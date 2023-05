Korina Rivadeneira, Andrés Vílchez y Miguel Vergara fueron los sentenciados en 'El Gran Chef Famosos'

El Gran Chef Famosos. (Facebook)

Como todas las noches, ‘El Gran Chef Famosos’ sorprende con nuevos retos para los participantes, quienes luchan contra la cocina para demostrar que cada vez lo hacen mejor. Ahora, solo quedan 10 participantes, pues las primeras eliminadas fueron Fiorella Rodríguez y Susan León, por lo que sus compañeros siguen en la lucha.

Esta noche Korina Rivadeneira, Ricardo Rondón, Miguel Vergara, Natalia Málaga y Andrés Vílchez llegaron nuevamente a la cocina para enfrentarse en un reto. Para esta ocasión, el set de ‘El Gran Chef’ se convirtió en un chifa y toda la cultura oriental llegó hasta el programa.

Para comenzar, el primer reto se preparó la entrada de Siu Mai. Todos los famosos se mostraron inexpertos con la preparación, pese a ello dieron todo de sí. En esta ocasión, no tuvieron que apuntar la receta, sino que tuvieron como ventaja ya tenerla en un papel y solo debían seguir el paso a paso.

En esta primera parte de la noche, Ricardo Rondón y Miguel Vergara fueron los mejores cocinando el primer platillo. Sin embargo, el jurado tuvo que tomar una decisión y fue Miguel Vergara quien se llevó la recompensa para la segunda parte del programa.

Fue allí que el chef Félix Loo, especialista en el tema, llegó para dar las indicaciones del segundo plato y algunos tips que harían que los platos estén mejor. Pero, la dificultad sería un poco más grande porque cada participante tendría que preparar un plato diferente.

A través de galletas de la suerte, los famosos tendrían en sus manos el nombre de lo que les tocaría cocinar. Fue entonces que Natalia Málaga y Miguel Vergara tuvieron como reto cocinar Tipakay, por otro lado, Ricardo Rondón preparó Pollo con verduras y finalmente, Korina Rivadeneira y Andrés Vílchez asumieron el reto del Tallarín Saltado.

Antes de empezar con esta segunda ronda, Miguel Vergara recibió como beneficio cocinar por 5 minutos con ayuda del chef invitado, Félix Loo.

El Gran Chef Famosos. (Rayo en la Botella)

Los sentenciados de la noche

Luego de preparar cada uno de sus platos, los participantes se sentaron a la mesa junto al chef oriental Félix Loo, quien delante de todos ellos evaluó su sazón. El experto en cocina se mostró sorprendido con los sabores de los participantes, quienes dieron lo mejor de sí en la cocina.

Por su parte, el jurado también quedó boquiabierto y aseguraron que recién en esta fechan han podido recibir platos que sí se han podido comer. Estos detalles fueron los que definieron quién continuaría en competencia y quienes pasan a sentencia para batirse a duelo con sus demás compañeros.

Poco a poco, el jurado fue mencionando a quienes mandaban a sentencia. La primera en ser llamada fue Korina Rivadeneira. La esposa de Mario Hart no tuvo una buena presentación porque el sabor a kion predominó en su plato, lo que no fue del agrado del jurado. “Yo lo sabía que me iba a sentencia, pero me sorprende haber sido la primera”, comentó la venezolana.

Korina Rivadeneira quedó sentenciada. (Facebook)

El segundo sentenciado fue Andrés Vílchez. El actor tampoco convenció al jurado, pero se mostró descontento con el resultado, pese a ello dará lo mejor de sí. “Es mi primera sentencia y si estoy triste”, comentó brevemente.

Finalmente, el último cupo estaba entre Ricardo Rondón y Miguel Vergara. Aunque tuvo la ayuda del chef Félix Loo, esto no fue suficiente para que el actor se salve. Por ello, Miguel Vergara se convirtió en sentenciado y, una vez más, tendrá que estar en la noche más tensa. Por su lado, Ricardo Rondón celebró su triunfo y aseguró que su amuleto de la suerte era el gatito que adornaba el espacio de trabajo.