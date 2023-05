Susan León fue la segunda eliminada de ‘El Gran Chef Famosos’ | Latina

‘El Gran Chef Famosos’ está en su segunda semana al aire y las emociones siguen a flor de piel. Los fanáticos del concurso de cocina siguen atentos a los pasos de los participantes y de quienes han ido a sentencia luchando para continuar con un cupo para llegar al final.

Para este martes 9 de mayo, cuatro participantes quedaron en sentencia y se trató de Milett Figueroa, Patricia Portocarrero, Miguel Vergara y Susan León. Todos se enfrentaron en retos para definir quien continúa en carrera. El primer reto fue preparar un Chilcano de Pescado.

El reto inició entregándole a cada integrante un pescado entero junto a choros para su preparación. La primera muestra fue cómo filetear el pescado. Tras ello, recibieron la receta del chef Giacomo Bocchio, quien además de dar el paso a paso, dio algunos tips para hacerlo mejor.

Seguido, fueron a la cocina y tuvieron 40 minutos para preparar el plato desde cero, incluyendo el fileteado del pescado. Todos presentaron sus comidas y el jurado afirmó que esa fue la noche que hubo menos errores en la cocina por lo que tenían más expectativas de ellos.

Finalmente, los mejores de la noche fueron Patricia Portocarrero y Miguel Vergara, pero solo uno tenía la posibilidad de quedarse en competencia. El jurado, por mayoría, decidió que sea el actor quien siga en carrera y así salió de la noche de eliminación.

El Gran Chef Famosos.

Susan León dijo adiós a la competencia

En la segunda parte del programa, las participantes Patricia Portocarrero, Milett Figueroa y Susan León debían preparar el plato bandera del Perú, es decir un ceviche. Aunque parece ser una preparación fácil y de pocos ingredientes, dos de las concursantes no lo habían cocinado jamás.

El proceso para ambas fue muy complicado y les costó llegar al sabor necesario. Para la prueba de sus platillos, todas se sentaron a la mesa con el jurado para comer junto a ellos y ver en directo su reacción ante sus sabores. Los jueces quedaron descontentos con las presentaciones de Milett Figueroa y Susan León, quienes evidenciaron su inexperiencia en la cocina.

Tras ello se dio a conocer a la primera salvada que fue Patricia Portocarrero y, finalmente, se reveló que la participante eliminada fue Susan León. Así ya son dos participantes que quedan fuera de la competencia y cada día se pone más intensa para conocer a quien se lleve el premio de ‘El Gran Chef Famosos’.

Por su parte, Susan León se despidió de sus compañeros con unas emotivas palabras y agradeció la oportunidad de estar en este programa que le hizo aprender mucho. “Muchas gracias, es el programa en el que me he sentido más cómoda, porque siento que no hay envidia. Volver a la televisión sin envidia es un privilegio. No me llevo bien con la cocina, tenemos que amarnos nuevamente, reconciliarnos nuevamente. Es una experiencia maravillosa habernos conocido”, comentó antes de salir de la cocina.

De esta forma, solo quedan 10 famosos en competencia para coronarse como el mejor. En el siguiente episodio todos los que siguen en la cocina se enfrentarán en un reto en el que cocinarán comida oriental. Además, un chef especializado llegará para dar su toque oriental en esta nueva etapa.