Presunto acosador de Verónica Linares sacó su carnet del CONADIS “para protegerse” cuando lo detuvieron

‘AN: Edición Dominical’ presentó un informe de la situación que está viviendo Verónica Linares, quien este sábado 15 de abril denunció a Winston Manrique Canales tras soportar dos años de acoso. La periodista indicó que no había denunciado antes porque el hombre presenta problemas mentales. Además, señaló que nunca había sido agresivo, hasta el último fin de semana, que intentó golpear a su esposo.

Ya detenido, Verónica Linares indicó que se debe tener cuidado con el sujeto, pues se aprovecha de su condición para cometer sus delitos y no obtener castigo en la comisaría.

La conductora de TV explicó que Winston Manrique es paciente de esquizofrenia y se escucha bajo su condición cada vez que es detenido.

“Lo que ha sucedido es que ha sido agresivo (...) Él está aquí de lo más tranquilo porque al toque sacó su carnet del CONADIS, de inmediato, para protegerse de esto. En su DNI dice que tiene una curadora que es su mamá”, dijo la presentadora de TV.

El hombre solía esperar fuera del canal a Verónica Linares. Incluso, tenían que hacerla salir por otra puerta para no cruzarse con Winston Manrique. Lo mismo empezó a suceder en su casa, que al no verla salir tocaba el timbre.

Presunto acosador de Verónica Linares fue detenido. América Noticias.

Conadis se pronuncia

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) se pronunció luego de la denuncia de acoso que realizó Verónica Linares. Esta entidad se solidarizó con periodista, pero pidió que a raíz de este caso no se empiece a discriminar a los ciudadanos que presentar discapacidad, ya sea física o mental.

“Este caso particular no debe significar representación alguna de las personas con discapacidad, quienes año tras año, vienen luchando por la defensa de sus derechos y su inclusión plena en la sociedad”, señaló.

CONADIS se pronuncia sobre caso de Verónica Linares.

En el 2021 denunció por Twitter

Verónica Linares hizo una grave denuncia contra un hombre que la viene acosando desde hace dos años. En el 2021, la periodista solo pidió ayuda para encontrar a la familia de su acosador, pues no merecía estar en la cárcel, sino recibir ayuda psicológica.

“Desde hace un tiempo 2 personas con aparentes problemas mentales me buscan en el canal. Uno llegó hoy a mi casa. No he podido salir a trabajar. No quiero denunciarlo porque su lugar no es la cárcel, sino un centro de salud mental. Por favor, ayúdenme a encontrar a su familia”, escribió Verónica Linares en su red social, indicando también que el hombre ya tenía como 18 denuncias de otras personas en la comisaría.

Este 15 de abril del 2023, la conductora de TV informó a sus seguidores que había decidido denunciarlo porque el sujeto amenazó de muerte al padre de sus hijos e intentó golpearlo.

“Luego de 2 años he decidido denunciara Winston Ezequiel Manrique Canales por acoso. Llegó a mi casa a las 10:30 pm y estuvo agresivo, intentó golpear a mi esposo y lo amenazó de muerte. Llamé al 105 y la policía lo ha detenido. Ahora todo está en manos de Fiscalía de turno”, indicó la periodista.