Fiorella Cayo insinuó que se divorció de Miguel Labarthe por una infidelidad: “Fue una enorme decepción”

Fiorella Cayo insinuó que se divorció de Miguel Labarthe por una infidelidad. América Hoy / América TV

Fiorella Cayo fue invitada al set de ‘América Hoy’ para hablar sobre los casos de infidelidad que se han visto en la farándula nacional, entre ellos el de Paolo Hurtado. Para sorpresa de los conductores, la actriz y cantante peruana dio a entender que su matrimonio con Miguel Labarthe acabó por una traición, la cual ella se negó a perdonar.

Aunque no quiso revelar de manera explícita los motivos de su separación, la recordada protagonista de ‘Torbellino’ señaló que jamás imaginó que se divorciaría de su entonces pareja, pues este siempre le dio muestras de amor.

“No puedo contar el motivo por el cual me divorcié, pero sí fue muy, muy, muy sorpresivo para mí. Pasar de estar muy enamorada, sentir que me podía tirar hacia atrás y esa persona me iba a agarrar y nunca soltarme la mano… y me la soltó. ¡A mí me decía te amo todos los días! ‘Te amo, te adoro, no puedo vivir sin ti, para siempre’. Yo nunca en mi vida lo vi venir”, señaló Fiorella Cayo.

Fiorella Cayo contó en su momento que se separó de Miguel Labarthe porque tenían "distintos valores".

Más adelante, aseguró que “trató de perdonar ciertas cosas”, pero que la última falta de respeto fue la gota que rebalsó el vaso. “Era un hombre bueno, inteligente y era muy feliz con él. Sí fue chocante el principio. Pero cuando perdonas una vez y quieres seguir avanzando, ya haces como una especie de luto interno, donde tú aceptas que cualquier cosa puede pasar”.

Fiorella Cayo continuó dando más pistas de las razones de su divorcio, pero sin entrar en detalles.

“Cuando hay una infidelidad, si es verdad que es importante saber que hay una decepción tan grande que puede quebrar el amor. Yo en mi caso, sí fue una enorme decepción y por eso dejé de admirar a la persona que quería tanto, era un tema de valor. Yo creo que la monogamia no va de la mano de la naturaleza humana, pero es una elección y un compromiso”, dijo en el magazine.

Fiorella Cayo se habría separado de Miguel Labarthe porque descubrió una supuesta traición del empresario.

¿Fiorella Cayo encontró chats comprometedores de Miguel Labarthe?

Fiorella Cayo explicó que pensó en algún momento reconciliarse con su exesposo, pero luego cambió de opinión porque cayó en cuenta que uno de los dos no respetó el “compromiso” que tenían. Al parecer, la actriz encontró unos chats íntimos de Miguel Labarthe con una tercera persona.

“Cuando tú asumes un compromiso, la monogamia va desde el pensamiento y la conversación; el chateo chau. Tú no tienes que llenarte de estímulos si tienes un compromiso que mantener. Yo creo que el amor puede ser para siempre, pero es de dos, no de uno. Si tu concepto del ‘para siempre’ es ‘esa persona me va a perdonar y puedo tener por ahí una fantasía mientras amo a mi mujer’. No, no vamos a perdonarlo todo”, resaltó.

Fiorella Cayo y Miguel Labarthe se casaron en una romántica ceremonia en la Laguna Azul, en el 2019.

Janet Barboza intervino y aseguró que muchos hombres no consideran una infidelidad el tener chats íntimos con una mujer que no es su esposa. Fiorella Cayo no dudó en lanzar una última indirecta: “Es una deslealtad rotunda… Yo podría contarte muchas cosas al respecto (risas). Todo tiene que ver con los principios. Yo tengo mucho coraje”.

La ‘Rulitos’ captó la indirecta rápidamente y le recordó al público que la primera vez que Cayo habló públicamente sobre su separación de Miguel Labarthe fue durante una alfombra roja, donde aseguró que se separaron por “no estaban alineados en los mismos valores”.