Por qué Taylor Swift no dará concierto en Perú: estas serían las razones de su ausencia

Las razones por las que Taylor Swift no viene a Perú

El anuncio de ‘The Eras Tour’ de Taylor Swift tuvo en vilo a sus miles de fanáticos alrededor del mundo y los más entusiasmados eran los de Latinoamérica, por lo que esperaban que el nombre de su país estuviese en el flyer oficial.

Pero, solamente aparecieron los nombres de Argentina, Brasil y México, por lo que las fans peruanas lamentaron la noticia. Los cientos de ‘swifties’ peruanos tenían la esperanza de que su artista favorita llegue a nuestro país e incluso pensaron en el Estadio Nacional o Estadio San Marcos como recinto para su show en vivo.

Ante esta situación, muchos se han preguntado cuáles serían las razones por las que la artista estadounidense no llegará a nuestro país. Pese a que las hipótesis son muchas, recientemente Carlos Orozco, en el programa de YouTube que comparte con Hugo Lezama llamado Moloko Podcast, se refirió al tema y explicó las razones por las que Taylor Swift no viene a nuestro país.

En un inicio, mencionó directamente que Taylor Swift no llegará al Perú, a diferencia de lo que reveló sobre Luis Miguel que próximamente anunciaría su paso por nuestro país para el 2024.

Moloko Podcast habla de Taylor Swift. (Youtube)

“Taylor Swift no va a venir a Perú. Así como les conté que Luis Miguel en la primera lista no anunciaba Perú, pero les dije, si va a venir a Perú, Taylor Swift no va a venir a Perú. Graben este clip, Swifties”, mencionó al inicio.

Tras ello, explicó que muchas de las fanáticas se encuentran trabajando en mover las redes sociales para hacer un llamado a los productores del show y así poder tener en cuenta a nuestro país y logren el concierto en Lima. Pese a eso, comentó que sería casi imposible.

“Yo sé que Taylor Swift es tendencia en Perú, es tendencia ahorita. Están organizándose para hacer este, no sé cuánto, la tendencia. Taylor Swift no va a venir a Perú. Y te digo que tendría que pasar una cuestión increíble, pero Taylor Swift no va a venir a Perú”, recalcaba el comunicador.

Las razones por las que Taylor Swift no viene a Perú.

¿Por qué Taylor Swift no viene al Perú?

Según comentó Carlos Orozco la negativa sería por la infraestructura que tiene nuestro país para eventos como estos. Indicó que ha existido la intención de traerla por parte de los empresarios nacionales, incluso estaban dispuestos a pagar lo que se pedía.

“Te explico por qué. (El hecho que venga) significaría que las condiciones deben haber cambiado rotundamente, pero actualmente no va a venir a Perú. No es porque no haya habido intención de traerla. Sí, hubo intención de traerla y los empresarios peruanos querían traerla, hubo propuestas acorde”, mencionó.

Además, remarcó que en nuestro país se han logrado sold outs con otros artistas para más de una fecha. Ahí mencionó que se trata de un tema de infraestructura. “Perú ha hecho sold-outs con Romero Santos, con todo ese equipo. Si el artista está fuerte, lo traen. No ha sido un tema de dinero. Ha sido un tema de producción, de infraestructura”, agregó el comunicador.

La cantante estadounidense tendrá tres conciertos en la Ciudad de México como parte de su The Eras Tour. (Ig: @taylorswift)

Finalmente, detalló que Taylor Swift o su producción no habrían estado de acuerdo con las localidades que tenemos para conciertos, pues son estadios deportivos que se adecúan para diversos shows. Además, que su puesta en escena requiere de más potencia, espacio o condiciones para que su espectáculo sea de la calidad que la propia artista quiere ver reflejado.

“Taylor Swift no va a ir, pues, al Estadio San Marcos. Tiene que ofrecerle otra arena. Me refiero porque necesitas otra condición, otra acústica, otro sonido, otro despliegue que te pida en el escenario. Entonces, ahí tiene que suceder”, finalizó Carlos Orozco.