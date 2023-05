Gobierno de Brasil suspende provisión de armas al Perú hasta que se resuelva la “inestabilidad política”

En el Perú se registró una escalada de las manifestaciones sociales desde mediados de diciembre. | REUTERS/Oswald Charca NO DISPONIBLE PARA REVENTA O ARCHIVO

El Gobierno de Brasil, encabezado por Lula Da Silva, de tendencia de izquierda, anunció que suspenderá la provisión de armas al Perú hasta que culmine el período de “inestabilidad política y social”.

Esta medida fue tomada a partir de que la diputada Fernanda Melchionna (del PSol, de tendencia de izquierda) explicó a su Gobierno que las fuerzas del orden en el Perú usaron armas de origen brasileño para reprimir las manifestaciones que se han venido dando desde mediados de diciembre, cuando Pedro Castillo fue vacado por intentar concretar un golpe de Estado.

El pedido lo hizo llegar mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa de Brasil. Mauro Vieira, titular de la cartera de Relaciones Exteriores, informó recientemente sobre los envíos de armas al Perú y comunicó la decisión de suspensión.

“Se lo presenté al presidente [Lula Da Silva] y no vamos a vender más armas a Perú. Las últimas que comercializamos fueron hace tres años y, por el momento, no hay ningún pedido. Mientras dure la situación [de “inestabilidad política”], esta exportación no existirá”, declaró Vieira.

Cabe mencionar que, en anteriores ocasiones, Melchionna ha calificado duramente a Dina Boluarte como “golpista”, pero en paralelo, junto a su sector de izquierda al cual también pertenece el presidente Lula Da Silva, ha recibido con honores al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

Esta suspensión de envío de armas por parte de un Gobierno hacia el Perú viene a ser la segunda en lo que va del año. Anteriormente, el Gobierno de España, también de tendencia de izquierda, informó la suspensión de envío de material antidisturbios al Perú, luego de que ocurrieran las violentas protestas en el inicio de este año y se denunciaran presuntas violaciones de derechos humanos.

El presidente de Brasil, Lula Da Silva (derecha de la foto), se ha mostrado muy cercano a su homólogo dictador en Venezuela, Nicolás Maduro. | REUTERS/Ueslei Marcelino REFILE - CORRECTING INFORMATION

Al respecto, Alejandro Muñante, del partido de Renovación Popular y tercer vicepresidente del Congreso de la República, instó a los miembros del Ejecutivo, quienes tienen de manera frecuente contacto con funcionarios del extranjero, a que aprovechen dichas reuniones para esclarecer la situación del país ante ojos de terceros.

“Creo que la Cancillería allí debe hacer un mejor trabajo. No sé si lo vi al señor Alberto Otárola [presidente del Consejo de Ministros] reuniéndose con el señor Lula Da Silva [presidente de Brasil]. Por ahí, podrían ellos explicar la situación del Perú. Entiendo que hay una narrativa internacional que se ha vendido en contra de nuestro país, sobre todo propiciada por el señor Gustavo Petro [presidente de Colombia] y por el señor Andrés Manuel López Obrador [presidente de México]. Y, hasta hoy, la Organización de los Estados Americanos (OEA) me extraña que no se haya pronunciado”, declaró para 24 horas.

Para Muñante, resulta clave los trabajos que realicen desde Cancillería y los funcionarios que tengan contactos son sus similares en otros países para frenar esta “narrativa” contra el país.

“Estos viajes que hace Alberto Otárola y la Cancillería [donde la titular es Ana María Gervasi] sirven justamente para evitar que se siga propalando esta narrativa en contra del Perú”, añadió el parlamentario.

Reanudación de protestas

Representantes de la sociedad civil de Puno confirmaron que desde este martes 30 de mayo a la medianoche se pondrá en marcha un nuevo paro como medida para mostrar su rechazo contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República.

De acuerdo con Félix Suasaca, presidente del Frente Unificado de las Cuencas de Puno, la medida, inicialmente de 24 horas, será replicada en 110 distritos y 13 provincias de la zona del altiplano.

Esta nueva manifestación responde a que, según dijo Suasaca, no se ha encontrado justicia para aquellos que fueron asesinados en Juliaca por las fuerzas armadas del Perú. Además, puntualmente piden la renuncia de la presidenta de la República y el cierre del Congreso.

En este contexto, también se conoció que este 17 de junio se volverán a reunir los líderes sociales en la provincia de Chucuito para acordar los detalles de lo que será la Tercera Toma de Lima.