Cielo Torres en los Premios Heat 2023: salsera revela cómo y quién la invitó al evento internacional

Cielo Torres emocionada de participar por primera vez en los Premios Heat.

Por primera vez, Cielo Torres estará presente en los Premios Heat 2023, evento que inició el 5 de junio y culminará el 8 de junio. La cantante y actriz se encuentra en República Dominicana para ser parte de la última edición de esta premiación internacional, la cual resulta ser una importante vitrina para los artistas de diferentes países. En esta oportunidad, la peruana demostrará su talento ante periodistas y cantantes del mundo.

“Es un sueño cumplido y me encuentro emocionada de representar a mi país”, indicó Cielo Torres sobre este gran paso en su carrera.

La artista que interpreta los temas ‘Te dejo libre’ y ’Nunca es suficiente’ contó que la invitación se la hizo el productor musical Master Chris, uno de los hombres de la industria musical más influyentes en la actualidad, y con el que está muy agradecida.

“Tras su visita a nuestro país para presentar el proyecto musical La Nueva Cepa tuvo a bien invitarme a esta ceremonia que marca una etapa especial en mi carrera. Mi música podrá ser escuchada por periodistas y artistas que llegan a esta parte del mundo abrirse un camino. Agradecida con la vida por este momento”, dijo la cantante.

La peruana ya se encuentra en República Dominicana, lugar donde se ha reunido con la prensa internacional. Al evento ya llegó Manuel Turizo y se espera a las estrellas Eddie Herrera, Fito Páez, Carlos Vives, Sebastián Yatra, Kunno, Domelipa, Gilberto Santa Rosa, entre muchos otros. Todos ellos podrán deleitarse con la presentación de la peruana.

El jueves 8 de junio, Cielo Torres tendrá la oportunidad de desfilar con estos artistas por la alfombra púrpura del evento. La artista indicó que este tipo de shows le permitirá extender lazos musicales y promocionales, para lo cual trabaja a diario en la música.

“Nos permite abrirnos los ojos ante el mundo y claro que es súper importante. Me siento orgullosa y feliz de representar a mi patria. Todos los pasos que doy los celebro con mis fanáticos a quienes agradezco su respaldo”, subrayó.

Cielo Torres contó los momentos de terror que vivió durante concierto en Comas. (Instagram)

Álvaro Rod, JP ‘Chamaco’ y Cesar BK en los Premios Heat

Cabe resaltar que no es la única figura peruana que será parte de los Premios Heat, también estarán Álvaro Rod, JP ‘Chamaco’ y Cesar BK. “Otros compañeros peruanos van a cantar sobre un escenario tan maravillo y la verdad siento nerviosismo y mucha responsabilidad. Este tipo de shows nos invitan a dar mucho más sobre un escenario porque de cierto modo estamos representando a nuestra tierra”, señaló.

El cantante e influencer Cesar BK coincidió con Cielo Torres al decir que este logro es un paso importante en su carrera.

“Siempre pensé que cuando hace las cosas bien todo caerá por su propio peso, pero esto es algo que llegó tan repentinamente que me agarró por sorpresa, aunque felizmente estoy preparado. Representar a mi país definitivamente es una experiencia inexplicable, sé que voy a dar el 100% de mí para que todos en Perú se sientan orgullosos, no me lo hubiera imaginado ni en mis mejores sueños”, afirmó César BK sobre su participación en esta importante premiación que honran a lo más grande del año en la música.

Cesar BK en los Premios Heat.

Por su parte, Álvaro Rod, quien será parte de esta gala por segundo año consecutivo, indicó que le ha costado mucho alcanzar cada objetivo, y claramente, éste es uno de ellos.

“Siento que vivo un sueño al mirar atrás y ver lo que con esfuerzo he logrado a lo largo del tiempo. Agradecido con Dios y mi familia que son mi soporte”, sostiene el protagonista de temas como ‘Mírame’.

Álvaro Rod al lado de Carlos Vives. (Foto: Instagram)

Por segundo año

Como se recuerda, en el 2022, Álvaro Rod pisó el escenario internacional y fue presentado por el mismo Carlos Vives, en medio de una ceremonia televisada para millones de hispanos en el mundo.

“Fue una experiencia que enriqueció mi carrera y hoy tengo la oportunidad de compartir con JP ‘Chamaco’ que está haciendo las cosas bien y por eso es el número uno en el Reparto. Debemos sentirnos orgullosos y apoyarnos entre peruanos”, concluyó.