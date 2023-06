Xoana González sobre pedido de Pedro Aquino para tener relación ‘discreta’: “Fui la primera que lo echó”

Xoana González recordó cuando Pedro Aquino le envió mensajes pidiéndole tener una "amistad discreta".

La modelo argentina Xoana González apareció en el programa ‘Magaly TV La Firme’ este viernes 9 de junio para recordar la vez en que el futbolista Pedro Aquino le escribió mensajes por Instagram para pedirle tener una “relación discreta”.

En los chats, se lee que el futbolista se presenta y le dice que siempre quiso escribirle, pero que no se atrevía. Esto ocurrió a mediados de 2021.

“Sí sabes quién soy verdad? Espero no incomodar amiga. (...) Sabes que hace mucho quería escribirte ok. Hasta quería pedir tu número. Pero no me atrevía. (...) Pero de hecho también estaba con mi esposa. Ahora que ando separado dije ‘ahora le escribiré'. Pero viste no me gusta nada el escándalo. Quiero una amistad bien discreta, si me entiendes”, le escribió Pedro Aquino a la ‘reina de OnlyFans’.

Tras recibir estos mensajes, Xoana González le respondió que sí sabía quién era, pero que ella tenía novio. Como se sabe, la modelo se encuentra casada con Javier González.

Pedro Aquino habló de su futuro en América y de Sporting Cristal. (Getty Images)

En conversación con Magaly Medina, la gaucha aseguró que ese es el modus operandi de Pedro Aquino, pues también le envió mensajes a otras personas de la farándula como Laura Borlini y Janeth Barboza.

“Se ve que anda repartiendo mensajes a todo el mundo, por todo Lima. (...) Yo fui la primera que lo echó”, opinó.

Xoana González criticó al futbolista, pues señaló que ahora por las redes sociales es fácil averiguar si esta persona es casada o no.

Por su parte, la ‘urraca’ opinó que nunca se supo que Pedro Aquino y su esposa se encontraban separados.

“Es su ‘modus operandi’, como un patrón de comportamiento, porque lo viene haciendo bastante seguido. (...) En 10 minutos alcanza y sobra. ¿Qué opciones le queda a esa pareja? Cuidado con los hombres tramposos”, añadió la argentina.

Como se recuerda, la cantante de cumbia Jessy Kate reveló que Pedro Aquino le estuvo enviando mensajes a pesar de que él se encuentra casado y tiene hijos.

En los chats divulgados, se lee que el futbolista le escribe de forma cariñosa y con confianza a la artista, quien además contó que Aquino le pedía salir en una cita, pero que ella nunca aceptó.

El futbolista Pedro Aquino está envuelto en un presunto escándalo de infidelidad.

“Ay, bebé, qué hermoso perro. Pero tú estás más hermosa, sabes, quiero verte”, “Mi vida, yo también quiero verte”, “Tranquila, baby”, “Pucha mare, hay que vernos”, se lee en los mensajes enviados por parte del jugador de la selección peruana.

“Me parece que él lo había configurado. Cuando yo le preguntaba algo y él me respondía, luego no podía ver la misma conversación”, declaró Jessy Kate, quien aseguró también que Pedro Aquino jamás le informó que tenía esposa e hijos.

Pedro Aquino mantenía un presunto romance oculto con Jessy Kate. (ATV)

La cantante aseguró que el futbolista la visitó en su departamento con su agente de seguridad, pero que solo subió él.

“Estuvimos en mi casa un rato, era un poquito intenso. Se habrá quedado unos 20 minutos, quería meterme un piquito, estaba medio pegajoso”, dijo para las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’.

Tras esa visita, Pedro Aquino no dejó de enviarle mensajes a la cantante de cumbia.

“Zamba, paso un rato pues, quiero verte. Por favor, voy y nos saludamos en mi camioneta. Negra, un tiempito”, “Negra, voy ahora para Lince, te veo. Avísame rápido. ¿Pasó a tu casa? Mándame la dirección, déjame verte”, “Quiero verte, por dónde andas, date 10 minutos pues”, le decía, según las capturas difundidas por Jessy Kate.