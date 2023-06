El éxito de Josetty Hurtado en Estados Unidos: influencer trabaja con 60 marcas incluyendo Balmain

El éxito de Josetty Hurtado en Estados Unidos | YouTube

Josetty Hurtado decidió migrar a Estados Unidos y buscar una nueva vida, completamente diferente y en el camino se dio cuenta que ser influencer era lo que iba con su perfil. La hija de Andrés Hurtado se fue al país de Norteamérica para estudiar actuación, pero se dio cuenta en el camino que la vida era cara y lograr el éxito iba a ser un trabajo de hormiga.

Por eso, poco a poco comenzó a ver en las redes sociales el camino para convertirse en lo que es hoy. Josetty Hurtado en Gucci. (Instagram)muestra en sus redes sociales una vida de llena de lujos y de marcas de prestigio, Gucci, Prada, Christian Louboutin, Louis Vuitton y Balmain son algunas de las que suele usar para seguir creciendo en el ciberespacio.

Pero, no todo fue así desde el inicio. La hermana de Génesis Hurtado se las buscó desde muy joven. Comenzó con un aro de luz y parándose frente a una pared blanca para tener una locación que se pueda ver bien en sus videos. Además, tocó puertas para conseguir un canje que le permita seguir abriéndose camino en este espacio digital.

Recientemente, la hija del conductor de ‘Sábado con Andrés’, fue entrevistada por Mathías Brivio para su canal de YouTube, ‘Yo la hice’. Allí contó cómo fue su proceso para comenzar a trabajar con algunas marcas de moda y sorprendió al revelar que hasta el momento trabaja con 60 marcas y que todas le pagan por hacer contenido.

“(¿Con cuántas marcas trabajas?) Como 60 marcas jajaja. Por eso, posteo todo el día como 4. Yo empecé a descubrir (como avanzar) cuando inicié con el maquillaje. Primero dije no voy a ser una chica más que enseñe a como ponerse un labial hay mil personas. Yo opté por ofrecerte el look completo”, comentó al inicio.

Tras ello, detalló que tomo como punto de partida los primeros canjes que recibía como el maquillaje y desde ahí buscaba la forma de que un contenido la acerque a otras marcas de ropa, accesorios y hasta pelucas.

“Me entregan maquillaje rosa con flor y con mi creatividad me puse una peluca rosa, el outfit rosa, la primera vez yo invertía en mi peluca. Luego el video se lo enviaba a una empresa de pelucas y decía: mira esto es lo que hago estos son mis números y me enviaban pelucas. Así mataba varios pájaros de un tiro. Lo mismo con las marcas de ropa. Les dices: ‘me encantaría trabajo con ustedes’. Terminé el look, y ya estoy vestida, le agrego los zapatos y hago el video en la calle y así unes”, comentó la influencer.

Se considera una creadora de contenido de lifestyle porque vende el look entero y de esa manera ha comenzado a trabajar con más de 50 marcas. “Por eso es que ven fotos cerca y luego el video de la ropa, los zapatos. Yo soy una influencer de lifestyle, yo te vendo el look entero de acuerdo a lo que hay. A estas alturas todas las marcas me pagan”, sentenció.

Josetty Hurtado comenzará a trabajar con Balmain

En otro momento de la misma entrevista, Josetty Hurtado reveló que comenzará a trabajar con lujosas marcas de moda. La primera en su lista es Balmain de París. Según comenta, ahora será vestida por ellos cuando solo días antes eran invitadas a cenas privadas por ser clientas.

“Como lo mencionaron en un programa. Josetty todavía no es influencer de grandes marcas como Gucci, Louis Vuitton y todo y han pasado 2 semanas y mañana voy a hacer mi primer trabajo de influencer con Balmain y la semana pasada solo nos invitaron a una cena privada por ser clientas. Antes decían todavía no las visten, a partir de mañana nos están vistiendo. Mi sueño es llegar a la Fashion Week, o sea seguir el mismo rubro, pero cada vez con marcas más grandes”, finalizó.