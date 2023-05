Locutor radial ‘Chiki’ relató sus malas experiencias con María Grazia Gamarra y Tilsa Lozano

‘Chiki’ contó sus malas experiencias con Tilsa Lozano y María Grazia Gamarra. Carlos Orozco / Youtube

Gustavo Hernández, más conocido como ‘Chiki’, concedió una entrevista al canal de Carlos Orozco, donde habló sobre las veces que se contactó con Tilsa Lozano y María Grazia Gamarra para entrevistarlas. Según dijo, dichas experiencias no fueron nada agradables debido al comportamiento de las figuras públicas.

La primera anécdota que ‘Chiki’ contó fue la que tuvo con Tilsa Lozano. En la época en la que la exmodelo había lanzado su canción viral “Soy soltera y hago lo que quiero”, el entonces locutor de Radio La Zona la invitó al estudio para formar parte de un segmento. Sin embargo, ella puso una condición que lo molestó de sobremanera.

“A mí lo que me dolió es que nosotros, en La Zona, la estábamos apoyando mucho con la canción. Yo no hablé directamente con ella, sino mi productora. El contacto era su mamá, que es su manager. ‘Bacán, llevamos a Tilsa’, pero ella dijo: ‘Ay, necesito la lista de las preguntas que me van a hacer’. Ja, mejor que no venga”, acotó.

El famoso tema de la 'vengadora' Tilsa Lozano, "Soy soltera y hago lo que quiero", se lanzó en el 2013.

Su anécdota con María Grazia Gamarra

El popular ‘Chiki’ señaló que tuvo otra mala experiencia con María Grazia Gamarra, perteneciente al elenco de ‘Al Fondo Hay Sitio’. Este suceso se dio en el tiempo en el que la actriz era protagonista de la telenovela ‘Mi amor, el wachimán’.

“Tampoco tuve buena afinidad con María Grazia Gamarra. La apoyamos mucho con la canción de ‘Mi amor, el wachimán’, “Mi estrella”. Y no tenía tiempo para ir a la radio, nunca tuvo la disposición. Un ‘Oye, estoy en clase, pero sácame por un telefóno público o desde mi celular’”, comentó.

María Grazia Gamarra volvió a la actuación con el personaje de 'Macarena' en 'Al Fondo Hay Sitio'. (Instagram)

‘Chiki’ resaltó que luego de varios años, María Grazia Gamarra llegó a presentarse en los estudios de Radio La Zona, pero para promocionar su nueva novela. En dicho encuentro, notó que la actriz no tenía iniciativa para para hablar con él. “Estábamos bien distanciados, recontra. La entrevistaba, terminábamos al aire y ella se iba”, dijo.

Sin embargo, el locutor radial indicó que no le guarda rencor y que, de hecho, es un fanático de su trabajo en la teleserie de América TV. “La veo en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y me encanta”.

El locutor radil 'Chiki' habló sobre las figuras que entrevistó durante su carrera.

La controversia de María Grazia Gamarra

En el 2020, Maria Grazia Gamarra fue acusada en redes sociales por malos tratos. Diversos usuarios, en su mayoría trabajadores en el área de atención al cliente, aseguraron que la actriz nacional se comportaba de manera déspota cuando las cámaras no la enfocaban.

La polémica se agrandó cuando Mayra Couto aseguró haber sido víctima de los presuntos malos tratos. “A mí me llamó foca”, indicó. Luego, señaló que dicho suceso ocurrió varios años atrás y que no apoyaba los insultos en contra de María Grazia.

Debido a las fuertes críticas, la actual figura de ‘Al Fondo Hay Sitio’ tuvo que salir a defenderse.

María Grazia Gamarra es el nuevo rostro de Al Fondo Hay Sitio. (Foto: Instagram/@mariasonrisa)

“No soy perfecta, pero soy una persona correcta y justa, que por mí, por mi familia y mi hijo trato de ser cada día una mejor persona y lo demuestro en mi trabajo, mi vida personal y mi relación con el público. También he trabajado como mesera en un restaurante y sé lo que significa tratar al público. Pero también debo decir que las personas que me conoces saben que soy educada, amable y respetuosa. Jamás he tenido una actitud desmesurada con nadie”, señaló en su comunicado.

También desmintió a la recordada ‘Grace Gonzales’. “A Mayra Couto, a quien solo he conocido por temas laborales, tan solo nos veíamos en los pasillos del Gran Show y con quien nunca he tenido la oportunidad de compartir una conversación más allá del programa, quiero decirle que se ha equivocado y me apena muchísimo esta confusión porque lo único que se ha generado es odio”, añadió la actriz