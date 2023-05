Horacio Melgarejo (Municipal) tras su partido contra Alianza Lima: “Las polémicas siempre eran pitadas para el mismo club”

Deportivo Municipal cuestionó el arbitraje de su partido contra Alianza Lima. | Gol Perú

Alianza Lima venció 2 a 1 a Deportivo Municipal por la pendiente fecha 2 del Torneo Apertura este lunes 15 de mayo en el estadio Alejandro Villanueva.

Sin embargo, el partido terminó siendo controversial luego de que se validó el segundo gol de Alianza Lima, cuando Hernán Barcos participó directamente en dicha jugada estando en clara posición adelantada.

Al término del partido, Horacio Melgarejo, asistente técnico del Deportivo Municipal, alzó su voz de protesta sobre el arbitraje y su criterio para fallar en las jugadas polémicas.

“[Alzamos la voz de protesta porque] es una forma para ayudar al fútbol peruano. Porque el jueves pasado el equipo rival que vino acá [UCV] también sufrió un penal [que no le cobraron]. Las jugadas polémicas siempre eran pitadas para el mismo club”, aseveró el estratega en conferencia de prensa.

Siguiendo esa línea, Melgarejo añadió que el resultado de estas malas decisiones arbitrales, finalmente, terminará perjudicando a los propios equipos en el exterior y con ternas arbitrales más preparadas.

Hernán Barcos y otros dos jugadores de Alianza Lima estaban en posición adelantada en su segundo gol. | Liga 1 Max

“Y al final eso refleja cuando estos equipos que están jugando competiciones internacionales se encuentran con la realidad del arbitraje más preparado. No con tanta prepotencia que si se equivocan, se equivocan porque son humanos, no se equivocan con intención”, subrayó.

Asimismo, Melgarejo exhortó a las autoridades correspondientes del torneo peruano a tomar acciones ante las reiteradas quejas de cuestionables arbitrajes.

“Yo invitaría, sobre todo a la Federación, a la asociación de árbitros y todo lo que rodea al fútbol peruano, que traten de cambiar, los invito a que cambien. Porque, de esa forma, ellos piensan que por cobrar un gol en fuera de juego clarísimo, el segundo para Alianza, que lleva 8 puntos de ventaja al segundo, contra Deportivo Municipal, le están haciendo un favor. No señor”, apuntó.

Por último, en su declaración, Melgarejo también extendió esta invitación y cuestionó a la prensa deportiva.

“Así, ustedes, los periodistas, se tienen que manifestar de una vez por todas también y sacar eso a relucir. Porque no lo están ayudando, le están haciendo un daño al fútbol peruano porque está visto que cuando salgan a jugar competiciones externas, la brecha cada vez más grande con los países que se enfrentan”, señaló.

Tres señalamientos en tres partidos

Las declaraciones de Melgarejo que cuestionan el arbitraje también se suman a los dos últimos técnicos que han visitado a Alianza Lima.

El técnico de Carlos Mannucci, Mario Viera, renegó ante el arbitraje en su partido contra Alianza Lima (3-0), luego de que se le cobrara en su contra un penal a 2′ de iniciado el encuentro. El atacante de Alianza Lima fingió la falta, según se apreció en las repeticiones.

“El penal fue determinante, no fue penal, yo lo estoy viendo ahora y no fue penal (...) No necesita de la mano de nadie. No necesita la ayuda de nadie para ganar un partido en el torneo local (...) Después van a un torneo internacional y la realidad es otra”, apuntó Viera.

Otro técnico que alzó su voz de protesta fue Sebastián Abreu, técnico de la Universidad César Vallejo (UCV). Desde el club trujillano cuestionaron que no haya cobrado un penal cuando iban empatados en el partido, que finalmente terminó con una victoria de Alianza Lima (2-0).

“Fue un claro penal. No somos sparrings. Luego nosotros perdemos y somos a los que nos echan. Los árbitros se equivocan a favor de los grandes aquí y en todos lados, pero es hora de levantar la voz. Ojalá que con el VAR termine esto”, señaló post partido.

“Veo que estamos estancados en los años 90. El grande presiona, está acá en Lima, está dentro de la Federación. Entonces, no nos peleemos con este, que esté todo bien. A Alianza lo tenemos contento y vemos cómo la vamos llevando. Cag*** a Mannucci, a César Vallejo, y mañana se olvida todo”, señaló posteriormente en otro espacio. “Si yo estuviera en Alianza, también saco provecho. Saco 15 puntos y salgo campeón. Después seguramente, cuando me toque a nivel internacional y no tenga esos favores, me va a costar muchísimo”, complementó.