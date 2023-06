Cómo fue el casting de Erick Elera y Andrés Wiese para ingresar a ‘Al Fondo Hay Sitio’

El jefe de casting de Al Fondo Hay Sitio habló de los personajes. (Captura)

No cabe duda que los personajes de ‘Al Fondo Hay Sitio’ se ganaron el corazón de miles de peruanos desde la emisión del primer capítulo en 2009. Muchos de los actores comenzaban a hacerse un nombre en el espectáculo peruano como Erick Elera, quien le dio vida a Joel Gonzales, o Andrés Wiese, que interpretó a Nicolás de Las Casas.

En una reciente entrevista estuvo Jorge Sánchez, el jefe de casting de todas las temporadas de la teleserie, y contó cómo fue el proceso de selección de dichos artistas para ingresar a la producción. El encargado de las audiciones comenzó recordando fue Erick Elera quién lo llamó para pedirle una oportunidad.

“Yo no lo tenía como mapeado para llamarlo. Había pensado firmarlo, pero estaba en otras cosas, estaba buscando otra gente y de pronto él me llama. En esas épocas, Efraín hacía el casting. Habíamos convocado como a cien actores, jóvenes toda esa generación, todos fueron. Hicimos como un filtro primero, entonces él fue súper amable, tenía algo que no tenían los demás“, dijo en el programa de YouTube ‘La Lengua’.

Erick Elera en Al Fondo Hay Sitio. (Composición)

Jorge Sánchez emparejó a Erick Elera con una de las chicas que también había pasado los primeros filtros; sin embargo, ella nunca se presentó en la siguiente etapa. Sánchez recuerda que el cantante estaba angustiado y lo mandó a buscar a alguien que pueda ayudarlo. Pese a que fue de improviso, todo terminó a favor de Elera.

“Hizo un casting muy gracioso. Hasta le dio un beso a Efraín en el cachete. Yo me quedé ‘este pata es bueno, tiene este carisma que algunos actores no lo tienen’. Se fue y me quedé pensando ‘este puede ser Joel’”, agregó Jorge, señalando que el perfil que buscaban era un hombre seguro llegaba de Ayacucho que enamoraba a la chica pituca del barrio.

Pese al buen casting que realizó Erick Elera, algunos miembros de la producción aún tenían sus dudas. Sin embargo, Jorge Sánchez insistió para darle el papel de Joel Gonzales. “Yo estaba seguro de que él era. Vieron otros castings, dijeron que podía ser otro actor. Cuando vimos el casting de Erick, fui donde Gigio (el guionista) e insistí. Me dijo que sí, que él era. Lo llamé (a Erick) y le dije que había quedado”.

Cómo fue el casting de Erick Elera para ingresar a ‘Al Fondo Hay Sitio’. (YouTube)

¿Cómo entró Andrés Wiese a Al Fondo Hay Sitio?

Jorge Sánchez también contó acerca del casting de Andrés Wiese a ‘Al Fondo Hay Sitio’. El encargado de las audiciones reveló que ya había visto el talento del actor y que lo llamó para que pase el casting para Nicolás de Las Casas. “Hicimos el primer filtro con él y todo bien. Luego pasó a estar frente a Efraín. Había alguien más, estaba entre ellos dos”.

Sánchez contó que Andrés Wiese se presentó ante la cámara, posó un poco, sonrió y de inmediato obtuvo el papel. “Gigio me dice ‘ya, él va a ser Nicolás’. De arranque, ni siquiera llegamos a verlo actuar. Luego se metió a estudiar. Grababa de día y en la noche se iba a su taller. Se convirtió en un súper actor. Como empezó y como terminó, súper bien preparado”, sentenció.

Andrés Wiese como Nicolás de Las Casas. (Foto: América TV)

¿Por qué Junior Silva se llevaba mal con Erick Elera?

Junior Silva, conocido también por su personaje de ‘Pollo Gordo’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’, reveló que se llevó una mala impresión de Erick Elera la primera vez que lo vio. “Cuando nos conocimos, tuve la peor impresión de él, la primera vez que lo vi, lo odiaba, le quería pegar. A mí, Erick Elera me cayó mal la primera vez que lo vi”.

Asimismo, explicó que él se encontraba en las instalaciones del América TV conversando con su entonces pareja Mayra Couto. De pronto apareció Erick Elera y se llevó a la actriz inesperadamente. “La agarra a Mayra y ‘jua’ se la lleva. Ni siquiera saludó, no dijo ni hola, así que dije ‘¿qué le pasa a este hu****? ¡Qué malcriado! Cualquiera saluda. Encima, ellos se quedan parados conversando y todos mirando. Al final, entraron y salieron de donde estaban haciendo el casting”.

Junior Silva relató que en medio de unas grabaciones en Ayacucho le preguntó a Erick Elera el por qué había jalado a Mayra Couto y le dijo que tuvo una mala impresión de él. Ante ello, el también conductor le confesó que estaba desesperado por conseguir a una mujer para que lo acompañe a hacer el casting, de lo contrario no le iban a dar el papel de Joel Gonzales.