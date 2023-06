Mauro Cantoro: la anécdota con Ronaldo por una camiseta, la charla con extécnico de Real Madrid y sus partidos en Champions League

Mauro Cantoro y las anécdotas con Ronaldo, extécnico de Real Madrid y la Champions League. (Foto: Universitario / Difusión).

El nombre de Mauro Cantoro es muy reconocido en Universitario de Deportes. Y es que a pesar de que solo estuvo dos temporadas, dejó huella con su olfato goleador que le permitió, no solo anotar 26 dianas, sino que además salió bicampeón nacional. Sin embargo, su carrera no se detuvo en el Perú, ya que en el 2000 partió a Italia y luego a Polonia, donde supo codearse con los mejores jugadores del mundo y disputó la Champions League.

Luego de dos temporadas (1998 y 1999) en la ‘U’, el argentino militó en Blooming de Bolivia, Atlético Rafaela de Argentina, hasta que en el 2000 pegó el salto al fútbol europeo, en el que se mantuvo por más de diez años entre Ascoli de Italia, Wisla Cracovia de Polonia y Odra Wodzislaw Slaski. En ese lapso compitió con grandes estrellas y tuvo una anécdota con un extécnico de Real Madrid.

Infobae Perú conversó con el ‘Toro’, quien contó todo lo que vivió entre ‘cracks’ mundiales y la posibilidad que tuvo de representar a una selección.

- Mauro, luego de tu paso por Universitario, estuviste en Europa. ¿Cómo llegaste primero a Ascoli y luego a Wisla Cracovia?

Yo debuté con 17 años en Primera, en el mejor Vélez que podía existir. Fui capitán en juveniles y por ahí mi carrera pintaba para ir a equipos de élite. Por una cosa u otra no se dio. Me fue muy bien y lo mejor que me pasó era venir a la ‘U’. Iba en ascendencia y después Vélez me quiso de vuelta, yo me quería quedar en la ‘U’. Se fueron dando cosas que le pusieron algunas trabas a mi carrera, pero pasa. Soy feliz con mi carrera. Pude ir a Ascoli, me fue bien, aunque tuve la misma lesión que en Perú. Luego lo de Cracovia es un párrafo aparte porque viví momentos increíbles. Estuve como diez años, la gente me adora. Creo que soy de los extranjeros con más títulos, más partidos, me nacionalizaron para jugar en la selección de Polonia con lo que eso significa. Es un país muy cerrado y lograr eso fue increíble porque significó que el sacrificio que hice para mi familia sirvió. Mucho de lo que tengo es gracias al club.

- ¿Pudiste compartir campo con Robert Lewandowski?

Sí, en muchos partidos. En ese entonces se hablaba mucho de él. Lech Poznan no era el equipo que fue después con la llegada de Hernán Rengifo, ‘Pato’ Quinteros, Anderson Cueto. Hernán jugaba y hacía goles todos los partidos, levantó y llegaron a ser campeones. Lewandowski entraba después, en lugar de Hernán o jugaban juntos, pero sí se le veía condiciones diferentes.

Robert Lewandowski y Hernán Rengifo compartieron dupla con Lech Poznan de Polonia. (Difusión)

- Tuviste al técnico Henryk Kasperczak en Wisla Cracovia que retrasó tu posición en el campo. ¿En qué contexto se dio y cómo fue esa conversación?

Fue uno de los mejores entrenadores que tuve, fue una relación hermosa, ya murió. Yo llegué y me pasó algo muy parecido como en la ‘U’. Partido que debuté hice gol, en cuatro o cinco partido hice cinco o seis goles, pero el técnico era otro. Cuando llegó Kasperczak al poco tiempo nos tocó enfrentar a Lazio en Roma por la Copa UEFA. Fuimos a preparar el partido en Francia y ahí me dijo que no iba a jugar de segundo punta. Nuestro delantero era capitán y muy amigo suyo, jugaba en la selección, un ‘crack’, estuvo en el Celtic. Me dijo que no iba a jugar, pero que podía hacerlo en el medio, con la cancha al frente, que tenía buen pase, técnicamente era bueno y llegada al gol. Llegó el día del partido, me puso de mixto y empatamos 3-3 en Roma. Ese año fui mejor jugador de la liga polaca en esa posición, después ya no me quise mover. Eso llevó a que me propusieran jugar en la selección de Polonia. El tipo tuvo una visión sobre mí muy acertada.

- ¿Qué impedimento hubo para no jugar en la selección de Polonia?

Yo tenía todo en ese momento, soy polaco, tengo el pasaporte. Es más, cuando se acercaba la fecha FIFA para las Eliminatorias, Polonia se jugaba un partido decisivo con Bélgica y nosotros fuimos a Irlanda, a una gira para unos amistosos. Yo estaba en la lista, pero con mi equipo, porque no se sabía si me podían convocar. En Irlanda me llamaron para que viaje a la concentración para el duelo con Bélgica. Poco antes del partido me avisaron desde la Federación que no podía jugar porque Francia estaba llamando muchos jugadores de color, entonces había un tema que estaban investigando. No pude jugar el Mundial.

Después llegó Leo Beenhakker, que fue entrenador de Real Madrid y dirigió a Polonia. Apenas llegó se contactó conmigo y fue algo increíble porque me insistió para que juegue en la selección. Yo ya tenía más de 30 años, había hecho mucho para hacerme polaco, estaba cansado. No pude jugar el Mundial y él me quería para la Eurocopa del 2008. Le dije que no iba a hacer nada, él me dijo que pondría sus abogados para ayudarme. Quedó en un proceso, sí lo pudieron destrabar, pero no coincidió con la fecha de la Eurocopa. Me quedé con el sabor de felicidad que la gente me quería, que si no hubiera sido por un tema burocrático hubiera jugado un Mundial o una Eurocopa. Otras cosas en el fútbol me quedaron más marcadas que esto.

Leo Beenhakker fue un técnico multicampeón en Real Madrid y pidió a Mauro Cantoro que fue por Polonia.

- ¿Qué hubiera significado para ti jugar por Polonia?

Hubiera sido lindo por mi familia y todo lo que sufrimos al estar ahí, en un país difícil, nuevo. Lo hubiera tomado como un reconocimiento personal. Sufrimos porque no es todo fácil, no como la gente cree porque te ve en un buen carro, se sufre. Pero me queda la felicidad de que hasta hoy la gente me quiere mucho y de que hayan pensado en mí para representar a su país.

Partidos de Champions League

- En ese tiempo en Wisla Cracovia pudiste jugar la Champions League en tercera ronda contra Real Madrid y Barcelona. ¿Qué recuerdas de esos partidos?

Es una experiencia única. Es lo máximo que puede llegar uno, jugar en la Champions League contra Real Madrid o Barcelona. Lo hablaba con mi familia y mi papá, los amigos del barrio, que todo empieza así. Todo comienza en un potrero y después verte en la élite es algo único. Me fui del barrio y repasaba dónde comencé y dónde estoy ahora. Eso es lo que te deja ponerte a prueba con los mejores, más allá de la inferioridad de equipo entre uno y otro, en lo personal sentí que pude competir y lo hice bien. Pude correr a la par de ellos, chocarles, ganarles un duelo mano a mano. Eso lo hice al máximo nivel y lo lindo que me deja.

- Era el Real Madrid de ‘Los Galácticos’…

Sí, de Barcelona igual. De hecho, en una entrevista de Guardiola dice que uno de los partidos más importantes de su carrera como entrenador fue con nosotros porque era el primero de Champions. Él ganó esa temporada con el gol de cabeza de Messi. Ahí comenzó todo para Guardiola.

- ¿Alguna anécdota con algún jugador que recuerdes del partido con Real Madrid?

Sí, con Ronaldo. Para mí, sacando a Messi y Maradona, está con ellos, muy pegado. Un ‘crack’, genio. Le pedí la camiseta en un córner, me dijo que me la cambiaba en el entretiempo. Cuando termina el primer tiempo íbamos perdiendo y me fui al vestuario. Saliendo para el segundo tiempo estaba en el campo y me abrió los brazos como diciendo ‘¿qué pasó con la camiseta?’ ¡Increíble! Ya lo había enfrentado con Argentina ante Brasil en el Sudamericano. Cuando yo llegué a Wisla él estaba en el Inter y justo a mi equipo le tocó la llave contra él. No jugué porque no estaba inscrito, recién había llegado. La tercera vez que lo vi fue en ese partido con Real Madrid. Cuando faltaban pocos minutos lo sacaron y entró el ‘Indiecito’ Solari que lo conocía. En pleno partido le dije que le había pedido la camiseta a Ronaldo, pero él me dijo que si lo cambian, se iba en su Ferrari a su casa. ¡Me quería morir! Bueno, cambié mi camiseta con Walter Samuel y cuando me dirigí al vestuario estaba esperándome Ronaldo con la camiseta. ¡Un crack! Hasta el día de hoy la tengo sin lavar. Más allá de lo que fue como delantero, tener este tipo de gestos te hace más grande.

Ronaldo tuvo un enorme gesto con Mauro Cantoro en un partido de Champions League ante Wisla Cracovia. (Real Madrid)

- En Barcelona de Pep Guardiola, ¿veías un jugador que proyectaba para el futuro?

Messi era la cabeza de ese equipo siendo muy joven. Hubo un problema entre la selección argentina y Barcelona porque no lo querían dejar ir a los Juegos Olímpicos, justo por el partido contra nosotros (Wisla). Messi sí quería ir y al final lo consiguió. Ese día debutó Pedro, que estaba en la delantera con Eto’o y Henry. En el medio Busquets, Iniesta, Xavi, luego Puyol, Márquez, Dani Alves, Sylvinho y Víctor Valdés. Un equipazo. Perdimos 4-0 en el Camp Nou, me sacaron la segunda amarilla en España y no pude jugar la vuelta. En casa ganamos 1-0, pero quedamos afuera por el global.

Con doblete de Samuel Eto'o, un gol de Thierry Henry y otro de Xavi, los 'azulgranas' vencieron a los polacos. (Video: Badejson)

- En ese momento haces un repaso a tu carrera y ves hasta dónde llegaste, con ese nivel de ‘cracks’.

Sí, eso fue lo máximo. Contra los equipos más importantes del mundo como Real Madrid y Barcelona. Puedo contar muchas más situaciones, volver a jugar contra Parma, Inter, contra el mejor Xavi. Gracias a Dios tuve la suerte, por todos los años que estuve en Polonia con ese gran equipo de Wisla, de jugar Copa UEFA o Champions League. Nosotros queríamos estar siempre primeros para estar en las copas porque nos daba el salto de calidad. Ponerte a prueba con los mejores es lindo, así pierda. El Real Madrid que enfrentamos era de Beckham, Figo, Zidane, Roberto Carlos, Ronaldo, Raúl, Samuel, Casillas, Salgado. Tengo los partidos, pero no soy de verlos. Competí, estuve, lo supe aprovechar.

Mauro Cantoro con Wisla Cracovia ante Barcelona y Real Madrid en la Champions League.

- Después de Polonia, ¿tuviste ofertas para ir a un equipo más grande?

A los tres años estaba en un hotel y me llamaron del club (Wisla) para decirme que tenía que viajar a Génova. Estaba casi cerrado todo con ellos. Estuve con Diego Milito, el equipo estaba haciendo la pretemporada, hice la revisión médica hasta que mi representante me dijo que no se iba a firmar porque Wisla no había llegado a un acuerdo. Diego ya había firmado, pero tuve que regresar a Wisla que estaba haciendo pretemporada en Marsella. Fue durísimo ir a la concentración de mi equipo y esa noche que llegué hubo un partido contra el Olympique. Kasperczak me preguntó cómo me sentía y le dije que quería jugar. Estuve en el amistoso hasta que al día siguiente me dijeron que no era compra y que solo me querían a préstamo. Mi técnico me dijo que así no me iba porque me necesitaba, solo si era una compra que le servía al club, así que me quedé. La segunda vez fue al Panathinaikos de Grecia. Ahí sí tuve la oferta sobre la mesa, pero no quise ir a pesar de que me pagaban más. Hacía muchos años que estaba en Wisla, no quería volver a sacar a mi familia, ya era más grande. No tenía ganas de demostrar todo de nuevo.

Recopilación de las acciones individuales del exdelantero de Universitario con el cuadro polaco en las competencias europeas. (Video: MRCtoro)

- ¿Sientes que cumpliste todos los sueños que te propusiste al ser futbolista?

Es una pregunta difícil porque uno cuando empieza desde chico a jugar al fútbol y ves en la TV a los jugadores en primera, la gente, yo quería llegar a eso, a ser jugador profesional. No pensaba en jugar en Real Madrid. Yo decía ‘¡Qué loco! La gente paga para ver a 22 chicos correr por la pelota’, y quería llegar a eso. Quería cosas más grandes, sí. Uno sueña con llegar a su selección, en AC Milan, pero bueno, no se me dio. Sí tuve las condiciones para jugar en un equipo más de élite, pero por alguna razón no pasó y no reniego porque al fin y al cabo, cuando me siento tranquilo a hablar con mi familia, logré jugar en la élite y vivir del fútbol. Al final de cuentas valió la pena. Disfruté con mi familia, conocí el mundo, tuve vacaciones de lujo, y todo fue gracias al fútbol.