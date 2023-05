Congreso y López Aliaga buscan formalizar colectivos informales

Vecinos están cansados por el desorden que ocasiones los colectivos en el paradero de Puente Atocongo

El Congreso de la República y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, buscan formalizar los colectivos informales. Mediante un proyecto de ley del congresista de Perú Libre Segundo Montalvo, presentado el pasado 5 de mayo, se pretende legalizar este tipo de transporte.

A esta intención se sumó el líder de Renovación Popular, quien anunció que empadronará a los choferes que conducen colectivos informales en la avenida Arequipa. Su objetivo es reducir la delincuencia, explicó en entrevista con RPP Noticias este jueves 11 de mayo.

“Únicamente en la zona de la avenida Arequipa donde ya los corredores no se dan abasto o no funcionan, que es un error de la ATU (Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao). La responsabilidad de la ATU es justamente el transporte urbano. O sea, el alcalde Lima no tiene ninguna competencia sobre el transporte urbano. Yo lo que tengo que hacer es ayudar a la ATU”, declaró.

En tanto, desde el gobierno de Dina Boluarte preparan una iniciativa que pone en jaque a la ATU. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, adelantó que lanzarán un decreto supremo para que se modifique el reglamento de la ATU. Así, agregarán que una causal para remover el Consejo Directivo de esta entidad autónoma será la pérdida de la confianza.

“A nosotros lo que nos interesa es que las cosas funcionen y que la ciudadanía no se demore 5 horas en ir de su casa a su centro de trabajo”, comentó.

El premier Alberto Otárola anunció decreto supremo que podría afectar a la ATU.

La ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, dijo que buscan que la ATU rinda cuentas y se evalúe su trabajo en medida que den buenos resultados.

“Lo que queremos hacer con este dispositivo legal es contar con los mecanismos para una buena rendición de cuentas y sobre todo evaluación por resultados”, mencionó.

La jefa de la ATU, María Jara, respondió a las medidas que intentan impulsarse desde el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo.

“Para mí eso no es gratis, para mí no es casual”, opinó.

Para Jara, es extraño que estos cambios intenten darse antes de que se amplíen cargos por 5 y 14 años dentro de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao.

Criticó que, mediante la modificación del reglamento, quieran cambiar una norma de mayor jerarquía, que es la ley bajo la cual se rige la ATU.

“(La medida del Poder Ejecutivo) también podría vulnerar el funcionamiento de una institución autónoma por cambiar directivos por pérdida de confianza, abriendo un espacio para que esa duración de cinco años en el cargo que tiene un miembro del Consejo Directivo pueda ser dejada de lado en cualquier momento conforme algún gobernante o una autoridad considere que han perdido la confianza”, explicó.

La presidenta ejecutiva de la ATU sostuvo que esta medida parte de una preocupación por el acoso que hay en el transporte. (Andina)

También se quejó de que la ministra Lazarte no la convocara para coordinar los cambios en el reglamento, que podrían dejarla fuera del cargo de jefa de la ATU en cualquier momento. Calificó esta acción de “incoherente”.

“No tiene una explicación técnica. Las licitaciones, para tener el número total de vehículos que permitan atender los viajes en los corredores, nunca se completó. Esos contratos tienen cosas que estamos ajustando con el Ministerio de Economía y Finanzas”, aclaró.

Fuentes de Panamericana Televisión indicaron que la intención de estos cambios es reemplazar a Jara por Elvira Moscoso, gerente de movilidad de Lima, cercana a Rafael López Aliaga.