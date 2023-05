ATU pide ser consultado sobre proyecto de ley que busca formalizar taxis colectivos

Taxis colectivos en Perú

Carlos Salazar, vocero de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), comentó que el Congreso de la República debe solicitar la opinión técnica de la entidad que representa antes de aprobar un proyecto de ley que pretende formalizar los taxis colectivos.

Hasta la fecha, la ATU no recibe una solicitud del Parlamento para evaluar la iniciativa legislativa y dar su opinión. Ellos deben concluir si la formalización de este tipo de transportes afecta o no el sistema de transporte que vienen administrando los últimos cuatro años.

Para ciudadanos, la formalización de taxis colectivos puede causar que el sistema de transporte sea similar al de la década de los 80, cuando ciudadanos iban colgados de las puertas, lo que ponía en riesgo sus vidas.

“Habían pocos carros, pero se respetaba y los paraderos. Ahora paran donde les da la gana. Por ganarse uno, todos los accidentes (ocurren). Está insoportable”, dijo un ciudadano a Panamericana Televisión.

Salazar, como vocero de la ATU, comentó que emitirán un pronunciamiento explicando si la propuesta del Congreso afecta el sistema de transporte en Lima y Callao.

“En principio dicha propuesta todavía no es de conocimiento de la ATU. Entendemos que el Congreso dentro de sus facultades legislativas tiene la facultad de poder emitir esta normativa, no obstante tendrían que pedir una opinión al órgano competente en materia de servicios de transporte en Lima y Callao, que es la ATU. Ante ello, nosotros emitiremos el pronunciamiento correspondiente evaluando si esta propuesta afecta el servicio de transporte o podría significar un riesgo o permitir el ingreso de vehículos que no cumplan con las condiciones que están establecidas en la normativa”, respondió.

En tanto, el especialista en transporte urbano Juan Pablo León explicó que la circulación de taxis colectivo impide que los corredores complementarios realicen un buen trabajo. Además, dijo que este tipo de vehículos informales ocupan mucho espacio de las vías para trasladar a una poco cantidad de pasajeros.

“En el mismo espacio donde hay, imagínate, tres taxis colectivos con doce pasajeros, (...) entraría un solo bus del corredor con 60 hasta 70 personas. En este caso, estaríamos autorizando a muchos vehículos. Llevando a poca gente pero ocupando mucho espacio porque ten en cuenta que un solo vehículo ocupa más o menos 12 metros cuadrados de espacio trasladando solo cuatro pasajeros. Entonces, eso es poca eficiencia en el espacio público”, opinó.

Los taxis colectivos además se preocupan por llenar sus unidades. Es por esto que manejan a alta velocidad y evaden los paraderos, así como invaden las vías exclusivas de los corredores complementarios.

Esto ha hecho que la velocidad con la que transitan los corredores se reduzca de 13 a 9 kilómetros por hora.

“Eso explica por qué el bus es malísimo, no tiene frecuencia definida, no tiene horarios, porque tiene que pelear entre taxis colectivos, carros, muchas veces entre mototaxis. El corredor es malísimo porque ninguna autoridad ha podido liberarles la ruta para que puedan pasar de forma prioritaria”, añadió León.

Es necesario que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto para optimizar el trabajo de los corredores complementarios. Formalizar los taxis colectivos continuaría perjudicando su labor.

“El día en que los funcionarios que toman las decisiones en materia de transporte usen el transporte público para que se den cuenta el desastre en el que van el 60% de los limeños ahí van a empezar las reformas. Pero mientras esas personas no lo usen y no vivan en carne propia este problema, nada se va a solucionar”, dijo León.