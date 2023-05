Pancho Rodríguez alienta a Nathaly Terrones previo a la final del Miss Perú 2023: “Brilla como siempre”

Nathaly Terrones recibe el apoyo de Pancho Rodríguez. (Instagram)

A pocas horas de llevarse a cabo la gran final del Miss Perú 2023, Pancho Rodríguez no dudó en alentar a su pareja Nathaly Terrones, candidata oficial del certamen de belleza que representa a Lima Este. El chico reality utilizó sus redes sociales para dedicarle un tierno mensaje a la modelo previo a su participación en el concurso.

Como se sabe, ambos iniciaron su romance a principios de este año. Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ los captaron besándose y no tuvieron más opción que hacer público su relación sentimental. Desde entonces, no han dejado de expresar sus sentimientos con románticas publicaciones y se ha visto al chileno apoyándola en toda su preparación para la competencia nacional.

Este jueves 18 de mayo se conocerá a la sucesora de Alessia Rovegno a partir de las 19:00 horas, por lo que Pancho Rodríguez aprovechó las horas previas a la última gala para enviarle un conmovedor mensaje a Nathaly Terrones, quien se ha perfilado como una de las grandes favoritas para ganar la corona por su desempeña como modelo, bombero voluntaria y su carrera de medicina humana.

“Mi cosita linda, pase lo que pase hoy, para mí y para toda la gente que te quiere y ama, ya eres una ganadora. Solo sé tú. Disfruta y brilla como siempre. Todo esfuerzo y sacrificio tiene recompensa”, escribió el integrante de EEG en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

La respuesta de Nathaly Terrones no se hizo esperar y reposteó en su Instagram la publicación del chico reality junto a unas cortas palabras. “Gracias por acompañarme siempre mi rey”, se lee junto a un emoji de corazón rojo.

La gran final del Miss Perú 2023 se disfrutará esta noche en el programa ‘Esto es Guerra’. Son 23 las candidatas que lucharán por conseguir el máximo título y ser la representante del Perú en la competencia internacional de belleza. Hasta el momento, se sabe que en la primera parte del concurso se nombrará al top 10, para luego elegir a las 5 mejores y, finalmente, a la ganadora.

La entrevista de Nathaly Terrones

El video de Nathaly Terrones fue uno de los más comentados debido a su nerviosismo al momento de hablar en inglés en su entrevista preliminar. Aunque respondió con fluidez las preguntas en español durante su entrevista oficial, no pasó lo mismo cuando Natalie Vértiz, nacida en Estados Unidos, le preguntó qué haría en caso de ganar el concurso nacional, tomando en cuenta que estudió Medicina.

“Hay muchas cosas en las que me gustaría trabajar con el Miss Perú. Por supuesto, darle la voz a la gente que no la tiene. Cuando terminas de estudiar Medicina, tú trabajas en el extranjero... bueno, no en el extranjero, trabajas fuera de Lima. Hice esta clase de trabajo en Cusco, así que viví allí por un año. Y yo sé los problemas de… ¿cómo puedo decir esto? Las cosas de salud que no tenemos y ellos necesitan. Así que… me gustaría levantar mi voz en la salud y… para otros… para todo tipo de gente”, contestó la modelo, quien respiró con alivio al terminar de hablar.

¿A qué hora ver la final del Miss Perú 2023 si no estoy en Perú?

Perú: 19:00 horas

México: 18:00 horas

Colombia: 19:00 horas.

Ecuador: 19:00 horas

Chile: 20:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

¿Cómo ver América TV online y gratis?

Puedes verlo a través de la página oficial de América TV mediante cualquier dispositivo o computadora. Hace clic en la opción “en vivo” y listo. Asimismo, puedes ver América TV Go descargando la aplicación de tu smartphone o tablet. También, si cuentas con una cuenta de Movistar, podrás disfrutar del programa en Movistar TV App.