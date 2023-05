Poder Judicial ratifica prisión preventiva de 24 meses contra Hugo Chávez Arévalo

Hugo Chávez Arévalo, exgerente de Petroperú.

Hugo Chávez Arévalo seguirá en la cárcel. La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior decidió declarar infundado el recurso de apelación presentado por la defensa legal del exgerente general de la empresa estatal Petroperú contra la medida de 24 meses de prisión preventiva que se dictó en su contra en abril pasado. De igual manera, se ratificó la medida de comparecencia con restricciones.

Te puede interesar: Pedro Castillo: hábeas corpus a favor del exmandatario será evaluada hoy por el Poder Judicial de Lambayeque

Como es público, Chávez Arévalo es investigado por la comisión de los presuntos delitos de colusión agravada, organización criminal, tráfico de influencias y lavado de activos por el caso llamado Biodiesel B100. Según la tesis del Ministerio Público, este personaje habría favorecido a la compañía Heaven Petroleum Operator (HPO), del empresario Samir Abudayeh, para que gane una licitación por 74 millones de dólares.

Hay que recordar que, antes de que cumpla la medida dictada por el magistrado Manuel Antonio Chuyo Zavaleta, el investigado Chávez Arévalo refirió en un video que no entendía el fallo del Poder Judicial si es que el proceso de biodiesel había sido anulado por observaciones de la Contraloría General de la República.

Te puede interesar: Fuerza Popular recolecta firmas para interpelar al ministro de Energía y Minas por ocultar información en su declaración jurada

“La Contraloría declaró nulo las sanciones y actos administrativos. No entiendo cómo me pueden poner prisión preventiva por obstrucción a la justicia si yo me he retirado de Petroperú en marzo de 2022. Todo da que ver que tiene tinte político”, sostuvo.