Stephanie Cayo habló por primera vez sobre su ruptura con Maxi Iglesias: “De que ha dolido, me ha dolido”

Stephanie Cayo habló de la infidelidad de Maxi Iglesias y revela que sí le dolió la traición. (Willax TV)

Stephanie Cayo no pudo esquivar las preguntas sobre Maxi Iglesias y la supuesta infidelidad con la conductora Eva Soriano. Como se recuerda, los actores se dieron una segunda oportunidad en el amor; sin embargo, a principios del mes de mayo un escándalo de presunta traición empezó a sonar en la farándula nacional e internacional.

El periodista Germán González aseguró en su podcast ‘En todas las salsas, de Mtmand’ que había un video en el que se le ve al español besándose con la presentadora televisiva, cuando aún tenía un romance con la hermana de Fiorella Cayo. Los hechos se habrían suscitado el 22 de abril en horas de la madrugada en un centro nocturno.

Stephanie Cayo y Maxi Iglesias prefirieron evitar pronunciarse al respecto, pero poco después la peruana dejó de seguirlo en Instagram y reveló que estaba soltera. Ahora, tras varias semanas del escándalo que acaparó las portadas de los medios de comunicación, la artista nacional habló por primera vez sobre el fin de su relación con el español.

Maxi Iglesias le habría sido infiel a Stephanie Cayo con Eva Soriano. | TikTok.

La actriz asistió a la premiere de la película “Tyler Rake 2″ en Madrid, España, y fue abordada por algunas reporteras que quisieron saber acerca de su situación sentimental. “Opina y di lo que quisieras. Maxi. Eva. ¿Qué quieres decir al respecto?”, se le escucha decir a una periodista y a lo que Stephanie Cayo señaló que no tiene nada que aclarar.

“No tengo nada que decir, no tengo ningún comentario al respecto”, dijo al inicio, pero le siguieron insistiendo. Fue en ese momento que la modelo se sinceró y confesó que vivió difíciles momentos por todo lo que se decía de su ahora expareja. Aunque no confirmó que hubo una infidelidad, dejó entrever que dichos hechos habrían sido el motivo de su separación.

“Para serte honesta, bueno sí, de que ha dolido, me ha dolido, pero no tengo ningún comentario ya, no quiero meter a nadie en problemas tampoco. Estoy bien, estoy pasando por un momento bonito, estoy contenta (...) Mi pasado ya pasó”, agregó.

Stephanie Cayo habló de lo que sintió con la supuesta infidelidad de Maxi Iglesias. (Captura)

El curioso mensaje de Maxi Iglesias tras ser acusado de infiel

El escándalo de infidelidad se dio justo cuando el actor se encontraba promocionando la tercera temporada de la serie de Netflix, ‘Valeria’, de la que es protagonista. A través de su cuenta de Instagram, el artista español agradeció a sus fieles seguidores por la acogida que le dieron a la producción y aprovechó la atención para dejar un curioso mensaje relacionado con las noticias de su traición.

“Esta cara de placer no es de ahora, pertenece a otro momento, mejor dicho, otra temporada de Valeria, pero me sirve para anunciaros con el mismo gozo, satisfacción, ilusión y bienestar de entonces que estrenamos la tercera temporada (...) De paso, aprovecho que estoy por aquí, para decir que no me gustan las noticias falsas y que se digan cosas que no son verdad”, escribió.

Con esta publicación, el también modelo dejó entrever que no le habría sido infiel a Stephanie Cayo. Cabe mencionar que, hasta la fecha se ha mantenido en silencio sobre su ruptura y se le ha visto enfocado en sus proyectos personales, al igual que la peruana.