Partidos de hoy, martes 6 de junio: horarios y canales TV para ver fútbol en directo

Partidos de hoy, martes 6 de junio: horarios, canales TV y resultados en vivo.

Hoy, martes 6 de junio, la agenda está recargada de fútbol. La participación de los equipos peruanos continúa en Copa Libertadores. Alianza Lima enfrentará a Atlético Mineiro en el estadio Alejandro Villanueva por la quinta fecha del torneo internacional y se jugará la vida por un cupo a los octavos de final o su pase a la Copa Sudamericana. El conjunto ‘íntimo’ solo ha podido celebrar un triunfo en los 4 encuentros que ha disputado en el campeonato organizado por Conmebol.

Te puede interesar: Partidos de hoy, lunes 5 de junio: horarios, canales TV y resultados en vivo

Por su lado, Melgar recibirá a Patronato en el estadio Monumental de la UNSA. La última vez que se enfrentaron el cuadro arequipeño en Libertadores perdió 4-1 ante Atlético Nacional, por lo que también será importante su partición en la jornada 5 del cotejo internacional para continuar su participación, ya que solo han podido empatar en una ocasión y han tenido 3 derrotas consecutivas.

Posteriorimente, el conjunto de Boca Juniors de Luis Advíncula también jugará por Copa Libertadores ante Colo Colo de Chile por el Grupo F de locales en el estadio la Bombonera, el cuadro ‘xeneize’ intentará sellar su cupo para la siguiente etapa ya que se ubica en el primer lugar de la tabla con 7 puntos.

Te puede interesar: Partidos de hoy, jueves 1 de junio: horarios, canales TV y resultados en vivo

Asimismo, también se disputará un partido por la Liga 2 en busca del ascenso a primera división entre Carlos Stein vs Ayacucho y en los partidos por la Copa Argentina, Córdova vs Chacarita Juniors también se medirán. Así como también se llevará a cabo un amistoso internacional entre Vissel Kobe vs Barcelona.

El Torneo de Toulon o también conocido como Torneo Maurice Revello, se llevará a cabo en Francia, este campeonato sirve como vitrina para las jóvenes promesas de este deporte. En esta competición solo cuatro equipos avanzarán a la etapa final para pelear por el tan ansiado trofeo.

El equipo de Guillermo Salas no pudo de local y se jugará la vida ante Atlético Mineiro. (ESPN)

Partidos de Copa Libertadores

- Atlético Paranaense 1-0 Libertad (Finalizado)

Te puede interesar: Partidos de hoy, domingo 4 de junio: horarios, canales TV y resultados en vivo

- Monagas 1-0 Deportivo Pereira (Finalizado)

- Boca Juniors vs Colo Colo (19:00 horas / Star Plus, ESPN4 Sur)

- Melgar vs Patronato (19:00 horas / Star Plus, Fox Sports 2)

- Alianza Lima vs Atlético Mineiro (19:00 horas / Star Plus, ESPN2, ESPN)

- Bolívar vs Cerro Porteño (21:00 horas / Star Plus, ESPN2)

Partidos de hoy de Copa Libertadores, martes 6 de junio: horarios, canales TV y resultados en vivo.

Partidos de Copa Sudamericana

- Estudiantes Mérida 1-0 Fortaleza (Finalizado)

- Peñarol 0-3 Defensa y Justicia (Finalizado)

- América Mineiro vs Millonarios (19:00 horas / Star Plus, ESPN2)

- Tigre vs Academia Puerto Cabello (19:00 horas / Direct TV)

- Santos vs Newell’s Old Boys (19:30 horas / Direc TV)

- LDU Quito vs Botafogo (21:00 horas / Direc TV)

Partidos de hoy de Copa Sudamericana, martes 6 de junio: horarios, canales TV y resultados en vivo.

Partidos de la Liga 2

- Carlos Stein 3-3 Ayacucho (Finalizado)

Partidos de fútbol argentino

- Talleres Córdoba 2-0 Chacarita Juniors (Finalizado)

Partidos internacionales

- Vissel Kobe 0-2 Barcelona (Finalizado)

Partidos de Torneo de Toulon

- Qatar Sub 23 0-0 (4-3 penales) Australia Sub 23 / Finalizado

- Togo Sub 23 1-2 México Sub 23 (Finalizado)