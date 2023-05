INPE: interno fuga del penal Miguel Castro Castro y se activan protocolos de seguridad

Reo se fuga del penal Miguel Castro Castro

Un interno sentenciado por hurto agravado fugó del penal Miguel Castro Castro, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, considerado de máxima seguridad, aún en cirscustancias que deberán ser esclarecidas, informó el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE).

“El día hoy domingo 21 de mayo de 2023, el relevo de las 8:00 a.m. detectó la ausencia de un interno identificado como Romario Robin Correa Sarria, condenado por el delito contra el patrimonio - hurto agravado a cinco años de pena privativa de la libertad”, detalló en el comunicado.

La institución, además, precisó que ya se activaron los protocolos de seguridad, lo que incluyó la suspensión del día de visitas familiares para todos los internos, sin excepción.

El INPE informó que uno de los internos del penal Miguel Castro Castro, quien cumplía sentencia por hurto agravado, fugó del recinto carcelarío. (RPP)

“Se activaron los protocolos de seguridad disponiéndose la suspensión de la visita, e inspeccionando todo el recinto carcelario hasta que la autoridad penitenciaria determinó que se trataba de una fuga”, refirió el INPE.

Ocurrido el insólito hecho, las autoridades del penal Castro Castro dieron aviso a la Policía Nacional del Perú (PNP) para que se inicien las labores de búsqueda y recaptura.

“Asimismo se hizo de conocimiento al Ministerio Público para realizar las investigaciones a las que hubiere lugar”, acotó la entidad.

El Instituo Nacional Penitenciario del Perú (INPE) emitió un comunicado a la prensa y la opinión pública para dar a conocer que se había fugado uno de los internos. (Twitter)

Trascendió que la Oficina de Asuntos Internos del INPE se constituyó al establecimiento penitenciario, a fin de proceder conforme a sus atribuciones y se determine la responsabilidad administrativa que corresponda.

Túnel de 180 metros

A inicios de diciembre de 2020, el penal Castro Castro captó la atención de los medios, tras conocerse que agentes de la Brigada Especial Contra la Criminalidad Extranjera y personal de inteligencia de la Dirincri descubrieron un túnel de 180 metros de profundidad, que iba a ser usado por internos para escapar.

De acuerdo con la información proporcionada, se estima que el túnel fue objeto de trabajo durante un período de año y medio y se encontraba en etapas finales de construcción dentro del espacio subterráneo de una vivienda ubicada en la cuadra 8 de la avenida Santa Rosa, en San Juan de Lurigancho. A tan solo pocos metros del penal.

El penal Miguel Castro Castro, en San Juan de Lurigancho, es considerado uno de los de máxima seguridad en Lima Metropolitana. (Ideele)

“Según el plano, aparentemente, [el túnel] iba a llegar a un determinado lugar que era usado como restaurante del penal. Ahí iba a terminar [el túnel] y ahí se iba a producir la fuga. Esa es una hipótesis que manejamos”, señaló el entonces jefe de la PNP, teniente general César Cervantes.

La investigación determinó que el personaje detrás de la construcción de este túnel, al mismo estilo del narco Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, estaba Zoran Jaksic, vinculado en el 2016 a un enorme cargamento de 800 kilos de cocaína incautados por las autoridades.

Por información de la Dirincri, se conoció que el serbio y Jorge Medina Gavilán, otro preso interesado en usar dicho túnel para fugar, habrían invertido medio millón de dólares para realizarlo y concretar su salida del Castro Castro, lo que finalmente fue frustrado por la policía.

En el 2020, se le vinculó al narcotraficante serbio Zoran Jaksic con la construcción de un túnel para fugar del penal Miguel Castro Castro.

Daniel Urresti pisó este penal

El excandidato presidencial Daniel Urresti, quien fue sentenciado por la muerte del periodista Hugo Bustíos, fue recluido en el penal Castro Castro en abril de este año. Sin embargo, luego, por pedido de su abogado, fue trasladado centro penitenciario Virgen de la Merced.

En una última audiencia, el también expostulante a la alcaldía de Lima pidió su excarcelación a los jueces.

El excandidato presidencial fue sentenciado por su coautoría en el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

“Mi rostro es ampliamente conocido. Pensar que yo puedo querer salir en libertad [para fugarme], hasta que se pronuncie la Corte Suprema, es algo que se debería considerar impensable. No sé cómo podría ocultar mi rostro o mi voz. Además que eso me obligaría, en el hipótetico caso negado que quisiera esconderme, debería tener que ir a un cuartucho, eso es lo que no quiero”, manifestó.