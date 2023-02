Junior Silva contó por qué se llevó mal con Erick Elera cuando lo conoció: “Lo odiaba”

Junior Silva contó el por qué se llevó mal con Erick Elera cuando lo conoció. (YouTube)

Junior Silva, conocido también por su personaje de ‘Pollo Gordo’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’, reveló que se llevó una mala impresión de Erick Elera la primera vez que lo vio. El actor peruano estuvo invitado en el canal de YouTube de ‘ChiquiWilo’, donde habló de varias facetas de su vida, entre ellas, la vez que no se llevaba bien con el también cantante.

Como se recuerda, ambos personajes tuvieron gran química en la teleserie nacional, pues se convirtieron en mejores amigos. Su amistad trascendió las pantallas y actualmente guardan los mejores recuerdos de su paso por la producción nacional. Sin embargo, no todo fue color de rosa en el vínculo amical de los artistas.

Según contó Junior Silva, todo comenzó en los castings de ‘Al Fondo Hay Sitio’ hace más de 8 años. “Me gustaba la química que tenías con Erick Elera, ¿tú ya habías trabajado con él?”, le preguntaron y a lo que el locutor de radio no dudó en contar que llegó a odiar a su colega.

“Cuando nos conocimos, tuve la peor impresión de él, la primera vez que lo vi, lo odiaba, le quería pegar. A mí, Erick Elera me cayó mal la primera vez que lo vi”, empezó diciendo Silva.

Asimismo, explicó los motivos por los cuales no soportaba al popular ‘Cara de pez’. Junior Silva se encontraba en las instalaciones del canal 4 con su entonces pareja Mayra Couto. Ambos conversaban con otros actores, cuando de pronto aparece Erick Elera y se llevó a la actriz inesperadamente.

“Estábamos conversando y aparece una persona que nos mira, pero se va. La agarra a Mayra y ‘jua’ se la lleva. Ni siquiera saludó, no dijo ni hola, así que dije ‘¿qué le pasa a este hu****? ¡Qué malcriado! Cualquiera saluda. Encima, ellos se quedan parados conversando y todos mirando. Al final, entraron y salieron de donde estaban haciendo el casting”, relató el actor.

Junior Silva cuenta cómo conoció a Erick Elera. (Captura)

Siguiendo en la misma línea, contó que en medio de unas grabaciones en Ayacucho le preguntó a Erick Elera el por qué había jalado a Mayra Couto y le dijo que tuvo una mala impresión de él. Ante ello, el también conductor le confesó que estaba desesperado por conseguir a una mujer para que lo acompañe a hacer el casting, de lo contrario no le iban a dar el papel de Joel Gonzales.

“¿Sabes lo que había pasado? Ese día del casting era en pareja y a la que habían llamado para que sea mi pareja, no fue. El jefe de casting me dijo: ‘Si no entras ahorita, fuiste, no vas a estar en la serie’ Entonces, él desesperado salió por todos lados a buscar a una mujer para que pueda hacer el casting y la única persona que conocía era Mayra. En su desesperación, agarró y se la llevó. Entró a hacer el casting, lo eligieron a él y por hacer es casting, también escogieron a Mayra”, señaló.

Finalmente, Junior Silva dejó en claro que hoy en día considera a Erick Elera un gran amigo y no dudó en elogiar su talento. “Él es un gran amigo mío hasta el día de hoy. Es buena gente y buen tipo (...) Creo que el personaje de Joel ha funcionado tanto, porque creo que si lo hubiera hecho otra persona, no hubiera tenido el éxito que tiene. Se lo merece y soy feliz que le vaya tan bien. Lo quiero mucho y es mi gran amigo”, sentenció.