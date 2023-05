¿Qué enfermedad tuvo Gian Marco y por qué fue operado de emergencia?

Gian Marco contó que lo operaron de emergencia por el cáncer.

Hace unos días, Gian Marco reveló mediante un mensaje que publicó en sus redes sociales que tuvo que ser operado de emergencia. El compositor no quiso revelar en ese momento detalles de la intervención médica a la que fue sometida, así como la enfermedad que le detectaron

Sin embargo, ante el pedido de sus seguidores, el cantante hizo otra publicación para referirse a su diagnóstico, indicando que gracias a un chequeo médico de prevención, pudo salvar su vida, por lo que le recordó a sus fans lo importante que es cuidar la salud.

En ese sentido, Gian Marco publicó un reflexivo mensaje en sus redes sociales, haciendo mención a su progenitor, quien lamentablemente falleció hace muchos años debido al cáncer, el cual fue detectado muy tarde porque nunca le hizo caso a las señales que le mandaba su cuerpo.

Gian Marco agradecido con su público por tantos mensajes de apoyo. Instagram

“Papá se fue joven. No conoció a sus nietos. Vivió intensamente, pero no hizo caso cuando su cuerpo le pedía atención y, cuando se dio cuenta, ya era tarde. Este es un mensaje importante, tal vez hasta repetitivo, pero un chequeo a tiempo nos puede salvar la vida. No dejemos la salud de lado”, inició escribiendo.

Líneas después, el cantante peruano confesó que le detectaron cáncer, pero que gracias a un chequeo temprano y preventivo, puedo salvarse de esta enfermedad, como lo hizo su madre en su momento.

“Mi madre sobrevivió al cáncer, ella supo detectarlo en el momento correcto. Esta vez, me tocó, escuché a mi cuerpo, llegué a tiempo y ahora estoy a salvo. Por nosotros, por los nuestros, seamos responsables…No tengamos miedo. Vamos a cuidarnos”, añadió.

Como era de esperarse, sus fans no pudieron evitar enviarle mensaje de aliento ante este difícil momento de salud, además de agradecerle por el consejo que les ha dado y que posiblemente en un futuro no muy lejano le salve la vida a miles de personas.

Gian Marco reveló que fue diagnosticado con cáncer.

Gian Marco y su cirugía de emergencia

Gian Marco sorprendió a sus seguidores al realizar una larga publicación en Instagram, revelando que recientemente tuvo que someterse a una cirugía de emergencia. El reconocido artista recordó los difíciles momentos que vivió con la salud de sus padres y aprovechó la ocasión para instar a sus seguidores a actuar rápidamente ante cualquier malestar que experimenten.

“Luego de una semana de operado gracias a Dios puedo decir que estoy libre de esa enfermedad que no quiero mencionar. Pensé mucho en mi padre, en gente cercana que amo y se fue de este plano de un momento a otro”, indicó en su popular red social, donde recibió el apoyo de sus fans.

Gian Marco fue operado y se está recuperando. (Instagram)

Gian Marco se suma a la lista de artistas peruanos con cáncer

Más de un artista peruano ha revelado recientemente que padecen de cáncer, como es el caso del actor Christian Thorsen, quien confesó en una entrevista que hace un año y medio fue diagnosticado con cáncer de próstata, además que le dieron 55 meses de vida porque en su caso, la enfermedad ya había hecho metástasis e infectó todo su cuerpo, incluyendo huesos.

Aunque en un primer momento la pasó mal, de inmediato sus amistades más cercanas le recomendaron que pruebe con terapias alternativas, fue así que descubrió el muérdago. “Ya no hay ningún dolor, ni una molestia, y yo diría que me siento muchísimo mejor. No he tenido efectos adversos en el Muérdago y siempre llevo un control en el centro médico”, mencionó.