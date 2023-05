Gian Marco Zignago recordó a su padre con tiernas fotos, a días de haberse operado: “Papá se fue joven”

Con un par de fotos donde aparece con su padre Joe Danova, Gian Marco hizo una publicación evocando la enfermedad del reconocido cantante y expareja de Regina Alcóver. El artista hizo referencia a la enfermedad que tuvo su progenitor, la cual lo alejó de su lado por no ir al médico a tiempo.

Como se recuerda, Gian Marco causó preocupación entre sus fans el pasado sábado 20 mayo. A través de su cuenta de Instagram, señaló que había salido bien librado de una enfermedad cuyo nombre no quisi revelar.

“Decido contar esta historia porque me siento vivo, porque solo quiero agradecer el poder estar aquí y continuar los planes de la vida. El mes pasado, luego de unos chequeos de rutina, mi cuerpo me dio señales de que algo no andaba bien. Mi doctor me recomienda investigar un poco más y hacer resonancia. Luego de algunos días de espera y ver resultados, las noticias no eran alentadoras, así que tuve que entrar a cirugía la semana pasada. Los días intriga son angustiantes. Luego de una semana de operado, gracias a Dios puedo decir que estoy libre de esa enfermedad que no quiero mencionar”, escribió.

Desde aquella ocasión, no dudó en resaltar la importancia de la prevención y de hacer caso al cuerpo cuando te pide atención.

“Pensé mucho en mi padre, en gente cercana que amo y se fue de este plano de un momento a otro. La vida es un suspiro…No callen. No le pongan energía a lo que no te suma ni vale la pena. El silencio enferma…a mi me pasó factura. Háganle caso a su cuerpo, una simple visita al doctor puede salvarles la vida”, señaló el pasado sábado 20 de mayo.

Gian Marco fue operado y se está recuperando. (Instagram)

Gian Marco recibió mensajes de apoyo durante live

Este domingo 21 de mayo, el artista hizo un en vivo a través de su cuenta de Instagram, donde intentó conversar con figuras que pasaron por la misma situación que él vivió. Sin embargo, no logró hacer la conexión. Para Gian Marco era importante escuchar estos testimonios.

Al no conseguir el intercambio de experiencias, decidió continuar con su live y cantar para su público. Muchos de sus seguidores no dudaron en expresarle su cariño y pedirle que siga adelante en su recuperación. El músico cantó y agradeció las palabras de aliento.

Seguidores brindan su apoyo a Gian Marco durante live. Instagram

Gian Marco realizó live este domingo 20 de mayo. Instagram

Gian Marco cantó en live este domingo 20 de mayo. Instagram

Publica tierna foto con su padre

Minutos después, Gian Marco publicó una par de imágenes donde se le ve junto a su padre. Asimismo, se refirió a la enfermedad de la que murió el recordado Joe Danova.

“Papá se fue joven. No conoció a sus nietos. Vivió intensamente, pero no hizo caso cuando su cuerpo le pedía atención y cuando se dio cuenta ya era tarde. Este es un mensaje importante, tal vez hasta repetitivo, pero un chequeo a tiempo nos puede salvar la vida. No dejemos la salud de lado”, escribió.

“Mi madre sobrevivió el cáncer, ella supo detectarlo en el momento correcta. Esta vez me tocó, escuché a mi cuerpo, llegué a tiempo y ahora estoy a salvo. Por nosotros, por los nuestros, seamos responsables…No tengamos miedo. Vamos a cuidarno”, concluyó.

Gian Marco recordó a su padre con tierna foto. Instagram

El padre de Gian Marco falleció el 28 de marzo de 1993 a los 49 años, tras una dura batalla contra el cáncer óseo. No es la primera vez que el artista habla sobre el tema, en un post que publicó en el 2013, recordó lo que vivió aquellos años.

“Lo cargué mil veces, lo subía al auto, lo llevaba al hospital,...recuerdo haber vendido todo lo que tenía para comprar sus medicinas. Vendí mi auto, mi guitarra,...todo. Igual tenía que sonreír y ser fuerte,...seguir cantando,...sacando fuerzas de donde no tenía. De vuelta a casa, agujas, sueros, olores, escaras, sondas, veía cómo esta maldita enfermedad le apagaba la vida.... fui testigo de todo lo que pasó, un sufrimiento que no se lo deseo a nadie. El dolor mas grande es que no conoció a sus nietos...”, indicó en ese entonces.