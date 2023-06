La implementación del VAR en Perú y todo lo que debes saber antes de su estreno en el Torneo Clausura 2023

La implementación del VAR será en el Torneo Clausura. (Grace Nole Alcántara)

Comentar sobre los errores arbitrales se volvió costumbre en los diferentes partidos del Torneo Apertura 2023. Las quejas de los clubes a través de comunicados era pan de cada día, y hasta se habló de una supuesta ayuda por parte de los jueces. Todo eso acabará en el Clausura, al menos eso es lo que espera, pues la implementación del Sistema de Asistencia Arbitral por Video (VAR) se estrenará de manera oficial en el segundo campeonato del año después de varios meses de constantes capacitaciones de los ‘hombres de negro’ peruanos.

Ni bien anunció la Federación Peruana de Fútbol el uso del videoarbitraje hubo más preguntas que respuestas. Y se escucharon muchas críticas: no solucionará nada, eso no mejorará la incapacidad de los árbitros, cómo se podrá utilizar en estadios donde no hay ni agua, y varias cosas más. Infobae Perú participó de la simulación del VAR que realizó la FPF y este informe tratará de responder todas las interrogantes a pocos días de usarse de manera oficial.

¿El VAR se usará en todos los partidos?

La Federación aseguró que el videoarbitraje será usado al 100% desde el partido número uno del Torneo Clausura, sin excepción. Eso es para resaltar, porque se anunció a inicios del 2023 que solo sería para algunos encuentros que la FPF considere, pero no será así. Hay más de 40 árbitros certificados para el VAR. Esta tecnología permitirá revisar con detenimiento las jugadas polémicas, será una herramienta adicional para que los jueces puedan tomar decisiones más justas y precisas durante los choques.

¿Quién se encargará de la logística del VAR?

Mediapro es la empresa de origen española encargada de la producción audiovisual que necesita el VAR para ejecutarse en los partidos de la Liga 1. Equipará las salas VOR (la cabina del VAR) con servidores de última tecnología que está validada por la FIFA. Todo empezó en el 2017 en Portugal, actualmente dan su servicio a los partidos de la Copa Libertadores y Sudamericana que preside la Conmebol, y también están al mando del Mundial Sub 20, la experiencia es su carta de presentación. Todos los ‘hombres de negro’ tendrán un micrófono inalámbrico y habrá constante comunicación con la cabina. En cada sala habrán cuatro integrantes: el operador de repeticiones, el VAR (árbitro principal) , el AVAR (segundo árbitro), y el asistente del área de revisión.

Así se va equipar las salas VOR en los diferentes estadios de Lima y provincias | Infobae Perú

¿Cuántas cámaras se usarán por partido?

La FIFA exige 4 cámaras estratégicamente colocadas en la cancha, ubicaciones que también son especificadas por el máximo ente del fútbol mundial. Podrá usarse un máximo de 24. La cámara 1 se ubica sobre la tribuna occidente en ángulo panorámico, la 2 sobre occidente en ángulo cerrado, la 3 estará frente al árbitro de línea pegada a norte y la 4 adelante del juez de línea pegado a sur.

¿Se podrá usar en todos los estadios?

La Federación inició el pasado jueves 1 de junio una gira nacional por los diferentes recintos que son utilizados como sedes de la Liga 1. Se busca que los estadios tengan condiciones mínimas para implementar el VAR y así recibir la certificación de FIFA. Aquellos que no tengan el ‘ok’ no podrán ser usados ni programados según el reglamento. Si algún estadio inscrito en el torneo peruano es rechazado, el club buscará otra localidad que sí tenga todos los permisos que exige el máximo ente del fútbol mundial. Habrán cinco unidades móviles en cada ciudad para garantizar la calidad de las imágenes que se usará en el VAR. El primer escenario que fue aprobado es el Alberto Gallardo porque ahí se realizaron las pruebas correspondientes.

¿En qué momentos se podrá usar el VAR?

La FIFA especifica que solo se podrá usar el videoarbitraje en cuatro ocasiones: tarjetas rojas directas, goles, incidentes en área penal y confusión de identidad. El único que puede abrir una revisión de VAR es el árbitro, no lo jugadores y menos los técnicos. Las bases del mismo son las reglas del juego. Si el videoarbitraje no encuentra una evidencia clara de un jugada, no se llamará al juez principal para una revisión.

¿Cuánto debe durar un revisión de VAR?

Todo dependerá de la jugada que deberá ser revisada y qué tan clara sea la imagen a analizar, pero se sugiere que cada verificación no dure más de dos minutos.

¿Se hará públicos los audios o videos del VAR?

La Federación Peruana de Fútbol determinó que no se dará a conocer los audios del viodeoarbitraje por el momento, al menos no este año.

Simulación de una jugada que requiere revisión VAR. (Grace Nole Alcántara)

Víctor Hugo Carrillo: “El videoarbitraje servirá para ser más justos”

El exárbitro peruano es el instructor Jefe de Árbitros y Árbitros VAR y dio más alcances de lo que será el Sistema de Asistencia Arbitral por Video (VAR) desde la óptica de los jueces. Además, defendió a sus colegas tras fuertes críticas por errores en los últimos encuentros y está seguro que el videoarbitraje mejorará el nivel de la Liga 1.

- ¿Cuál fue la respuesta de los árbitros a las capacitaciones del VAR?

Los árbitros estaban muy atentos a todo, inclusive ya quería que llegue esta herramienta porque es necesaria para el fútbol que hoy en día es muy dinámico, muy rápido, hay situaciones que escapan al ojo humano. He compartido con grandes árbitros y asistentes que me dicen que los fuera de juego son muy difíciles de decidir en cancha y también una jugada de mano en el área. El videoarbitraje servirá para ser más justos y poder llevar el torneo peruano adelante, que se hable menos del arbitraje y más de fútbol, eso será importante para todos.

- ¿Cómo toma las fuertes críticas a los árbitros?

Eso siempre se ha vivido, yo lo he vivido. Veo que cómo mis compañeros pasan por algunas expresiones desatinadas porque es muy fácil dañar o manchar el honor de las personas. Cualquiera puede errar en el fútbol; jugadores, dirigentes, entrenador y por qué el árbitro no se puede equivocar, ahí está la diferencia. Cuando el árbitro falla se le sepulta e inclusive se piensa mal con cosas más graves. Tenemos dos charlas a la semana de situaciones de VAR. Eso va a ser una forma de corregir. Hacemos un mea culpa porque si hubo errores, pero fueron involuntarios, son temas que escapan al ojo humano.

- ¿El VAR disminuirá los errores arbitrales?

El tema de las críticas en base al VAR, desde que se pensó en VAR mucha gente no lo quería, se hablaba que se iba perder la esencia del fútbol y todo lo demás. Hoy en día muchos se han dado cuenta que ha sido todo lo contrario. En el torneo local, pediría a todos que tengan mayor confianza, así como confían en sus equipos cuando le salen mal las cosas y se reponen, también que hacerlo con los árbitros. Atrás de los árbitros hay una persona, una familia y nadie sale hacer un mal trabajo.

- ¿Cree que pasó factura el no tener VAR antes en los torneos internacionales?

Nos ha pasado que en el fútbol peruano todavía no estaba el proyecto VAR y cuando salíamos a Copa Libertadores en las instancias de octavos hacia arriba sí existía, y teníamos que acondicionarnos a eso. Cuesta para los árbitros y para los jugadores también. Es algo importante porque no estábamos quedando un poco atrás. De las 10 Federaciones Conmebol, en 8 ya se estaba usando. Todavía falta lo más difícil que es ponerlo en práctica y hacer bien las cosas, estamos capacitados para hacerlo bien.