Callao: conocido DJ amenaza a menor de 15 años con emular a Sergio Tarache y quemarla viva

Callao: DJ amenaza a menor de 15 años con quemarla viva

Wilber Linder Rodríguez Sánchez, de 28 años, quien es un conocido DJ en el ámbito de las fiestas y eventos sociales en el Callao y otros distritos, amenazó a una madre y su menor hija de 15 años con emular al venezolano Sergio Tarache, principal sospechoso del feminicidio de la peruana Katherine Gómez, y quemarlas vivas.

“No te dejaré en paz hasta que te mueras”, “Te juro que a las dos las mando a quemar como el venezolano en la Plaza 2 de Mayo” y “Pago 100 soles para que la quemen” fueron algunos de los mensajes que le enviaba el sujeto a través de estados de Instagram y WhatssApp.

Según las declaraciones de la mamá, las amenazas empezaron cuando su hija decidió terminar la relación que mantenía con este sujeto 13 años mayor por los constantes maltratos físicos y abuso sexual que soportaba por temor a que difunda material íntimo o dañe a alguno de sus familiares.

Wilber Linder Rodríguez ha sido denunciado por golpear y abusar sexualmente de la menor, a quien habría obligado a terne una relación sentimental.

“Siete días tomando por una per** que me rompió el corazón, me dejó cuando más la necesitaba. Y si alguien la ve, pago 100 soles para que le saquen la con*** su mad**. Ella no tiene por qué sacar a un hombre sus lágrimas”, se le oye decir al tipo en un video en redes sociales.

La madre de la adolescente contó que al inicio pensó que era un chico de buenas intenciones, por eso accedió a que ella se quede en su casa de él. “Me descuidé de mi hija y aprovechó eso. Cuando yo iba para su casa, me decía que ella estaba bien, parecía una buena persona, no pensé que iba abusar de mi hija”, declaró la mujer.

De acuerdo a la mamá, empezó a ver que ella estaba siendo maltratada físicamente, pues tenía numerosas lesiones en varias partes del cuerpo.

Sujeto de 28 años, golpeó y abusó sexualmente de menor de 15, quien terminó la relación que mantenían, según denuncia la mamá de ella.

“La veía golpeada, en los brazos, en las piernas, un día le rompió la nariz, otro día le rompió la boca. Ella no me quería decir. La mamá de él la ocultaba porque cinco días mi hija no aparecía y cuando la iba buscar la señora me decía que habían salido, que se habían ido a comer”, relató.

Ante esta situación, la madre acudió a la Comisaría de Castilla y denunció a DJ Amenaza hasta en cinco oportunidades por violencia, por violación sexual y tres veces por la desaparición de la menor.

Rodríguez Sánchez fue detenido recientemente por agentes de la policía, aunque en todo momento evitó dar declaraciones a los medios de comunicación. Trascendió que la Corte Superior de Justicia del Callao ya le otorgó medidas de protección a la menor.

En redes sociales, DJ Amenaza se mostraba junto al tiktoker Einer Alva León, 'Makanaky', investigado por presunta violación sexual.

En su cuenta de Facebook, el sujeto presumen de ser parte del mundo artístico y se le aprecia en varias fotos y videos en discotecas, quinceañeros y cumpleaños, en los que era contratado para amenizar la noche con sus mezclas.

El caso de Tarache

Sergio Tarache Parra protagonizó un hecho que generó el repudio y la indignación de la población peruana, al ser señalado de quemar viva a la joven Katherine Gómez, tras enterarse que ella iba a poner fin a su relación.

Imágenes lo mostrarían presuntamente comprando combustible en un galonera que habría usado para luego rociar del inflamable a su pareja y prenderle fuego con un encendedor. Gómez luchó por su vida, pero al quinto día se confirmó su triste deceso. Su cuerpo no soportó las lesiones causas por el fuego.

La justicia peruana ya inició los trámites con fines de extradición para Tarache Parra, quien fue capturado recientemente en Venezuela, luego de darse a la fuga presumiblemente con ayuda de una mafia del Callao.