Paula Manzanal revela que Gerard Piqué le fue infiel a Shakira con tres amigas suyas. | América Hoy.

Paula Manzanal fue invitada al programa ‘América Hoy’ mediante una videollamada para que opine sobre el supuesto romance entre Shakira y Lewis Hamilton. La modelo peruana es amiga del popular piloto de carreras, por lo que dio algunos detalles de su vida privada.

En medio de la conversación que mantenía con las conductoras del programa, la exchica reality sorprendió a todos al decir que ella era muy fan de Gerard Piqué, al punto de intentar tener un contacto con él para establecer una relación profesional; sin embargo, se llevó una gran decepción del futbolista.

De acuerdo a Paula Manzanal, al menos tres amigas suyas tuvieron un romance clandestino con Gerard Piqué, pues hasta ese momento no se había confirmado el fin de su relación con Shakira, por lo que sí le estaba siendo infiel a la cantante colombiana.

Paula Manzanal, modelo peruana.

“Yo les confieso algo... Yo era súper fan de Piqué antes de que termine con Shakira. Yo me mudé a Barcelona y me moría por conocerlo, pero no con un interés romántico sino como fan, y me enteré que él había estado, por lo menos, con tres amigas mías”, reveló.

Asimismo, la modelo peruana aseguró que Clara Chía no es la primera mujer con la que se ha involucrado el exfutbolista tras su separación, sino que hay muchas otras mujeres que no se han atrevido a hablar al respecto.

“O sea, creo que Clara Chía no es la primera ni será la última, así que se me cayó Piqué, bien al fondo (...) Yo no lo conozco pero sí escuché de varias amigas que lo conocen y esto de Clara, no fue la primera y tampoco creo que sea la última (…) Mientras él estuvo con Shakira”, agregó.

Gerard Piqué y Clara Chía se han dejado ver con más frecuencia en público durante las últimas semanas (@3gerardpique/Instagram)

En otro momento, Paula Manzanal señaló que cuando la leyenda del Barcelona salía con sus amigas, a todas ellas les hablaba mal de Shakira, lo que dejaría en evidencia que ya no sentía amor por la cantante desde hace mucho tiempo.

“Y esas son las que yo conozco, imagínate las chicas que yo no conozco... Y me decían que era medio raro, que tenía tipo fetiches... (Eso pasó) mientras estaba con ella (Shakira) y hablaba mal de ella incluso”, añadió.

Paula Manzanal y su amistad con Lewis Hamilton

La popular influencer Paula Manzanal compartió sus impresiones sobre Lewis Hamilton, el famoso piloto de Fórmula 1, afirmando que es un chico encantador que siempre está rodeado de hermosas mujeres. la modelo afirmó que tuvo la oportunidad de conocer a Hamilton durante las carreras en Mónaco y que lo considera un amigo cercano. Incluso mencionó que hablaron cuando ella se enteró de su embarazo y que el deportista le brindó consejos.

La exchica reality también mencionó que, si bien Hamilton es muy solicitado y tiene una predilección por las cantantes y famosas en general, no lo considera una mala persona. Ella describe a piloto de carreras como un joven que disfruta de su soltería y precisó que sus encuentros con Shakira han sido una sorpresa para ella.

Según la influencer, tiene amigas en el círculo cercano de Lewis Hamilton, y cuando él está soltero, suele organizar fiestas que se convierten en eventos inolvidables. Sin embargo, asegura que sus fuentes le han confirmado que el corredor está comportándose bien con la cantante colombiana y no hay indicios de que esté planeando alguna reunión, ya que ella y sus amigas estarían al tanto en ese caso.