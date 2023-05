Gol de Arley Rodríguez para sorpresivo 1-0 en Boca Juniors vs Deportivo Pereira por Copa Libertadores

El delantero colombiano, ex Alianza Lima, puso el 1-0 frente al cuadro 'xeneize'. (Video: ESPN)

En el partido por la fecha 4 por Copa Libertadores 2023 del Grupo F entre Deportivo Pereira vs Boca Juniors el delantero colombiano, Arley Rodríguez, quien estuvo en Carlos A. Mannucci y fue bicampeón con Alianza Lima logró anotar un tanto de cabeza luego que Juan Pablo Zuluaga falló el penal que Sergio ‘chiquito’ Romero de la escuadra ‘Xeneize’ logró atajar.

Durante el minuto 78 de juego, cuando el equipo de Luis Advíncula intentaba mantener la igualdad en el partido, el cuadro de la ‘Furia Matecaña’ no dejó que el encuentro se quedará 0-0 por lo que el centrocampista, Johan Bocanegra, recibió la pelota por la izquierda luego del penal que no pudo marcar Zuluaga y terminó en el corazón del área del conjunto de los ‘Millonarios’, donde el ex atacante de Alianza Lima recibió el esférico con un centro que logra conectar con la cabeza para anotar su primer tanto pese a que el arquero se estiró, no logró detener el disparo y anotó el primer tanto en Copa Libertadores con Deportivo Pereira.