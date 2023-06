Inteligencia artificial se suma para enfrentar la inseguridad ciudadana al identificar a los delincuentes más buscados

Inteligencia artificial

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció la implementación de una nueva estrategia para frenar la ola de robos y asaltos que azota a la capital. Se trata de una plataforma tecnológica que ayudará a identificar los rostros de delincuentes. El teniente alcalde Renzo Reggiardo indicó el sistema cuenta con inteligencia artificial (IA) que permitirá reconocer los rostros de los criminales más buscados por las autoridades policiales mientras se desplacen por las calles y avenidas de Lima.

“Cuando nuestras cámaras registren información sospechosa se activará el mecanismo de búsqueda que el algoritmo de la analítica contiene y, posteriormente, se procederá a la persecución y captura en coordinación con la Policía y nuestros equipos de serenazgo”, indicó el funcionario de la comuna capitalina.

Esta moderna plataforma estará interconectada con las 200 cámaras de videovigilancia del municipio y se espera ampliar la capacidad del sistema con las cámaras administradas por la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU). Reggiardo destacó que el apoyo de la empresa privada ha sido importante para la implementación de esta estrategia.

“La misma tecnología en los paraderos del Metropolitano para que ATU también cuente con esta tecnología. Estamos compartiendo el acceso de nuestra cámaras con las diez comisarías controladas por la PNP”, declaró en ATV Noticias.

Trabajo conjunto con la PNP

Para poder identificar a los delincuentes requisitoriados se cargará la información policial de 1.036 personas incluidas en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior. En ese sentido, mantendrá una coordinación constante con el Ministerio del Interior (Mininter), la Policía Nacional (PNP) y los alcaldes distritales.

El teniente alcalde de Lima resaltó que en el distrito de Cercado de Lima existen diez comisarías que colaborarán de manera conjunta en caso de detectar la presencia de individuos buscados por la Policía. Manifestó su deseo de que esta iniciativa se extienda en el futuro a otras sedes policiales.

Más de 200 cámaras se interconectarán con la plataforma.

Reubicación de ambulantes

Los ambulantes de Mesa Redonda y el Mercado Central no están de acuerdo con la ‘Huerta Encontrada’, espacio propuesto por la Municipalidad de Lima para la reubicación de estos comerciantes. En la cuadra 7 del jirón Amazonas en Barrios Altos, se estableció una feria llamada ‘Huerta Encontrada’ donde han sido registrados este grupo de vendedores informales y puedan realizar sus actividades con normalidad. Sin embargo, los comerciantes no están de acuerdo con el lugar debido a que la zona es considerada como peligrosa, por lo cual la afluencia del público sería mínima perjudicando sus ganancias.

Comerciantes asegura no vender nada desde su traslado.

“Yo no estoy de acuerdo es una zona que es peligrosa. Nos dijeron que nosotros podíamos innovar y hacer mercado, pero acá no, porque esta es un fracaso. No es accesible para nosotros. Tampoco queremos una zona céntrica, pero al menos una zona donde la gente pueda entrar tranquila a comprar”, sostuvo una vendedora en Canal N.

“Acá es una loza deportiva donde juegan los niños. Yo creo que el alcalde se está equivocando. Acá juegan los niños, mi papá y hasta mis abuelos, desde hace más de 30 años”, sostuvo una de las vecinas de la zona que manifestó su malestar porque con la reubicación de los ambulantes ahora ya no tienen un espacio para la recreación y práctica de deportes de los niños y adolescente del barrio.

En respuesta a la desazón de los ambulantes, el alcalde Rafael López Aliaga deslizó la posibilidad de instalar la feria en otra zona de la capital. “Yo no me corro, yo doy la cara. Y a aquellas personas que nos les guste (donde fueron reubicadas), bueno, pues, veremos otros sitio”, afirmó.