí significó mucho. Tuve relación con los tres más grandes del mundo. Diego Armando Maradona, Alfredo Di Stéfano y Pelé.