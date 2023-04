César Hildebrandt sostiene que Alan García se suicidó para evitar ir a la prisión

César Hildebrandt cuestionó el romanticismo que varios políticos le han dado al suicidio del expresidente Alan García.

Hace dos días se cumplieron cuatro años desde que Alan García se quitó la vida. Políticos y miembros del Partido Aprista han realizado diversos homenajes sobre el expresidente y han ratificado que su acto fue un “gesto de dignidad”. Sin embargo, el periodista César Hildebrandt no lo cree así y, por ello, cuestionó el “romanticismo” que se le da al asunto.

“Un 17 de abril se suicidó Alan García. Ahora, para algunos, él era una suerte de profeta incomprendido, héroe nacional que debería estar en un panteón de próceres y demás”, sostuvo el director del semanario Hildebrandt en sus Trece en su tradicional podcast de los lunes. Así, agregó que el fallecido exmandatario se suicidió para evitar ir a la cárcel.

“Hablo de periodistas y opinólogos de la derecha que nos quieren vender la idea de que Alan García, en un gesto de infinita dignidad, se mató para no ser humillado. No. ¡Se mató para no ser encarcelado!”, enfatizó el reconocido hombre de prensa.

La mañana del 17 de abril del 2019, un grupo de fiscales y policías de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), liderada por el coronel PNP Harvey Colchado, llegaron a la vivienda de García Pérez para hacer efectiva una orden de 10 días de detención preliminar en el marco del caso Odebrecht.

Antes de su entierro, el expresidente fue seguido por una gran multitud.

La medida se debía a que se conoció que García Pérez, su exsecretario presidencial Luis Nava y el hijo de él recibieron pagos ilegales por 4.5 millones de dólares de parte de Odebrecht. Por las pruebas, entonces se buscó detener al expresidente.

“¿Es la preliminar?”, preguntó García al fiscal que le dijo que debía bajar para firmar la resolución judicial de su detención.

Sin embargo, el exmandatario entró a la habitación de su residencia, se encerró y después se escuchó una bala. El exmandatario había usado un arma para dispararse a la cabeza. Lo llevaron al hospital Casimiro Ulloa del distrito de Miraflores, donde perdió la vida luego de cuatro horas de intentos de los doctores por reanimarlo.

Hijo de Alan habló por primera vez

Federico Dantón García, el último de los hijos del fallecido expresidente Alan García, ofreció una entrevista al diario Perú 21. Allí habló por primera vez de la sensación que tuvo tras la decisión de su padre de quitarse la vida.

Federico Danton, hijo de Alan Garcia, junto a su madre Roxanne Cheesman (Reuters)

“Alan García no era un personaje que se iba a morir por vejez. No lo ibas a ver con 80 años postrado en una cama. No era un personaje al que ibas a ver derrotado. Creo que ese acto es su huella en la historia”, dijo.

Contó, además, que su padre se despidió de él “a través de su madre (Roxanne Cheesman)” y aseguró que la decisión del expresidente de acabar con su propia vida “no fue un acto repentino” ni mucho menos “desesperado” como algunas personas lo han deslizado o pensado.

“Le pide a ella que me cuide. Pero sí, él se despide de mí y hay algo que quiero decir, que es algo que dice Carla (García) también: la gente cree que lo que hizo mi papá fue un acto repentino, de desesperación. Ustedes, la gente que conoce a Alan García, me imagino que saben que no fue algo repentino”, señaló.

En referencia a la decisión de acabar con su vida, Federico Dantón dijo que su padre “Alan García no era una persona común y corriente” y que si quería hacer algo “era muy difícil” hacerlo cambiar de parecer.