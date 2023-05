Marcelo Bielsa y la carta con la que rechazó dirigir a la selección peruana

Marcelo Bielsa rechazó en marzo de 2014 dirigir a la selección peruana. (Getty)

A falta de presentación oficial, Marcelo Bielsa será el próximo entrenador de la selección uruguaya de cara al proceso eliminatorio para clasificar a la Copa del Mundo 2026, a organizarse en Canadá, Estados Unidos y México. Esta será su tercera experiencia en países de la Conmebol tras las estancias en su natal Argentina y Chile.

La ‘celeste’ pudo ser la cuarta selección del experimentado estratega de 67 años, si es que el ‘Loco’ no hubiese rechazado a la ‘blanquirroja’. Sí, el técnico ‘gaucho’ declinó la propuesta de la Federación Peruana de Fútbol para suceder en el cargo al uruguayo Sergio Markarián en 2014.

El DT que logró la medalla de oro con la ‘albiceleste’ en Atenas 2004 dirigió una carta al entonces presidente de la FPF, Manuel Burga, en la que detalla su decisión, la cual no fue sencilla de tomar, según sus propias palabras.

“Quisiera comunicarle que he decidido no aceptar la proposición que me hiciera, vinculada con la posibilidad de asumir la dirección técnica de la selección peruana de fútbol. Quiero agradecer a usted y a quienes representa, que hayan pensado en mí para dicho cargo. Me enorgullece que la Federación de un país con la historia futbolística del Perú, me haya considerado”, inició la misiva difundida el 4 de marzo de 2014.

“Lamento sinceramente no poder asumir el desafío profesional que me propone. He demorado mi respuesta porque no me resultó sencillo tomar esta decisión. (...) Mi gratitud hacia todos aquellos peruanos que se han manifestado a favor de que yo trabajara en su país”, finalizó la misma.

La carta con la que Marcelo Bielsa declinó propuesta de Manuel Burga, entonces presidente de la Federación Peruana de Fútbol. (FPF)

¿Quién asumió la selección peruana tras la negativa de Bielsa?

Tras la negativa de Marcelo Bielsa, el mismo día la FPF decidió apostar por el continuismo y contrató a Pablo Bengoechea como seleccionador principal por un lapso de diez meses. El histórico exjugador ‘charrúa’ fue asistente del ‘Mago’ Markarián en la ‘bicolor’ entre 2010 y 2013. Esta era su primera experiencia comandando un plantel y era en una nación que llevaba 31 años sin ir a un Mundial.

El ente rector del balompié peruano lo anunció de la siguiente manera: “El presidente de la FPF ha comunicado el directorio la decisión de designar director técnico de la selección peruana al profesor Pablo Bengoechea Dutra, para el período de marzo a diciembre de 2014, con la perspectiva de dirigirla durante la Copa América de Chile 2015″.

En ese tiempo, el ídolo de Peñarol dirigió nueve partidos amistosos, ganando cinco y perdiendo los cuatro restantes. Su debut fue una gira europea en la que perdió con Inglaterra (3-0) y Suiza (2-0). Su contrato no fue renovado y el 2 de marzo, ya bajo el mandato de Edwin Oviedo en la Federación, se anunció a Ricardo Gareca en dicho puesto. El resto es historia conocida: clasificación a Rusia 2018, subcampeón en la Copa América 2019 y repechaje en Qatar 2022.

Tras negativa de Marcelo Bielsa, fue Pablo Bengoechea quien asumió la dirección técnica de Perú. (Conmebol/FPF)

Los números de Marcelo Bielsa contra Perú

Marcelo Bielsa ha enfrentado siete veces al cuadro incaico durante su carrera y su historial es perfecto, ya que solo conoce de victorias frente a Perú. Cinco fueron con Argentina y dos con el representativo ‘mapochino’.

- Eliminatorias Corea - Japón 2002: Perú 1-2 Argentina (3 de septiembre del 2000)

- Eliminatorias Corea - Japón 2002: Argentina 2-0 Perú (8 de noviembre de 2001)

- Amistoso internacional: Argentina 2-1 Perú (30 de junio de 2004)

- Copa América Perú 2004: Perú 0-1 Argentina (17 de julio de 2004)

- Eliminatorias Alemania 2006: Perú 1-3 Argentina (4 de septiembre de 2004)

- Eliminatorias Sudáfrica 2010: Chile 2-0 Perú (17 de octubre de 2007)

- Eliminatorias Sudáfrica 2010: Perú 1-3 Chile (28 de marzo de 2009)