Ricardo Gareca se despidió de Vélez con sentido mensaje: “El club está por encima de todo”

Ricardo Gareca anunció su salida de Vélez Sarsfield en conferencia de prensa.

Ricardo Gareca se despidió de Vélez Sarsfield. El extécnico de la selección peruana se presentó hoy lunes 5 de junio en las instalaciones de la ‘V’ para dar una rueda de prensa y anunciar su salida luego de acumular 10 partidos sin ganar en la Liga Profesional Argentina.

“Agradecer a las personas que estuvieron hasta el último momento tratando de convecerme para que me quedara al frente de la institución, pero entendí que es un momento propicio. Entiendo que Vélez está por sobre todo. No fue muy una determinación de la dirigencia, fue una decisión estrictamente mía. Nos contrataron para mejorar a Vélez, no para que empeore”, fueron las primeras palabras del ‘Tigre’.

“Esa es la responsabilidad que sentimos nosotros, fuimos contratados para que Vélez esté en una mejor situación, estamos totalmente convencidos que Vélez tiene el material y capacidad para estar mucho mejor de lo que está en estos momentos. Esa es la resolución que nos llevó a dar un paso al costado”, complementó.

Luego, el técnico argentino aprovechó para aclarar lo que pasó en el vestuario tras la derrota ante Belgrano. “Circulaba una descompensación mía, nada que ver, simplemente no quise hacer la conferencia porque quise tomarme un tiempo para analizar la situación. Tenía un dolor de cabeza típico por la mala sangre del partido más que nada. Después tenía la presión normal, nunca estuve descompensado”.

Mensaje para el hincha de Vélez

“El hincha de Vélez es increíble, aparte cómo nos apoyaron. Solamente tengo palabras de agradecimiento, a los que me mandan mensajes, como me recibieron, la verdad que sé lo difícil que es estar en el banco de Vélez, en mi etapa como jugador y técnico, nunca tuve un insulto por parte del hincha. Tuve el privilegio que nunca hubieron quejas conmigo”, declaró.

Ricardo Gareca tuvo un masivo recibimiento por parte de los hinchas de Vélez en el Teatro de Liniers.

¿Quién será el reemplazante de Gareca en Vélez?

“Por el momento hemos decidido depositar toda nuestra confianza en Marcelo Bravo y su cuerpo técnico, iremos paso a paso, viendo, analizando y reflexionando, esto fue muy de golpe (la salida de Gareca), hay que calmarnos un poco, estar frescos de cabeza y corazón para orientarnos positivamente”, manifestó uno de los directivos de Vélez Sarsfield.