Embajador del Reino Unido en Perú destaca valores y potencial del Rey Carlos III para fortalecer lazos con América Latina

El embajador del Reino Unido, Gavin Cook, nos recibió en su oficina para dialogar sobre la importancia y valor histórica de la coronación del Rey Carlos lll. Infobae/Paula Elizalde.

Carlos III de Inglaterra se convirtió en el cuadragésimo monarca coronado en la abadía de Westminster en una ceremonia que fue vista por millones de personas en todo el mundo. El nuevo rey esperó 74 años para este momento, y recibió la corona de San Eduardo por el arzobispo de Canterbury.

El hijo de la Reina Isabel ll ha estado preparándose para asumir el papel de líder de su país durante décadas y ahora está listo para dirigir a su nación hacia un futuro brillante y próspero. Con el apoyo del pueblo británico, se espera que su reinado sea uno de los más significativos en la historia de la monarquía y su legado perdure mucho después de que haya dejado el trono.

Perú no fue ajeno a las celebraciones. El embajador del Reino Unido, Gavin Cook, reunió a la comunidad peruana y británica para vivir juntos este hecho histórico que abre un nuevo capítulo en la familia real. Infobae conversó con la autoridad y recogió sus primeras impresiones.

Una imagen del embajador Gavin Cook dentro de su oficina con un retrato de la Reina Isabel ll. Infobae/Paula Elizalde.

“Ha sido un día tan histórico y emocionante porque este día es sobre nuestras tradiciones, historia, raíces e identidad. Nunca en mi vida he visto una coronación. La última fue hace siete décadas, por lo que tenemos que celebrar y conmemorar”, comentó el embajador sobre el reinado de Carlos y Camila, precisando que sus padres eran solo unos niños cuando la Reina Isabel ll se convirtió en su majestad.

Cook prestó atención a algunos detalles que permiten apreciar cómo será el rol que asumirá el nuevo monarca, haciendo hincapié en el valorar al prójimo. “Utilizaron nuevas canciones, incluyeron personas de diferentes religiones, tuvieron un coro de góspel. Fue importante por su creencia en la diversidad, inclusión y tolerancia religiosa, asi como un sentido de la sostenibilidad. Fue una ceremonia con raíces en la historia, pero con un propósito en el presente”.

La comunidad británica en Perú celebró la coronación del rey Carlos III. Infobae/Paula Elizalde.

Una mirada de cerca a la monarquía

Durante la entrevista con Infobae, el embajador del Reino Unido en Perú nos expresó que no tuvo la oportunidad de conocer en vida a la Reina Isabel II, un hecho que lamentó, pero que sí tuvo varios acercamientos con el actual Rey, a quien describió como un hombre en el que se puede posar la esperanza en la realeza.

“Tuve el placer y privilegio de reunirme tres veces con Carlos, cuando era Príncipe de Gales. Es un hombre tan inteligente, curioso, amable, gracioso, con empatía e interés en otras personas. Podemos mirar al futuro con esperanza porque sus creencias son auténticas. Tiene el aprendizaje más largo que cualquier monarca en nuestra historia; y tiene el legado de su madre”.

Gavin Cook, embajador británico en Perú durante las celebraciones de la coronación. Infobae/Paula Elizalde.

El impacto del nuevo Rey en la región

Aunque muchos peruanos pueden ver lejano este acontecimiento histórico, incluso, creer que no se generará algún tipo de impacto en la región, en realidad, sí se dará un giro diferente de proximidad.

“El Rey Carlos es uno de los embajadores más importantes de la familia real desde que tenía únicamente cinco años. Sus objetivos son la sostenibilidad, la protección del medio ambiente, tiene varias organizaciones benéficas. Desde Perú, queremos atraer su atención y su interés para invertir, así como dar voz a algunos trabajos que estamos haciendo aquí. Sus valores son compartidos con la gente peruana. Vamos a avanzar nuestra agenda con el apoyo de él. Imagino que él y su reina van a querer visitar Latinoamérica para impulsar nuestros vínculos”.

Conociendo el valor de la monarquía y el nuevo capítulo del Reino Unido con el embajador Gavin Cook. Infobae/Paula Elizalde.

Trabajando por el Perú

El convivir con la población le ha permitido reconocer lo apasionados que somos con el territorio histórico que tenemos, así como el rol que asumimos para involucrarnos en causas sociales. Desde su llegada a Perú, el embajador Gavin Cook puso en marcha su agenda de trabajo para lograr resultados positivos para los ciudadanos de todas las regiones.

“El trabajo de un embajador es 24/7. Hemos logrado mucho en temas de comercio, importaciones, cambiamos el régimen de visas. Somos la inversionista más grande extranjera en el Perú. Me gusta tener la oportunidad de viajar y experimentar las regiones del Perú. Me encanta Huaraz e Iquitos. Acabo de regresar de un encuentro con comunidades indígenas para tratar temas de sostenibilidad. Tenemos que proteger nuestra biodiversidad y evitar desforestaciones. Soy historiador, me encanta Machu Picchu y la Huaca del Sol. Los peruanos tienen una hospitalidad enorme que no he conocido en otro país”, concluyó.