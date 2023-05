Maxi Iglesias le habría sido infiel a Stephanie Cayo con presentadora española

En España han surgido fuertes rumores de que habría un video en el que se le ve al actor besando a Eva Soriano, estando aún en pareja con Stephanie Cayo.

¿Maxi Iglesias le fue infiel a Stephanie Cayo? Según reveló el periodista Germán González, sí sería cierto el engaño. El hombre de prensa contó que existe un video en el que se le ve al actor español besándose, muy apasionadamente, con su compatriota, la presentadora Eva Soriano. Esta noticia ocupa titulares en su país porque señalan que el coprotagonista de la serie ‘Valeria’ sigue en pareja con la hermana de Fiorella Cayo.

“El sábado 22 de abril, a las 3 de la mañana, exteriores del Panda Club… Mis fuentes, supuestamente, ven a Maxi Iglesias morreando con una mujer. Una presentadora que todos conocemos”, narró González en su podcast ‘En todas las salsas, de Mtmand’.

Pero eso no fue todo. El periodista detalló que el beso que tuvieron Maxi Iglesias y Eva Soriano fue en una discoteca madrileña y ambos intentaban estar lo más ocultos posible. Cuando vieron que los asistentes ya se habían dado cuenta de sus acercamientos, ambos se retiraron del lugar.

“Ella estaba triste, me dicen. Que estaba todo el rato mirando. Estaban pendientes de la gente, que no los vieran. Cuando se dieron cuenta de que había gente que les estaba viendo, se fueron. Pero la gente ya había fichado quién era. Estas dos personas se siguen en Instagram y lo más fuerte es que no se dan ‘likes’ para que no haya ninguna mancha, ninguna pista”, agregó.

González señaló que la conductora ha entrevistado dos veces a Maxi Iglesias. “En 2021, esta presentadora dijo ‘me gusta mucho Maxi Iglesias. A ver si viene al programa, le entrevisto yo. Me lo pido yo y, después, a ver si surge algo’. Esta persona que, supuestamente, comió la boca a Maxi Iglesias, mientras él le comía la boca a ella es… Eva Soriano”, añadió para dar más peso a su primicia.

Maxi Iglesias sale a negar su supuesta infidelidad con Eva Soriano

El protagonista de la película peruana ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’ salió a hacerle frente al rumor y lo desmintió. Maxi aseguró que él nunca se besó con Eva Soriano, por lo que no existe ese video. Pero, lo que llamó la atención es que el actor no se refirió sobre si aún está en pareja con Stephanie Cayo.

“Ya de paso, aprovecho que estoy por aquí, para decir que no me gustan las noticias falsas y que se digan cosas que no son verdad”, señaló.

Stephanie Cayo pide que no la involucren en el escándalo

Luego de que esta noticia se difundiera entre España y Perú, y que Maxi Iglesias saliera a negar su supuesta infidelidad, Stephanie Cayo también se expresó en sus redes sociales sobre esta situación. Si bien es cierto, la actriz no salió a hablar directamente, pero sí decidió postear una historia con una frase en inglés.

“I would very much like to be excluded from this narrative (Me gustaría ser excluida de este tema)”, se lee en la imagen que compartió la menor de las hermanas Cayo.

¿Cómo empezó el rumor de la separación entre Maxi Iglesias y Stephanie Cayo?

Los rumores sobre la separación entre Maxi y Stephanie Cayo empezaron cuando la actriz peruana llegó a Lima para celebrar su cumpleaños número 35 con sus hermanas, sobrinas y amigos más cercanos, pero sin el español. La ausencia de Iglesias llamó mucho la atención, porque él se encontraba en Miami en ese momento.