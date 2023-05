Tío Lenguado y Descocados llegaron a Argentina y se sorprenden al cambiar dólares: “Me dieron más de 100 billetes”

Youtubers peruanos retratan cómo aprovechan los turistas la inflación en Argentina. TikTok

El canal de YouTube Descocaos TV, a cargo de Lorenzo Guerra, sube desde hace unos años contenido de todo tipo para sus más de 487 mil suscriptores. En los últimos años, sumó a su padre, Carlos Guerra, más conocido como el Tío Lenguado, quien se hizo conocido por sus fáciles recetas y por sus frases como “Me vuelvo loco”.

En su última entrega, esta dupla se alejó de la comida para documentar un viaje que hicieron a Buenos Aires, Argentina. Aunque en esta oportunidad se sumó el hermano de Lorenzo e hijo de Carlos, Sebastián. Los tres muestran principalmente los beneficios de ir a hacer turismo al país gaucho con dólares. Los creadores de contenido se sorprenden porque reciben un fajo de billetes cuando cambian 100 dólares.

El video empieza retratando desde el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, en donde no logran comprar pesos argentinos en las casas de cambio oficiales. Por este motivo, recién en el aeropuerto de Ezeiza deben buscar la moneda local.

Tío Lenguado y Descocaos en Buenos Aires

“Hay dos tipos de cambio [en Argentina]. El cambio oficial y el dólar blue. El oficial paga aproximadamente 200 pesos por dólar, es el precio que te da el mismo Estado. El cambio del dólar blue, que son las personas que están en la calle a la que se les llama arbolitos, ellos te da un tipo de cambio preferencial de 470 pesos”, cuenta Lorenzo Guerra.

Por ese motivo, cuenta que es la segunda vez que viaja a dicho país y tuvo el mismo problema para comprar pesos, porque en el terminal aéreo te quieren dar el tipo de cambio oficial. “El aeropuerto está bien controlado, tenemos que cambiar los dólares, pero siempre pagan mal. Lo aconsejable es cambiar lo necesario. Cambien lo mínimo en el aeropuerto. En la ciudad vas a una casa de cambio que no sea del gobierno y te pueden pagar los 470 pesos que vale hoy día”, explica.

En tanto, Sebastián cuenta que pudo cambiar algunos dólares en el avión, ya que compró algunos bocaditos para comer. “Tuve la suerte de cambiar a 400 pesos para comprar algunas cosas”. Luego contaron que el mejor cambio que se consiguió en el aeropuerto fue de 300 pesos.

Tío Lenguado y Descocaos en Buenos Aires

Comentan que el pasaje les costó a cada uno 1,380 soles, sin llevar equipaje extra (tarifa low cost). “A Buenos Aires, hemos venido a comer harta carne y harta pasta”, dijo el Tío Lenguado. Mientras que Sebastián dijo que quería ver una obra de teatro y comprarse zapatos de cuero. Mientras que Lorenzo precisó que él fue con la intención de aprender a bailar tango, a ver a los artistas y conocer al futbolista Lionel Messi. Luego, más en serio, contó que la intención es poder documentar cómo se vive el tema de la inflación para ver qué tan barato está Argentina hoy en día.

El vuelo Lima-Buenos Aires dura aproximadamente cuatro horas, y existe una diferencia horaria de dos horas, respecto a Perú. “Ni cuenta me he dado del vuelo”, bromea el Tío Lenguado y recuerda que en 1975 fue la primera vez que viajó a esta ciudad, cuando acabó el colegio, para su viaje de promoción. En ese entonces, el gobierno militar en Perú no dejaba comprar dólares. Recuerda que pudo obtener 322 dólares en travel checks. “Comí en los mejores lugares, me compré de todo, traje ropa para mi familia, y encima regresé 100 dólares”, evoca Guerra.

Antes de salir del aeropuerto de Buenos Aires, cuentan que se encontraron con un peruano y su hijo, quienes lo llevaron al centro de la capital.

Tío Lenguado y Descocaos en Buenos Aires

¿Qué tan barato es Argentina para un turista?

A la mañana siguiente, el trío salió a las principales calles de Buenos Aires a buscar cambiar sus dólares. Fueron a un local de Western Union para preguntar por el tipo de cambio. Y lo que les sorprendió es que con 100 dólares les dieron un fajo de dinero.

“Si tienes un billete de 100 dólares, te dan un tipo de cambio de 470 pesos, mientras que si es un billete de menor denominación (5,10, 20 o 50), la cotización es 452 pesos. Es decir, les dieron más de 100 billetes, porque el billete más grande es el de 1,000 pesos”, comentó Sebastián.

Lorenzo compara la situación con Perú y señala que aquí con 100 dólares solo ocupamos dos billetes de 200, es más, sobrepasa el valor.

Luego, fueron a almorzar a un local. Probaron cerveza de barril, que vino con unos pancitos de piqueo. Cada uno pidió un platillo que en promedio costaba 17 soles. Comieron ñoquis con salsa bolognesa, milanesa napolitana con porción de papas fritas, y ravioles a los cuatro quesos. Cuentan que la cuenta en total les salió al equivalente de 115 soles.