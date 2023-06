Perú afrontará como “riesgo inminente” el fenómeno del Niño Global y anuncia declaratoria de emergencia

El Niño Costero viene azotando el norte del Perú, donde cientos de familias ya quedaron damnificadas, al igual que en 2017. (Andina)

La llegada del fenómeno del Niño Global parece ser un hecho. El gobierno peruano afrontará este evento climatológico de gran magnitud como un “riesgo inminente”, por lo que antes de que se termine la presente semana se emitirá un decreto supremo con una declaratoria de emergencia, anunció este martes 6 de junio el premier Alberto Otárola.

Te puede interesar: Niño Canónico amenaza al Perú: el calentamiento del mar se prolonga hacia el oeste, ¿a quiénes afectaría?

“Esta semana saldrá un decreto con el que se va a declarar la emergencia por riesgo inminente, eso va a permitir que se consolide un trabajo planificado y silencioso, hay una fuerza de trabajo ministerial que se instaló hace más de dos meses que esta trabajando la planificación para enfrentar a El Niño Global”, declaró el jefe del gabinete a RPP Noticias.

De acuerdo a Otárola, el Ejecutivo viene haciendo trabajos coordinados con los gobiernos regionales y locales para adquirir “maquinaria que no existía” cuando el norte del país sufrió los estragos de la aparición del ciclón Yaku que desencadenó lluvias constantes, inundaciones, huaicos y deslizamientos.

El jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, anunció que esta semana se emitirá un decreto supremo ante la amenaza del Niño Global. (Andina)

“Sobre todo priorizando las obras que la Autoridad para Reconstrucción con Cambios tiene pendientes en las tareas de prevención y protección de las cuencas de los ríos, así que creemos que vamos a tener una preparación acorde con la amenaza que se viene”, señaló.

Te puede interesar: Fenómeno El Niño Costero: Temperaturas serán hasta 5 grados más de lo normal en Trujillo

Agregó que tras la publicación del decreto se determinará una asignación económica, la misma que se anunciará en los próximos días.

Tras el pronunciamiento del premier, Patricio Valderrama-Murrillo, exjefe del Senamhi se pronunció a través de sus redes sociales.

Expertos aseguran que aún no se puede saber exactamente la fuerza del Fenómeno de El Niño, pero proyectan que podría ser "igual o peor" al del 2017. (Twitter)

“Me parece oportuno el anuncio del premier sobre la declaratoria por peligro inminente frente a El Niño que van a emitir, todavía se tiene que publicar la norma y ver sus alcances, pero es muy buena reacción”, opinó.

Te puede interesar: Si el mar sigue caliente podemos pasar la barrera de los 27 grados en pleno invierno, afirma exjefe del Senamhi

Asimismo, el experto dejó unas reflexiones no solo a las autoridades, sino también a la población en general que termina siendo la más afectada con los estragos causados por este tipo de eventos climáticos.

“Como primer paso tenemos que aceptar que estamos completamente expuestos a estos fenómenos. Nuestra preparación es cero y tenemos que actuar en base a esto. Faltan algo de 5 meses para que comience una muy intensa temporada de lluvias”, dijo.

El Perú afrontaría por el Fenómeno El Niño intensas lluvias, aumento de caudales, activaciones de quebradas, entre otros estragos que afectarían a la población. (Publimetro)

“En papel (en leyes) el Perú es el país perfecto en gestión de desastres. Las leyes simplemente no se cumplen, no sirve de nada tener una ley que en la realidad no existe. Tenemos una de las poblaciones más expuestas a fenómenos naturales, eso lo vemos todos los años”, agregó.

Para Valderrama-Murrillo, los cinco meses que restan no es tiempo suficiente para grandes obras de prevención.

“Faltan cinco meses. No es tiempo suficiente para construir algo, sería irresponsable y hasta cruel con las poblaciones en riesgo venir con soluciones mesiánicas de grandes obras de prevención, ya no hay tiempo para eso. Tuvimos 6 años para prepararnos, los desperdiciamos”, señaló.

Fenómeno El Niño potencia las anomalías de temperatura

¿Qué zonas serán las más afectadas por el Niño Global?

Según el experto, las zonas que se verá más afectadas con la llegada del Niño Global serán “las de siempre”. En otras palabras, toda la zona norte del país, como fue en el año 2017: Piura, Lambayeque, Trujillo, Chiclayo, Tumbes y algunas más.

“Basta con mirar el mapa de afectación de las lluvias de este verano y las del 2017. No hay nada que descubrir ni estudiar, son las mismas zonas que serán afectadas en mayor medida”, aseguró.

En otro momento, pidió un mayor control del dinero del Estado que probablemente se designará para atender esta emergencia.

“Se tiene que controlar la corrupción. Si esta declaratoria viene con la plata en el bolsillo, hay que fiscalizar a los gobiernos distritales y regionales que hacen con ella. Las mañas de “alquilar” un camioncito a 5000 soles el día son más comunes de lo que creen”, cuestionó.