Paolo Hurtado advierte a Magaly Medina: “Su esposo la para adornando, sería bueno que su equipo lo siga”

Paolo Hurtado envió un polémic mensaje a Magaly Medina.

Paolo Hurtado, el futbolista peruano que fue ampayado siéndole infiel a su esposa con Jossmery Toledo, se pronunció en redes sociales tras meses de silencio. El jugador del Club Cienciano inició pidiéndole disculpas a Rosa Fuentes y luego arremetió contra Magaly Medina, advirtiéndole que su esposo Alfredo Zambrano la estaría engañando a sus espaldas.

Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, el deportista se mostró arrepentido por haber traicionado a la madre de sus tres hijos, a quien elogió y agradeció por haber manejado con madurez el proceso de divorcio y posterior conciliación.

“Soy consciente de que los he decepcionado profundamente. Por eso quiero pedirle perdón a mis hijos y a mi esposa por todo lo ocurrido. Hace poco hemos tenido un acuerdo positivo con mi esposa por el bienestar de mis hijos, por eso quiero agradecerle la capacidad y su buena disposición para llegar a un acuerdo por el bienestar de nuestros hijos”, mencionó en el clip.

Tras ello, explicó que se reunió con Sergio Ludeña, máxima autoridad del Club Cienciano, para hablar sobre su permanencia en el equipo cusqueño. “Le agradezco la oportunidad que me ha brindado de continuar en la institución. A los hinchas pedirles disculpas por todo lo ocurrido y les prometo entregarme al 100% y dar todo por esta camiseta. Gracias”, sentenció.

Llegada la noche del viernes 26 de mayo, Magaly Medina aseguró que Paolo Hurtado solo se estaba disculpando con su expareja porque su club lo estaba “obligando” a hacerlo. “Alguien le ha escrito el comunicado. Esto debió haberlo hecho hace tiempo y de corazón”, dijo.

No pasó mucho tiempo para que Paolo Hurtado arremetiera contra la conductora de ‘Magaly TV La Firme’, mediante una segunda publicación en Instagram, por haber cuestionado su mea culpa.

Paolo Hurtado arremete contra Magaly Medina

Ofuscado por las críticas de Magaly Medina, Paolo Hurtado escribió y publicó un controversial mensaje para la conductora de TV, resaltando que es una “señora llena de cirugías” y que el único obligado es su esposo Alfredo Zambrano, quien suele cantar en diversos eventos “con sus pantaloncillos de la tuna universitaria, bien pegaditos”.

“Le paso un dato: El muñeco de torta de su esposo, que cree que canta lindo, la para adornando seguido. Sería bueno que su equipo de ‘investigación’ lo siga a él. Páguele también unas cuantas clases de canto para ver si supera la etapa eliminatoria de La Voz”, señaló más adelante.

El jugador de fútbol le recordó a Medina la lectura de sentencia que se dictará este martes 30 de mayo, en relación al juicio que mantiene con Jefferson Farfán. “La vi nerviosa hace unos días. Vamos a esperar todos a fin de mes”, sentenció Paolo Hurtado; sin embargo, terminó borrando el mensaje de las redes.

Magaly Medina no se queda callada

Durante la emisión de ‘Magaly TV La Firme’, la ‘Urraca’ se mostró indignada por el frontal ataque de Paolo Hurtado y le pidió al Club Cienciano que evalúe la permanencia del futbolista en el equipo, pues este último mensaje demostraba su “nula calidad moral”.

“Le apareció el patán que lleva dentro. Bueno, para que te metas con Jossmery Toledo, debes ser de la misma calaña. Yo estoy acostumbrada a lidiar con futbolistas, con la brutalidad que viene de ellos. Por eso, no tengo muy buena opinión de la gran mayoría de futbolistas, aunque hay excepciones. Pero este señor es la generalidad: borrachines, mujeriegos, infieles y que con plata que ganan afanan a bataclanas que vieron de lejos”, señaló en un principio.

Sobre la presunta infidelidad de Alfredo Zambrano, la periodista de espectáculos exclamó:

“El ladrón piensa que todos son de su condición. Te voy a decir una cosa, yo no me llamo Rosa Fuentes, no soy mujer de futbolista. ¿Me entiendes? Yo no me casé con nadie que me esté adornando porque, para empezar, a mí me lo dirían al momento, y no mi equipo de chacales, sino por ser mi esposo… gentuza como tú y otra gente del espectáculo que siempre quiere verme adornado, en todos los lugares lo vigilan y graban. No lo necesito. Ese día que yo lo mande a seguir, estaré bien loca y necesitaré psiquiatra urgente”, afirmó.