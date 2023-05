Erick Elera contó cómo fue engañado por su expareja con un falso embarazo: “Yo asumí la paternidad”

Erick Elera contó cómo fue engañado por una ex. (YouTube)

Erick Elera estuvo como invitado en el canal de YouTube de Christopher Gianotti y dejó a más de uno sorprendido al contar que una de sus exparejas lo engañó con un falso embarazo. El actor recordó la vez que una de sus enamoradas le aseguró que estaba en la dulce espera luego de que terminaron su relación sentimental.

Todo sucedió cuando el conductor le preguntó cuál había sido la mayor mentira que le había dicho a una pareja. Sin embargo, el también cantante confesó que es poco usual que diga alguna falacia, pues es descubierto con facilidad, pero que el sufrió con una patraña en el pasado. “Una de las mujeres con las que estuve me dijo que estaba embarazada”, comenzó diciendo.

Esta revelación dejó a Christopher Gianotti en shock y le pidió más detalles. Erick Elera contó que la mentira duró cerca de dos meses, pero que no era la primera vez que era engañado por esa misma mujer. “Primero me mintió con su edad, era bastante menor de lo que me había dicho, pero bueno, ya estaba con ella”.

“Al poco tiempo, terminamos y me sale con que estaba embarazada. Yo, todo chibolo, asumí mi paternidad, pero con ella no iba a volver. En ese tiempo hablábamos por messenger y me mostraba la ecografía, que necesitaba para esto, para el otro”, agregó.

Erick Elera fue engañado con un embarazo por una expareja. (Captura)

Erick Elera señaló que en ese momento ya se encontraba trabajando en televisión y que le daba dinero a su expareja para todo lo que necesitaba. Un día recibió una llamada telefónica de un amigo con el que no conversaba mucho. Esto le causó extrañeza, pero fue él quien terminó contándole toda la verdad sobre el supuesto embarazo de su exenamorada.

“Me dijo: ‘Oye, yo estoy saliendo con una chica y es amiga de tu flaca. Tú sabes que te está mintiendo. La flaca está que se mata de risa acá, contándome que te saca un poco de plata”, señaló el actor que le da vida a Joel Gonzales, para luego indicar contar que solo atinó a llamar a la supuesta madre de su bebé para “decirle dos o tres cositas” y no volvió a verla.

Cabe mencionar que, en la actualidad, Erick Elera está casado con Allison Pastor y fruto de su romance tienen un hijo. Ambos son considerados una de las parejas más sólidas de la farándula peruana y han demostrado que mantienen un sólido matrimonio. En redes sociales no dejan de compartir sus sentimientos con tiernos mensajes y cuando aparecen en televisión, no dudan en mostrarse muy unidos.

Allison Pastor y Erick Elera. (Instagram)

¿Por qué Junior Silva se llevaba mal con Erick Elera?

Junior Silva, conocido también por su personaje de ‘Pollo Gordo’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’, reveló que se llevó una mala impresión de Erick Elera la primera vez que lo vio. Según contó el actor todo comenzó en los castings de la teleserie. “Cuando nos conocimos, tuve la peor impresión de él, la primera vez que lo vi, lo odiaba, le quería pegar. A mí, Erick Elera me cayó mal la primera vez que lo vi”.

Asimismo, explicó que él se encontraba en las instalaciones del canal 4 con su entonces pareja Mayra Couto. Ambos conversaban con otros actores, cuando de pronto aparece Erick Elera y se llevó a la actriz inesperadamente.

“Estábamos conversando y aparece una persona que nos mira, pero se va. La agarra a Mayra y ‘jua’ se la lleva. Ni siquiera saludó, no dijo ni hola, así que dije ‘¿qué le pasa a este hu****? ¡Qué malcriado! Cualquiera saluda. Encima, ellos se quedan parados conversando y todos mirando. Al final, entraron y salieron de donde estaban haciendo el casting”, relató.

Junior Silva relató que en medio de unas grabaciones en Ayacucho le preguntó a Erick Elera el por qué había jalado a Mayra Couto y le dijo que tuvo una mala impresión de él. Ante ello, el también conductor le confesó que estaba desesperado por conseguir a una mujer para que lo acompañe a hacer el casting, de lo contrario no le iban a dar el papel de Joel Gonzales.