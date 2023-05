Carlos Zambrano reveló que Darío Benedetto le pidió disculpas entre lágrimas tras pelea a los puños en Boca Juniors

Uno de los episodios más recordados durante el paso de Carlos Zambrano en Boca Juniors fue la pelea que tuvo con su compañero de equipo Darío Benedetto, quien le propinó un puñetazo durante el entretiempo de un partido contra Racing Club. Casi un año después de esta penosa situación, el defensor de la selección peruana reveló que el ‘Pipa’ le pidió disculpas entre lágrimas pocos minutos después de su agresión.

Te puede interesar: Carlos Zambrano y su revancha ante Atlético Mineiro: fue eliminado de Copa Libertadores y protagonizó pelea campal

El actual defensor central de Alianza Lima intentó contextualizar los motivos que llevaron al enfrentamiento, señalando que su entonces compañero venía culpando a la defensa de la mala actuación ‘xeneinze’ y les hacía gestos con los brazos, algo que le molestaba.

“En el túnel inflable, no esperé que la gente hablara y nos comenzamos a putear, nos dijimos de todo. Ya al bajar las escaleritas para entrar al camerino voltea y me da uno de arranque. Mi reacción fue ir para adelante, a los puños, pero estaban todos los compañeros, te agarra la seguridad. Tenía una rabia, uno quiere ‘mecharse’ en ese momento”, inició narrando el ‘Kaiser’ para el programa La fe del Cuto.

Te puede interesar: El grosero error en salida de Carlos Zambrano que terminó en el segundo gol de Atlético Mineiro vs Alianza Lima en Copa Libertadores

El ‘León’ indicó que en los minutos posteriores, todavía en el vestuario, algunos integrantes del plantel lo alentaban para que golpee a Benedetto, esto debido a que su actitud le había generado varias antipatías en la interna.

“La mayoría de compañeros me decían “‘Kaiser’ pégale”. Tu sabes como es la gente, unos se llevan bien con uno y algunos con otro. A la gran parte en su momento no le caía bien él por su forma de ser. Yo no tuve problemas con nadie, solo fue la calentura del momento, que él reacciona mal”.

Te puede interesar: Carlos Zambrano y su descomunal salvada con Alianza Lima que evitó gol de Atlético Mineiro en Copa Libertadores

Zambrano Ochandarte comentó que preso de la ira contemplaba la posibilidad de desatar una nueva riña, pero que en el mismo entretiempo, Darío se le acercó y con los ojos llorosos le pidió disculpas y se mostró arrepentido de su violento accionar.

“Entro al camerino y todo el bolondrón se había armado, estaban los dirigentes, el entrenador... Yo lo miraba todo el rato, pero siendo consciente no podía hacer más problema ahí, me iban a agarrar nuevamente. Yo estaba ‘hirviendo’ por dentro, fui al espejo y mi (pómulo) estaba rojo, dije “esto no se queda así, se va a hinchar”. Voy a orinar y se me acerca casi entre lágrimas y me dice “discúlpame, me equivoqué”.

El jugador formado en la Academia Cantolao terminó por aceptar las disculpas, sin embargo la molestia era latente y buscó revancha en las semanas posteriores. “Es de hombres pedir perdón. En ese momento, en segundos, se te ocurren muchas cosas, como ser traicionero y meter uno igual, pero yo no soy traicionero y le dije “dale, ya está”. Seguía caliente pero teníamos que salir a jugar el segundo tiempo”

Carlos Zambrano aseguró que en los entrenamientos de Boca Juniors buscó a Darío Benedetto para provocar una reacción

Noticia en desarrollo...