Polémica en el ‘Miss Perú' por designación de Stefano Bermellón como ‘Mister Supranational Perú 2023′

Stefano Bermellón fue designado como Mister Supranational Perú 2023. Mande Quien Mande / América TV

Este miércoles 17 de mayo, Jessica Newton, Varo Vargas y Nicola Roberto llegaron al set de ‘Mande Quien Mande’ para entregarle la banda a Stefano Bermellón, ‘Mister Supranational Perú 2023′. El joven modelo será el encargado de representar al país, junto a Valeria Flórez, en la edición 2023 del ‘Mister Supranational’ y ‘Miss Supranational’, que se realizará en Polonia.

Según informó el programa conducido por María Pía Copello y Carlos Vílchez, Stefano Bermellón “tiene 26 años, es profesor de arte, pintor, actor y modelo profesional”. Además, se sabe que toca el piano y practica surf.

“Quiero agradecerle a la organización de Jessica Newton, a Cassandra, a todos. Estoy contento de que me hayan escogido. Yo voy a llegar lejos. Toca trabajar durísimo”, expresó antes de que Nicola Roberto, ‘Miss Supranational Perú 2022′, le entregara la banda de manera oficial.

Stefano Bermellón representará al Perú en el Mister Supranational 2023, en Polonia.

Designación de Stefano Bermellón causó controversia

Las imágenes de la designación de Stefano Bermellón como ‘Mister Supranational Perú' se viralizaron en redes como TikTok e Instagram, donde los usuarios opinaron sobre la designación del modelo peruano. Aunque algunos le desearon la mejor de las suertes , otros cuestionaron a Jessica Newton por la elección de nuestro representante.

“Coincido que era mejorar, no retroceder”, “Ya fuimos, habiendo tantos y sin ofender a nadie”, “Este año no hay top”, “Es alto y carismáticos, creo que deben apostar por un cambio de look antes de enviarlo. Ojalá sepa inglés fluido”, fueron algunos de los comentarios.

Usuarios criticaron a Jessica Newton por la designación de Stefano Bermellón como Mister Supranational Perú 2023.

Hasta el momento, Jessica Newton, organizadora del ‘Miss Perú', no se ha pronunciado sobre las críticas. En lugar de ello, no ha dejado de compartir imágenes del actual ‘Mister Supranational Perú 2023′, confiando así en su decisión.

Recordemos que no es la primera vez que la exreina de belleza enfrenta duros cuestionamientos. En el 2022, luego que Alessia Rovegno se coronara ‘Miss Perú 2022′, los usuarios critiaron a Newton por coronar a la hija de Bárbara Cayo. Sin embargo, tras meses de preparación, la modelo y cantante logró quedar en el Top 16 del ‘Miss Universo 2022′.

Valeria Flórez es nuestra Miss Supranational Perú 2023

Aunque Valeria Flórez fue una de las candidatas favoritas para ganar el ‘Miss Perú 2022′, no ganó el certamen nacional y Jessica Newton le dio el título de ‘Miss Latina Universal’. Sin embargo, por razones desconocidas, luego se determinó que sea la representante peruana en el ‘Miss Supranational 2023′.

Dicho concurso de belleza se llevará a cabo el próximo 14 de julio en Polonia. La conductora de ‘Un Día en el Mall’ se enfrentará contra más de 60 candidatas de todo el mundo, pero la peruana figura entre las más destacadas.

Valeria Flórez quedó en tercer lugar en el Miss Perú 2022.

¿Quién es Miss Perú 2023?

Este jueves 18 de mayo, en ‘Esto es Guerra’, a partir de las 19:00 horas, Alessia Rovegno coronará a su sucesora y a quien nos representará en el ‘Miss Universo 2023′. Son más de 20 candidatas las que luchan por la corona. Sin embargo, los missólogos ya tienen a sus favoritas, entre ellas figuran Camila Escribens, Nathie Quijano, Alexandra Balarezo, Gianella Rázuri y Suheyn Cipriani.